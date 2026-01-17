Guterres varuje před „mocnými silami“, které podkopávají „globální spolupráci“
Generální tajemník OSN António Guterres v sobotu varuje před nebezpečím, které představují „mocné síly, které se spojily, aby podkopaly globální spolupráci“, ve svém projevu u příležitosti 80. výročí prvního významného zasedání OSN.
Ve svém projevu v londýnské Methodist Central Hall – místě, kde se před osmdesáti lety sešli delegáti z 51 zemí na inauguračním zasedání Valného shromáždění – bude šéf OSN vášnivě apelovat na to, aby v období prohlubující se globální nejistoty převážily přednosti multilateralismu a mezinárodního práva.
V lednu 1946 se první rezoluce Valného shromáždění zaměřila na odzbrojení a odstranění atomových zbraní jako globální cíl.
Nyní Guterres varuje před planetou čelící nesčetným hrozbám, které byly tehdy nemyslitelné, a zmiňuje klimatickou krizi a hrozbu „kyberprostoru“ v době, kdy se mnoho zemí zapojilo do nového závodu ve zbrojení, i když se zdrží jmenování států, které se dopouštějí přestupků.
Generální tajemník, který odstoupí na konci roku 2026, řekne: „V loňském roce dosáhly globální vojenské výdaje 2,7 bilionu dolarů – více než 200násobek současného rozpočtu Spojeného království na pomoc, což odpovídá více než 70 % celé britské ekonomiky.“
Zvyšující se investice do zbraní jdou ruku v ruce s jeho obavami, že faktory způsobující klimatickou krizi jsou záměrně ignorovány a online obsah podkopává demokracii.
„Zatímco planeta překonávala teplotní rekordy, zisky z fosilních paliv nadále rostly. A v kyberprostoru algoritmy odměňovaly lži, podněcovaly nenávist a poskytovaly autoritářům mocné nástroje kontroly,“ řekne londýnskému publiku.
Komentáře 76letého muže přicházejí v době chronických finančních potíží OSN, které jsou z velké části způsobeny rozhodnutími amerického prezidenta Donalda Trumpa.
USA oznámily, že na humanitární pomoc OSN vyčlení pouze 2 miliardy dolarů (1,5 miliardy liber), což je zlomek jejich předchozích příspěvků jako hlavního dárce. Oznámení doprovázelo varování amerického ministerstva zahraničí, že globální organizace se musí „přizpůsobit, zmenšit nebo zaniknout“ a že na země přijímající finanční prostředky budou kladeny požadavky.
O něco více než týden později Trump oznámil odstoupení USA z několika agentur OSN a také z klíčové klimatické smlouvy.
Odborníci tvrdí, že snížení financování povede ke zmenšení a snížení účinnosti mezinárodního systému pomoci, přičemž OSN již uvedla, že nedostatek financování hrozí paralyzovat její globální mírové operace.
Guterres však tvrdí, že reformy zajistí, aby „Organizace spojených národů byla agilnější, koordinovanější a schopnější reagovat“.
