Channel 4 News: Trump vytvořil - americkou - "Radu míru" pro Gazu - bez Gazanů a bez Palestinců

17. 1. 2026
Tony Blair: Věnovat se budu, stejně jako jsem se věnoval Severnímu Irsku, prosazování míru mezi Izraelem a Palestinou.
Moderátorka: Po téměř dvou desetiletích se sir Tony Blair vrací do víru politiky Blízkého východu, když Donald Trump ignoruje jeho kontroverzní minulost a jmenuje ho členem své Rady pro mír v Gaze.
Dobré odpoledne. Americký prezident Donald Trump odhalil první klíčové členy své odvážně pojmenované Rady pro mír v Gaze. Zatím se nejedná o mezinárodní orgán, většina ze sedmi členů zakládající výkonné rady jsou američtí občané. Výjimkou je bývalý britský premiér, který je kontroverzní a známou osobností.
Pozoruhodná je absence Palestinců nebo dokonce vysokých arabských představitelů, ačkoli zasedají v jiných výborech v rámci tohoto složitého a nepřehledného systému orgánů, jejichž cílem je konečně ukončit konflikt a obnovit Gazu. Může to fungovat?
A jak jdeme dnes večer do vysílání, prezident Trump oznamuje plány na nové cla pro Spojené království a dalších sedm zemí, dokud Dánsko nesouhlasí s prodejem Grónska USA. Podlehne Evropa?
Donald Trump tedy pokračuje ve svých plánech na druhou fázi příměří v Gaze. Do výkonné rady svého mírového výboru jmenoval Tonyho Blaira a pozval k účasti i další současné světové lídry, včetně argentinského Javiera Mileiho. V poslední hodině však izraelský premiér prohlásil, že některé z plánů, které Bílý dům oznámil přes noc, nebyly s Izraelem koordinovány a jsou v rozporu s izraelskou politikou. Harry Fawcett přináší reportáž:
Reportér: V pátek v Der al-Bala v centrální Gaze po posledním izraelském útoku. Zdravotníci zde uvádějí, že za více než tři měsíce příměří bylo zabito více než 450 Palestinců. Izrael tvrdí, že palestinští bojovníci za tu dobu zabili 3 izraelské vojáky. Nedaleko se konaly pohřby po sérii útoků z předchozího dne. Zahynulo deset lidí, včetně velitele Hamásu a vysokého představitele Palestinského islámského džihádu. Izrael uvedl, že útoky byly reakcí na porušení příměří ze strany Palestinců, kteří zaútočili na izraelské pozice v jižní části Rafáhu.
Navzdory křehkosti příměří prezident Trump pokračuje v jeho druhé fázi a rozšiřuje svou dozorčí radu pro mír.
"Doufáme, že mírová rada vytvořená Trumpem bude velmi vážně pracovat na rekonstrukci pásma Gazy a otevření všech hraničních přechodů, dá-li Bůh."
"Úspěch nebo neúspěch závisí na Izraelcích, kteří jsou okupačními nepřáteli. Pokud budou mít zájem na úspěchu, dosáhnou ho. A pokud ne, selže."
Reportér: Bílý dům nyní potvrzuje, že sir Tony Blair bude vedoucí osobností rady a bude dohlížet na správu Gazy. Je nesporné, že má zkušenosti v této oblasti. Ale jeho dřívější role jako mírového vyslance na Blízkém východě byla vždy pronásledována přízrakem jeho role během války v Iráku v roce 2003, kdy byl premiérem.
Tony Blair: Kdykoli přijedete kamkoli nebo uděláte cokoli v této části světa, vždy se najdou lidé, kteří budou protestovat.
Reportér: Donald Trump nyní zve další světové vůdce, aby se k němu připojili v mírové radě. Níže najdete více podrobností o jejím zakládajícím výkonném výboru. Kromě bývalého britského premiéra jsou všichni její členové občany USA.
Ministr zahraničí Marco Rubio, prezidentský vyslanec Steve Witkoff, prezidentský zeť Jared Kushner, náměstek poradce pro národní bezpečnost USA Robert Gabriel, miliardářský investor Marc Rowan a prezident Světové banky Ajay Banga.
Čtyři z těchto osob jsou také členy výkonné rady pro Gazu, spolu s vysokými diplomaty z Kataru a Turecka a s šéfem egyptské rozvědky. Bývalý vyslanec OSN pro Blízký východ Nikolai Mladanov bude zástupcem rady v Gaze.
V poslední hodině izraelský premiér vznesl námitky proti složení výkonné rady pro Gazu s tím, že bylo sestaveno bez koordinace a je v rozporu s izraelskou politikou.
Palestinský technokratický tým pověřený obnovou Gazy se tento týden sešel v Káhiře. V čele týmu stojí Ali Sharf, civilní inženýr pocházející z Gazy, který chce využít desítky milionů tun trosek k rozšíření území Gazy do moře. Mezi hlavní otázky však patří, jak dosáhnout odzbrojení Hamásu a jak ho vlastně definovat. Jen těžké zbraně, nebo i pušky?
Donald Trump tento týden znovu zopakoval svou hrozbu, že to lze provést buď snadným, nebo těžkým způsobem. Hamás trvá na tom, že se nenechá donutit.
Hamás: "Tyto politické přístupy lze řešit palestinským národním konsensem, nezávisle na izraelské logice ohledně odzbrojení."
Reportér: Ještě je třeba vyřešit mnoho dalších věcí. Vrácení těla posledního izraelského rukojmího, Rana Gviliho. Izraelské údajné překročení žluté linie vytyčené v dohodě, spolu se složením a nasazením plánované mezinárodní stabilizační síly.
A přesto humanitární utrpení v Gaze pokračuje. Spojené království bylo jednou z několika zemí, které na konci prosince požadovaly zrušení omezení pomoci. Palestinci v Gaze trpí další zimou a není pochyb o tom, že potřebují, aby tato dohoda fungovala a aby se život v Gaze konečně začal zlepšovat.
Moderátorka: Před chvílí jsem hovořila s lordem Rickettsem, který byl prvním britským poradcem pro národní bezpečnost a podílel se na politice Spojeného království v oblasti intervence na Balkáně, v Iráku a Afghánistánu. Nejprve jsem se ho zeptala na osoby jmenované do rady.
Lord Ricketts: A na vrcholu jsou to převážně Američané. Tony Blair je opravdu jediný neamerický člen vrcholové struktury. Existuje zde také propastná mezera, protože ačkoli je dobré znamení, že Američané jsou odhodláni pokračovat, neexistuje tu nic o té mezinárodní bezpečnostní síle, která musí být na místě v Gaze, než všichni tito velcí muži mohou skutečně proměnit své plány v něco, co pomůže trpícím lidem v Gaze posunout věci vpřed. Řekl bych tedy, že je to krok vpřed. Je to velmi těžkopádné a komplikované a je ještě hodně práce.
Moderátorka: A zmínil jste tam Sira Tonyho Blaira jako výraznou výjimku v velké skupině Američanů. Říká, že je poctěn jmenováním do této rady. Mnozí v regionu z toho nebudou mít radost, že? Pro mnohé je to kontroverzní postava.
Lord Ricketts: To ano. A nebude členem nejvyšší rady, jejíž složení nám zatím nebylo sděleno. Ale důvody pro jeho zařazení jsou velmi pádné, protože je to člověk, který má obrovské zkušenosti s postkonfliktní stabilizací v Iráku a s sjednocováním komunit v Severním Irsku.
Moderátorka: V této konkrétní radě však výrazně chybí Palestinci nebo dokonce zástupci vysokých představitelů arabských zemí. A to je ten problém, že?
Lord Ricketts: Ano, to je. Chci říct, že je to součást této propracované, komplikované struktury, protože na samém spodku struktury je to, co nazývají palestinský technokratický výbor, který má vlastně řídit Gazu a v němž jsou Palestinci. O úroveň výš, v výkonném výboru, je řada arabských zástupců ze Spojených arabských emirátů a také turecký zástupce. Ale na samém vrcholu, jak říkáte, nejsou žádní zástupci z regionu. Jediným zástupcem z Evropy je Tony Blair, všichni ostatní jsou Američané. Jedná se tedy o samozvanou strukturu dominovanou Američany.
Moderátorka: Je dobré, pokud to udrží Trumpa na palubě, ale je špatné, pokud to vyvolá antipatie sousedů Izraele a Gazy.
Lord Ricketts: Ano, rozhodně. To je ten problém. A tento druh nejvyšší rady míru bude mít, předpokládám, řadu osobností z regionu. Myslím, že prezident Erdogan z Turecka by v ní měl být, stejně jako Keir Starmer z Velké Británie a další. Takže když dosáhneme této nejvyšší úrovně, možná dojde k určitému konsensu. Klíčovou otázkou však je, zda to může mít nějaký vliv na situaci v terénu. A tady se vracím k otázce bezpečnosti. Protože od příměří uplynuly tři měsíce, Hamás posílil svou kontrolu v oblastech, které stále okupuje. Bude to obrovský úkol demilitarizovat, odzbrojit Hamás a přimět Izrael k stažení. K tomu všemu budou zapotřebí mezinárodní síly. A v tuto chvíli nikdo neví, odkud se vezmou.
Moderátorka: A bez této bezpečnosti, jak obtížné bude zahájit rekonstrukci Gazy, začít s obnovou?
Lord Ricketts: Myslím, že to bude nemožné. Jediná oblast, kde by to bylo možné, je oblast již kontrolovaná Izraelci. Hamás nedovolí západním stavebním firmám a soukromým bezpečnostním agenturám, aby tam působily. Nebude tedy žádná vážná rekonstrukce, stavba přístřeší pro ubohé, trpící obyvatele Gazy v zimním počasí. Myslím, že humanitární pomoc se dostává dovnitř. To je dobré, i když je jí potřeba více. Ale těžká rekonstrukce musí mít bezpečnost jako absolutní předpoklad.
Moderátorka: Objevují se zprávy, že rada se výrazně rozšiřuje. To podněcuje spekulace, že Donald Trump ve skutečnosti nemá v úmyslu vytvořit radu pro mír v Gaze, ale pro širší světové konflikty, jakousi Donald Trumpovu verzi OSN. Co si o tom myslíte?
Lord Ricketts: No, je to velmi trumpovský přístup k problému. Jak říkáte, jde o skutečné přetvoření Rady bezpečnosti OSN s Trumpem v čele a s Trumpem dominovanou radou. To absolutně nemůže fungovat. V Gaze má tato operace povolení OSN v rezoluci, která pro jakýkoli jiný konflikt nemá vůbec žádnou legitimitu, ani není správným seskupením lidí pro dosažení míru, například ve Venezuele nebo na Ukrajině. Je to tedy směšně extravagantní nápad. Nemá žádnou šanci na úspěch.
Moderátorka: Lorde Rickettsi, moc děkujeme za rozhovor.
V posledních několika minutách Donald Trump oznámil, že uvalí 10% clo na země, které se postavily proti jeho plánům na převzetí Grónska. Zatímco protestující vyšli do ulic po celém Dánsku, aby vyjádřili nesouhlas s převzetím, Trump jmenoval osm evropských zemí, včetně Velké Británie, a uvedl, že clo se bude vztahovat na veškeré zboží zasílané do USA od 1. února. Na začátku června se clo zvýší na 25 %, pokud nebude dosaženo dohody o úplném a celkovém odkupu Grónska.
Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Chameneí označil Donalda Trumpa za zločince kvůli jeho podpoře protestujících. Chameneí připustil, že při protestech bylo zabito několik tisíc lidí, ale vinu za to přičítá samotným demonstrantům, které označuje za pěšáky Spojených států. Lidskoprávní organizace uvádějí, že při brutálním potlačení protestů režimem bylo zabito nejméně 3 000 lidí, ale kvůli téměř úplnému výpadku internetu není možné ověřit skutečné počty.
