Trump je pro Evropu asi takovým budíčkem, jako byl Hitler pro Československo
15. 1. 2026
Hned několik amerických médií informovalo o tom, že Trumpův kandidát na velvyslance Islandu Billy Long v Kongresu vtipkoval o tom, že by se Island měl stát padesátým druhým státem Spojených států. Aktuálně má USA padesát států, takže anexi Grónska asi považuje budoucí velvyslanec za jistou věc. Pokud stále pochybujete o skutečné povaze Trumpova režimu, tak tohle by pro vás možná mohl být budíček. O budíčku pro Evropu v souvislosti s Trumpem přece mluvila i řada našich pravicových politiků, ale ve skutečnosti je Trump pro Evropu asi takovým budíčkem, jakým byl budíčkem Hitler pro meziválečné Československo, píše Jan Bělíček.
Naprosto skandální a neuvěřitelná je ovšem reakce českého ministerstva zahraniči v čele s Petrem Macinkou, které se zatím vůbec nepřipojilo k odsouzení amerických výhrůžek Grónsku, a jak informoval Deník N, americký velvyslanec v Česku Nicholas Merrick Macinkovi poradil, aby na americké výroky ohledně Grónska nijak nereagoval a ke společnému postupu evropských lídrů se nepřipojil. V podobném smyslu se teď vyjadřuje i polský prezident Karol Nawrocki, který výroky odmítá komentovat a říká, že si to mezi sebou mají vyřešit Dánové a Američani.
Jasně se tak ukazuje, kdo jsou američtí spojenci ve Spojených státech, kteří budou s USA kooperovat na demontáži evropského systému. Zcela jistě mezi ně můžeme zařadit motoristy a obávám se že skrze eurofrakci Patrioti pro Evropu je do toho výrazně namočený i Andrej Babiš.
Evropská unie ještě stále drží, ale bude pod obrovským tlakem ze strany USA i Ruska a je velmi pravděpodobné, že může dojít k nějaké proměně konstelace evropské politiky. Bude velmi důležité, jak se čeští politici v této situaci zachovají a zatím to vypadá, že jsme na straně imperiálních a dobyvačných velmocí v boji proti demokracii a právnímu státu. Pořád ale ještě můžeme změnit kurz, i když s motoristy a SPD ve vládě to nepředpokládám.
A na závěr ještě jedna zpráva, pokud ještě stále nemůžete uvěřit tomu, že Američané myslí svou imperiální politiku vážně, i když opravdu netuším, co dalšího by vás ještě mělo probudit. Americká média nyní píší o tom, že technologičtí miliardáři jako Peter Thiel, Jeff Bezos, Bill Gates, Sam Altman, Michael Bloomberg, nejspíš i Mark Zuckerberg a Marc Andreessen postupně od roku 2019, kdy Trump poprvé mluvil o zabrání Grónska Spojenými státy, začali investovat do firem, které chtějí v Grónsku těžit nerostné suroviny.
Spekuluje se také o tom, že by Grónsko mohlo mít skvělé podnebí pro data centra obhospodařující rozvoj umělé inteligence, ale to popravdě nejsem schopný posoudit.
Trumpův americký imperialismus se tady propojuje se zájmy nejbohatších lidí v USA, a to rozhodně nikdy není dobrá zpráva. Trumpova administrativa je momentálně regulérním nepřítelem evropské levice i liberální demokracie a jako k takové je k ní potřeba přistupovat.
A to nemluvím o vnitropolitické situaci po vraždě Renee Good, která opravdu připomíná autokratické utahování šroubů, které může brzy skončit eliminací férových a svobodných voleb v USA.
