Nesprávný odhad?

18. 1. 2026

Z německého tisku:

Trump: Vybombardujem to tam celý! Němci tam už poslali na obranu 13 vojáků. 12 by ještě šlo, ale 13?! Příliš nebezpečný! 

 

