Erich von Däniken – Muž, který nahradil bohy mimozemštany
18. 1. 2026
/
Ivo Barteček
Erich
von Däniken
(14. duben 1935 – 10. leden 2026) a jeho odkaz po zasloužených
devadesáti letech života uzavírá jednu významnou kapitolu
moderního myšlení o původu lidstva, o civilizačních otázkách
dávné minulosti i o našem místě ve vesmíru. Odešel člověk,
který zásadním způsobem ovlivnil způsob, jakým celé generace
přemýšlely – a především jak se ptaly.
Däniken
nebyl klasickým vědcem ani akademikem. Byl vypravěčem,
provokatérem myšlenek a především katalyzátorem zvědavosti.
Svými knihami, počínaje legendárním titulem Vzpomínky
na budoucnost
(Chariots
of the Gods?),
otevřel témata, která byla do té doby na okraji veřejné debaty
nebo vůbec neexistovala. Ať už s jeho závěry souhlasíme, či
nikoli, nelze popřít jeden zásadní fakt: bez Dänikena by mnoho
těchto otázek nikdy nebylo položeno.
Obrázek 1: Erich von
Däniken
Je
snadné dnes, s odstupem desetiletí, označovat jeho myšlenky za
„konspirační“ nebo „nepodložené“. Avšak v době, kdy své
práce publikoval, neexistovala alternativní vysvětlení, otevřená
diskuse ani ochota uvažovat mimo rámec zavedených paradigmat.
Däniken vstoupil na neprobádané území – bez jistoty přijetí,
často za cenu kritiky, zesměšňování a osobních útoků. To, co
jej odlišovalo, nebyla politická agenda ani snaha šokovat. Jeho
přístup byl hluboce neideologický. Nebál se myšlenek – ať
byly jakkoli „bláznivé“. Nabízel je čtenáři nikoli jako
dogma, ale jako výzvu k zamyšlení.
Inspirace
pro miliony – včetně mě osobně
Pro
mnoho lidí po celém světě – včetně mě – byl Däniken
prvním impulsem k tomu, abychom začali zpochybňovat samozřejmé a
hledat souvislosti za hranicemi každodenní reality. Mnoho let
předtím, než jsem se stal studentem Univerzity Palackého v
Olomouci nebo vycestoval do světa na mnoho let, jsem ho vnímal jako
osobnost, která ovlivnila mé dětství i způsob myšlení.
Osud
tomu chtěl, že se tato inspirace proměnila v osobní setkání.
Můj otec, profesor Ivo Barteček,
který vedl v roce 1997 expedici do Jižní Ameriky "Lidé a
Země na konci 20. století – Latinská Amerika", byl o
několik let později požádán samotným Dänikenem o společný
oběd při jeho návštěvě Olomouce a já jsem měl tu čest být u
toho.
Setkal
jsem se s člověkem, který pro mě nebyl jen slavným autorem a
inspirací, ale symbolem otevřeného myšlení. Nebyl to žádný
fanatik ani dogmatik. Naopak – byl klidný, zvědavý, pozorný -
člověk, který skutečně naslouchal a měl radost z diskuse. Ten
oběd pro mě nebyl setkáním s „kontroverzní osobností“, ale
s člověkem, který kdysi inspiroval mou schopnost klást otázky.
Pro
lidi vyrůstající mimo velká centra – v menších městech,
třeba daleko od světových metropolí – měly Dänikenovy knihy
zvláštní význam. Ukazovaly jejich obyvatelům, že svět nekončí
za hranicí našeho města, regionu či státu, ale že existuje svět
mystičtější než učebnice na střední škole a vesmír širší
než každodenní maloměstská zkušenost. Jeho myšlenky
inspirovaly cestovatele, archeology-amatéry, badatele, ale i umělce,
filmaře a spisovatele. Däniken popularizoval fenomén UFO,
starověkých civilizací a záhad minulosti tak, že se stal
součástí globální kultury.
Můžeme
se přít o to, zda měl Däniken pravdu, nicméně historie ukazuje,
že pravda se často vyvíjí. To, co bylo kdysi považováno za
nemožné, se časem stává skutečností. Ale i kdyby se ukázalo,
že se v mnoha věcech mýlil, nic to nemění na jeho skutečném
odkazu. Jeho největším přínosem nebyly konkrétní odpovědi,
ale otevřenost mysli, kterou v lidech probudil. Naučil nás, že
svět není černobílý. Že otázky jsou někdy důležitější
než odpovědi. A že zvědavost je jednou z nejcennějších
lidských vlastností.
Cesta
od katolického gymnázia k otázkám minulosti
Däniken
se narodil se ve švýcarském Zofingenu v katolické rodině a
studoval na humanitním gymnáziu Collège Saint-Michel ve Fribourgu,
kde se od mládí intenzivně zabýval filozofickými a teologickými
otázkami. Jeho život však nezačal v akademickém světě. Po
odchodu ze školy se vyučil hoteliérem a pracoval jako barman a
číšník, což mu jeho kritici často vyčítali. Ve svých mladých
letech měl i první střety se zákonem – ve devatenácti letech
byl podmíněně odsouzen za drobnou krádež a později v dospělosti
čelil obviněním z podvodu a zpronevěry, za což si odpykal trest.
Právě
během práce ve Švýcarsku se jeho zájem začal přesouvat od
hotelového managementu ke studiu starověkých kultur a záhad.
Během cest po Egyptě, Střední a Jižní Americe navštěvoval
místa, která patří k největším mysteriózním památkám
lidstva, a začal si klást otázky, jež se později staly jádrem
jeho pozoruhodných teorií.
„Vzpomínky
na budoucnost“ – kniha, která změnila perspektivu
V
roce 1968 vydal své první a nejznámější dílo Vzpomínky
na budoucnost.
Kniha nepopisovala archeologické detaily jako učebnice, a proto
není překvapivé, že vědecká komunita její tvrzení odmítla
jako nepodložená. Přesto se stala okamžitým světovým
bestsellerem a byla přeložena do více než dvaceti jazyků.
Etablovala tzv. teorii paleoastronautiky
– myšlenku, že starověké civilizace byly navštíveny a
ovlivněny vyspělými mimozemskými bytostmi. Musím se přiznat, že
jeho teorie mi vždy připadaly bližší realitě než náboženské
texty následované stovkami milionů či miliardami lidí
Jeho
texty nebyly vědeckou monografií, ale narativem, který dokázal
prolomit zeď mezi tvrdými fakty a imaginací široké veřejnosti.
Byl to moment, kdy se velké otázky dostaly z akademických sálů
do ulic – a kdy stovky milionů čtenářů začaly přemýšlet o
tom, co všechno ještě nevíme. Däniken nebyl bez kritiků –
právě naopak. Vědecký establishment ho často označoval za
pseudovědce; skeptici poukazovali na logické nedostatky jeho
argumentů i na faktické chyby. Je ironií, že právě tato
kritizovaná role „outsidera“ mu pomohla vytvořit okolo sebe
komunitu nadšenců, kteří se snažili jeho myšlenky rozvíjet,
diskutovat a přenášet do populární kultury.
Obrázek 2: Nazca
obrazce
Mnozí
tvrdí, že bez jeho knih by nevznikl fenomén vetřelci
dávnověku
v populárních médiích – od televizních dokumentů až po
seriály jako Akta
X
(The
X-Files).
Ačkoli mainstreamová věda jeho teorie neakceptuje, není možné
přehlížet jeho vliv na veřejné myšlení a kulturní diskurz.
Jeho práce nebyly pokusem o uzavření otázek – byly výzvou k
tomu, aby se lidé sami začali ptát. Nejde jen o pyramidu v Gíze
nebo záhadu planiny Nazca, ale o to, že subjektivní zkušenost
člověka se světem a historií není statická. Däniken nepsal pro
uzavřenou komunitu odborníků – psal pro lidskou zvědavost.
Pro
mě osobně byla jeho práce impulzem. Jako student jsem vyrůstal v
prostředí, kde se „velké otázky“ často nepovažovaly za
relevantní. Přesto právě knihy Dänikena otevřely dialog o tom,
co je možné a co je třeba ještě zkoumat. To nebyl pouhý kýč
nebo senzacechtivá fikce mého mládí – to byl dialog o neznámém
se čtenářem, který povzbuzoval k vlastnímu pátrání.
Odkaz:
kulturní, nikoli jen vědecký
Dänikena
nelze chápat jen jako autora kontroverzních teorií. Jeho skutečným
odkazem není jednoznačná pravda o mimozemských návštěvách,
ale trvalý otisk v kulturním a myšlenkovém klimatu. Přes všechny
polemiky a kritiky zůstává otázka: Proč
nás jeho texty přitahovaly a
čím
nás nutí i dnes tápat ve vlastních otázkách?
Jeho
knihy a myšlenky žily dlouho poté, co vyšla první edice – a
setrvají i nadále jako součást kulturní imaginace. Däniken
nebyl politickým autorem. Nesnažil se prosazovat žádnou ideologii
ani světový názor. Jeho přístup byl překvapivě prostý:
zajímalo ho, co všechno by mohlo
být možné. Nebál se hypotéz, které působily bláznivě. Ne
proto, že by jim slepě věřil, ale proto, že odmítal apriorní
odmítání neznámého. V tomto smyslu byl spíše filozofem než
badatelem. Jeho práce nebyla důkazem, ale výzvou k myšlení. A
právě to je dnes často přehlíženo. Kritici mu vyčítali
nedostatek důkazů, zatímco přehlíželi fakt, že mnoho oblastí
lidského poznání začíná právě tam, kde důkazy zatím chybí.
Pro
mě má odkaz Dänikena i osobní rozměr. Ovlivnil mé dětství i
způsob, jakým přemýšlím o světě. Odhalil nám, že otázky
nejsou projevem slabosti, ale intelektuální odvahy. Nečetl jsem
jen jeho knihy, ale právě díky jeho zvědavosti jsem snadno přijal
za své stovky sci-fi knih, které byly stokrát odvážnější než
myšlenky Dänikena, například autory, jako byli Isaac Asimov,
Arthur C. Clarke, Philip K. Dick, Robert A. Heinlein a desítky
dalších.
Dänikenův
vliv byl zvláště silný mimo velká centra – v menších
městech, regionech, na periferiích. Pro lidi vyrůstající daleko
od akademických institucí a kulturních metropolí představovaly
jeho knihy okno do širšího světa. Ukazoval světu, že poznání
není výsadou elit a že otázky si může klást kdokoli. Pro mnoho
čtenářů z míst jako moje město Bohumín, či jiných
„neviditelných“ bodů na mapě znamenaly jeho knihy první
impuls k zájmu o historii, archeologii, vesmír nebo cestování. A
to je hodnota, kterou žádná odborná polemika nesmaže.
U
Dänikena dnes víme, že většina jeho konkrétních tvrzení
neobstála v čase. Odhadem 60–70 % jeho interpretací
archeologických památek a starověkých textů bylo postupně
kritizováno nebo vysvětleno běžnými lidskými technologiemi,
symbolickým jazykem či chybami v interpretaci. Biblické pasáže
už dnes nevyžadují mimozemské vysvětlení, ale pro mě stále
zůstávají vědecky pravděpodobnější než skuteční andělé a
zázraky. Podstatná část jeho práce – zhruba čtvrtina tvrzení
– však zůstává nevyřešená, nikoli proto, že by potvrzovala
zásahy mimozemšťanů, ale proto, že upozorňovala na mezery v
našem poznání. Otázky po logistice megalitických staveb, náhlých
civilizačních skocích či podceňování znalostí starověkých
kultur jsou dnes legitimní součástí odborné debaty, i když se
řeší bez fantastických vysvětlení. V tomto smyslu Däniken
často pojmenoval problém správně, i když jej někdy vysvětloval
chybně. Je samozřejmě možné, že někteří archeologové budou
zastávat názor, že Pakal neletí v raketě, železný sloup v
Indii vyrobili starověcí Indové a obrazce na planině Nazca jsou
pouhými rituálními kresbami určenými bohům. Právě díky
Dänikenovi si však mohu svobodně povzdechnout nad hloupostí,
která svazuje lidstvo dnes možná ještě více než ve dvacátém
století, a zároveň si oddechnout, že existují i jiná vysvětlení
prastarých legend než ta náboženská – ať už v podobě
mimozemšťanů, nebo třeba cestování časem.
Obrázek 3: Pakal v
raketě
Kontroverzním
závěrem
Erich
von Däniken strávil celý život zpochybňováním dogmat a
otvíráním mysli. Jeho filozofie je radikálně racionální: místo
aby hledala vysvětlení v neviditelném, neověřitelném a
nadpřirozeném, obrací se k vesmíru, technologiím a lidskému
poznání. Kde teologie vidí boha, Däniken vidí otázku, hypotézu
a možnost – a tím nabízí rámec, který je logicky konzistentní
a empiricky myslitelný. Filozofie bohů stojí mimo zákony přírody,
vyžaduje víru, která není testovatelná, a poskytuje uzavřené
odpovědi tam, kde otevřené zůstávají jen otázky. Däniken,
naopak, učí zvědavost, kritické myšlení a ochotu ptát se „jak
by to mohlo být možné?“. I když jeho konkrétní závěry mohou
být nesprávné, jeho přístup – nahrazovat nadpřirozené
vysvětlení přirozenou, možnou alternativou – je metodologicky
bližší vědeckému myšlení než jakákoli teologie.
Podobně
jako u Dänikena, o němž zde píši, bych řekl, že se i moje mysl
se přizpůsobila určitému způsobu moderního myšlení a že na
základě zkušeností dokážu formulovat platné analýzy. Má
interpretace Dänikenova díla nespočívá v otázce, zda
mimozemšťané existují či neexistují, ale v něčem
podstatnějším: v tvrzení, že mimozemšťané jsou
pravděpodobnější než bohové. A právě v tom podle mého názoru
spočívá hlavní poselství Dänikenova díla – a zároveň
důvod, proč jsou jeho myšlenky tak nebezpečné.
Däniken
odešel, ale jeho myšlenky žijí dál – v knihách, debatách,
snech i v těch, které inspiroval k tomu, aby se dívali za obzor
známého. Pro mě osobně zůstane symbolem odvahy myslet jinak a
nebát se neznáma a inspirací, která mi otevřela mystický svět
mimo Českou republiku. Däniken patřil k těm autorům, kteří
vyvolali více než jen debatu – rozpoutali kulturní
bouři.
Byl to muž, jemuž se podařilo vytrhnout miliony čtenářů z
bezpečí konvenčního myšlení a postavit je tváří v tvář
otázkám, které mainstreamové vědě připadaly nepohodlné,
nezodpověditelné nebo jednoduše hloupé. Jeho život a dílo mohou
být dnes jedním dechem odsuzovány jako pseudověda či „mimozemské
sci-fi“, ale význam jeho vlivu nelze redukovat jen na legitimaci
či diskreditaci jeho hypotéz – zasáhl totiž přímo do kulturní
imaginace druhé poloviny 20. i začátku 21. století. Nyní i díky
jeho přispění existují miliony lidí, které inspiroval k tomu,
aby se nebáli přemýšlet jinak, kteří pokročili od jednoduchých
otázek o vesmíru k hardcore science-fiction a nebo se nakonec sami
zúčastnili závodu v objevování neznámého, programování
něčeho velmi složitého a někteří z nás se i spolupodíleli na
vytvoření současné fáze umělé inteligence, která posouvá
vývoj a naše chápání světa rychleji než jakákoliv jiná
technologie předtím. Ať už jeho teorie obstojí v testu času
jakkoli, jedno je jisté: bez něj by byl náš svět myšlenkově
chudší a já sám bych se neptal na otázky, zda jsme ve vesmíru
sami, a nevydal bych se na cestu, na které jsem dnes. Věřím, že
i v dnešní době je nás takových mnoho a můžeme se společně
alespoň v této formě poklonit jeho památce.
