Obrana Grónska je „společným zájmem“ NATO, prohlásila dánská premiérka v době, kdy do země přilétají evropské jednotky
16. 1. 2026
Dánská premiérka Mette Frederiksenová uvedla, že obrana Grónska je „společným zájmem“ celé NATO, zatímco do země začaly přilétat jednotky z celé Evropy v důsledku hrozeb Donalda Trumpa, že arktický ostrov obsadí silou.
Jednotky z Francie, Německa, Velké Británie, Norska a Švédska, mimo jiné, byly ve čtvrtek na cestě do Grónska, převážně autonomního území dánského království. Dánsko také oznámilo, že zvýší svou vojenskou přítomnost.
Podle jedné ze zúčastněných zemí měly evropské jednotky kromě projevu politické podpory také krátkou průzkumnou misi.
Cílem bylo zjistit, jak by mohlo vypadat dlouhodobější nasazení pozemních sil v Grónsku, částečně proto, aby se USA ujistily, že evropští členové NATO berou bezpečnost Arktidy vážně.
Stalo se tak po náročném setkání ve Washingtonu ve středu mezi ministry zahraničí Grónska a Dánska, Vivian Motzfeldtovou a Larsem Løkke Rasmussenem, a viceprezidentem USA JD Vancem a ministrem zahraničí Marcem Rubiem.
Cílem návštěvy bylo urovnat vztahy mezi Dánskem, Grónskem a USA, ale zdá se, že neměla požadovaný účinek. Poté Trump zopakoval své předchozí výroky, že USA „potřebují“ Grónsko pro národní bezpečnost, a dodal, že se nelze spolehnout na Dánsko, že ostrov ochrání, a že „něco se vymyslí“.
Ve čtvrtek vydaném prohlášení Frederiksenová uvedla, že to nebylo snadné setkání a že se zřizuje pracovní skupina, která bude diskutovat o tom, jak zlepšit bezpečnost v Arktidě.
„To však nemění nic na skutečnosti, že existuje zásadní neshoda, protože americká ambice převzít Grónsko zůstává nezměněna,“ řekla. „To je samozřejmě vážná věc, a proto pokračujeme v našich snahách zabránit tomu, aby se tento scénář stal realitou.“
Uvedla, že v rámci NATO panuje shoda, že „posílená přítomnost v Arktidě je zásadní pro bezpečnost Evropy a Severní Ameriky“.
Uvedla, že Dánsko „významně investovalo do nových arktických kapacit“, zatímco řada spojenců se účastní společných cvičení v Grónsku a jeho okolí. „Obrana a ochrana Grónska je společným zájmem celé aliance NATO,“ uvedla.
Grónský premiér Jens-Frederik Nielsen uvedl, že první setkání bylo důležitým krokem, ale že dialog s USA závisí na „respektu k našemu ústavnímu postavení, mezinárodnímu právu a našemu právu na vlastní zemi“.
Nielsen také zopakoval několik bodů, včetně toho, že Grónsko „není na prodej“, nebude vlastnictvím USA, nebude jimi spravováno ani nebude jejich součástí a že je „demokratickou společností se samosprávou“, součástí dánského království a zároveň členem NATO.
Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu oznámil, že první členové francouzské armády jsou již na cestě a další budou následovat. Podle francouzských úřadů se již asi 15 francouzských vojáků z horské pěchoty nachází v Nuuku, hlavním městě Grónska, kde se účastní vojenského cvičení.
Německo ve čtvrtek oznámilo, že vysílá průzkumný tým o 13 členech. Nizozemsko a Velká Británie rovněž oznámily, že se zúčastní společných cvičení vedených Dánskem pod názvem Operace Arctic Endurance.
Z hlediska symboliky se jedná o významný moment, ale celkový počet vojáků bude v řádu desítek a délka nasazení není známa.
V rámci NATO také probíhají diskuse o vytvoření letecké policejní mise pro Arktidu, podobné stávající operaci Eastern Sentry na východním křídle aliance.
Ačkoli se o tom jedná již od loňského roku, kdy Trump poprvé jako prezident nadhodil možnost získání Grónska, v posledních dnech tyto rozhovory nabraly na intenzitě, uvedl vysoký diplomat z evropské členské země NATO.
„Musíme Trumpa ohledně Grónska udržet spokojeného,“ řekl.
Dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen ve čtvrtek uvedl, že plánuje zřídit trvalejší vojenskou přítomnost na Grónsku „s větším dánským příspěvkem“.
Vojenský personál z různých zemí NATO by byl v Grónsku nasazen na základě rotačního systému, uvedl. Po důležitém setkání ve Washingtonu Løkke Rasmussen uvedl, že ohledně ostrova nadále panují zásadní neshody a že je „zřejmé, že prezident má přání dobýt Grónsko“. Trump řekl: „Opravdu to potřebujeme... Pokud tam nevstoupíme, vstoupí tam Rusko a vstoupí tam Čína. A Dánsko s tím nemůže nic udělat, ale my s tím můžeme udělat všechno.“ Dánští a grónští politici se ve čtvrtek sešli v Kodani, aby oslavili grónský Silvestr.
Členové dánského parlamentu a grónského výboru se v pátek setkají s delegací členů amerického Kongresu v dánském parlamentu, aby jednali o spolupráci. Na sobotu je naplánována řada protestů po celém Dánsku a v Nuuku.
Průzkum CNN zjistil, že tři čtvrtiny Američanů jsou proti tomu, aby USA převzaly kontrolu nad Grónskem, z nichž 52 % je proti takovému kroku rozhodně.
Zdroj v angličtině ZDE
