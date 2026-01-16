V Británii se rozhodli zvýšit věkový limit pro mobilizaci záložníků na 65 let
16. 1. 2026
Podle současných norem jsou ve "strategické rezervě" britských ozbrojených sil vojáci, kteří odešli do důchodu, vedeni do věku 55 let. Nový zákon, který vláda iniciovala a brzy zveřejní parlament, zahrnuje zvýšení tohoto věku o 10 let, na 65 let.
Britská vláda navíc hodlá upravit důvody pro oznámení mobilizace záložníků. Nyní mohou být vysloužilí vojáci povoláni pouze tehdy, pokud existuje "hrozba pro stát, rozsáhlá nouzová situace nebo útok na Spojené království". Podle vládního plánu má být možné mobilizovat záložníky jakéhokoliv věku jednoduše s "přípravami vojenského charakteru". Podle současného zákona jsou při této úrovni hrozby mobilizace podrobeni mobilizaci pouze ti, kteří v posledních letech odešli do zálohy.
Vláda odhadla velikost britské "strategické rezervy" na 95 000 lidí z celkového počtu 137 000 vojáků sloužících v královské armádě. Navrhované inovace, pokud je parlament schválí, vstoupí v platnost v roce 2027.
V roce 2025 Spojené království zveřejnilo Strategickou revizi obrany a bezpečnosti, která doporučila dát "nový impuls vztahu vlády ke strategické záloze".
V prosinci loňského roku schválil německý parlament zákon o vojenské službě, jehož cílem je zvýšit počet německých ozbrojených sil na pozadí rostoucí hrozby ze strany Ruské federace. Dokument umožňuje úřadům, pokud je to nutné, oznámit omezenou vojenskou povinnost, která je od roku 2011 plně smluvní.
