Příčinou všech našich problémů je jedna parodie: kapitulace politiků před superbohatými
16. 1. 2026
Existuje mnoho výmluv, proč se nepodařilo zdanit ultra-bohaté. Pravdou je, že vlády tento problém neřeší, protože nechtějí, píše George Monbiot. Tento článek je o západním světě, ale jak přesně se týká i oligarchické České republiky!
Existuje jeden politický problém, z něhož vyplývají všechny ostatní. Je to hlavní příčina Donalda Trumpa, Nigela Farage, šokující slabosti jejich oponentů, polarizace rozdělující společnosti, devastace živého světa. Jednoduše řečeno: extrémní bohatství malého počtu lidí.
Lze jej také kvantifikovat. Zpráva o světové nerovnosti (WIR) z roku 2026 ukazuje, že přibližně 56 000 lidí – 0,001 % světové populace – vlastní třikrát více bohatství než nejchudší polovina lidstva. Trápí téměř každou zemi. Ve Velké Británii například 50 rodin vlastní více bohatství než 50 % populace dohromady.
Můžete sledovat, jak jejich jmění roste. Podle údajů organizace Oxfam z roku 2024 vzrostlo bohatství 2 769 miliardářů na světě o 2 biliony dolarů, tedy o 2 000 miliard dolarů. Celkové globální výdaje na mezinárodní pomoc v loňském roce byly odhadovány na maximálně 186 miliard dolarů, což je méně než desetina nárůstu jejich bohatství. Vlády nám říkají, že si „nemohou dovolit“ více. Ve Velké Británii se miliardáři od roku 1990 v průměru stali o více než 1 000 % bohatšími. Většina jejich bohatství pochází z nemovitostí, dědictví a financí. Jinými slovy, stali se tak bohatými na náš úkor.
Tato otázka ovlivňuje všechny aspekty politiky. Trump nezabavuje venezuelské ropné bohatství kvůli chudým v USA. Okrádání chudých ve prospěch bohatých je mu úplně jedno, jak odhalil jeho „velký, krásný zákon“. Touží po Grónsku jménem stejných elitních zájmů, jejichž představitelem je.
Když nejbohatší muž světa, Elon Musk, pomohl zničit životy nejchudších lidí na světě zrušením humanitárního institutu USAID, udělal to jménem své třídy. Totéž platí pro Trumpovy útoky na demokracii a jeho válku proti živému světu. Jsou to ultra bohatí, kteří mají největší prospěch z ničení, z vydělávání peněz a z jejich utrácení. WIR ukazuje, že nejbohatší 1 % světové populace se podílí na 41 % emisí skleníkových plynů vznikajících v souvislosti s vlastnictvím soukromého kapitálu: téměř dvakrát více než spodních 90 %. A další studie ukazuje, že 1 % produkuje svou spotřebou stejně mnoho skleníkových plynů jako nejchudší dvě třetiny.
Nerovnost poškozuje všechny aspekty našeho života. Desítky let výzkumu Kate Pickettové a Richarda Wilkinsona ukazují, že vyšší nerovnost, bez ohledu na absolutní úroveň bohatství, je spojena s vyšší kriminalitou, horším veřejným zdravím, vyšší závislostí, nižším dosaženým vzděláním, horší úzkostí ze sociálního postavení (vedoucí k vyšší spotřebě statkových statků), horším znečištěním a ničením a řadou dalších problémů.
Extrémní nerovnost vytváří „Epsteinovu třídu“ globálních predátorů, kteří vykořisťují ostatní finančně – a i jinými způsoby. Vytváří étos, který již neuznává naši společnou lidskost, který vidí ostatní lidi, jak říká Musk, jako „nehráčské postavy“ a věří, že „základní slabostí západní civilizace je empatie“.
To je měřítko, podle kterého můžete poznat, kdo v politice jsou vaši spojenci a kdo vaši nepřátelé: zda podporují nebo odmítají extrémní koncentraci bohatství. Ve skutečnosti by tato otázka měla být definicí. Ti, kteří ji podporují (nazvěme je skupina 1), jsou pravice. Ti, kteří ji odmítají (skupina 2), jsou levice.
Jakmile pochopíte politiku v tomto světle, všimnete si něčeho mimořádného. Téměř celá populace patří do skupiny 2. Průzkum Pew Research Center ve 36 zemích zjistil, že 84 % lidí považuje ekonomickou nerovnost za velký problém a 86 % považuje za její hlavní příčinu politický vliv bohatých. V 33 z těchto zemí většina lidí věří, že ekonomický systém jejich země potřebuje buď „zásadní změny“, nebo „kompletní reformu“. Ve Velké Británii průzkum YouGov odhalil, že 75 % lidí podporuje daň z majetku nad 10 milionů liber, zatímco pouze 13 % je proti. Ale – a to je překvapivé – téměř celá politická třída patří do skupiny 1. Můžete prohledat manifesty hlavních stran, které kdysi patřily k levici, a nenajdete v nich žádný požadavek, aby se miliardáři stali minulostí.
Opak je pravdou. I když jsou politici nuceni reagovat na výzvy k zavedení daně z majetku, odmítají je, jako to udělali britští ministři, se dvěma výmluvami. První je, že to nepřinese velké příjmy. Možná ano, možná ne: existuje řada důkazů na tuto téma. Ale zvýšení příjmů je nejmenší z jeho výhod. Mnohem důležitější jsou dvě další otázky. Jednou z nich je spravedlnost. Jak uvádí zpráva WIR, „efektivní sazby daně z příjmu u většiny obyvatelstva neustále stoupají, ale u miliardářů a stamilionářů prudce klesají“. To podkopává důvěru v daňový systém a politiku obecně. Druhou je omezení moci ultra bohatých nad našimi životy. Abychom obnovili demokracii a vytvořili spravedlivější, bezpečnější a ekologičtější svět, musíme ultra bohaté přivést k poslušnosti a omezit jejich bohatství, dokud nás již nebudou moci utlačovat.
Druhou výmluvou je, že ultra bohatí opustí zemi. Na tuto tvrzení existují tři možné odpovědi. První je, že neexistují žádné důkazy, které by to podpořily. Druhá je, že pokud je to pravda, tak dobře jim tak: přinášejí nám více škody než užitku. Třetí je říci: pak je zřejmým řešením globální opatření proti daňovým únikům. A hádejte co? Zatímco 125 zemí tento přístup podpořilo, vláda Keira Starmera byla jednou z devíti, které se proti němu postavily. Naše vláda nezdaňuje ultra-bohaté dostatečně, ne proto, že by nemohla, ale proto, že nechce.
Nejde jen o politiky. Téměř všechna média patří do skupiny 1. Jak se bohatství a moc vlastníků stává stále větší a těžší ospravedlnit, názory vyjádřené v jejich médiích jsou stále šílenější. Imigranti, žadatelé o azyl, muslimové, ženy, transgenderové osoby, zdravotně postižení, studenti, demonstranti: za naše dysfunkce musí být viněni všichni a každý, kromě těch, kteří je způsobují. Je třeba vést stále extrémnější „kulturní války“ (eufemismus pro rozděl a panuj).
Proto je také nutné neustále vyvolávat imaginární hrozby (Venezuela, „kulturní marxisté“, „domácí teroristé“). Nelze mít zároveň volný trh s vlastnictvím médií a volný trh s informacemi a myšlenkami. Oligarchové, kteří dominují tomuto odvětví, potlačují nepohodlné myšlenky a prosazují politiku, která chrání jejich bohatství.
Nikdo by netvrdil, že bojovat proti extrémnímu bohatství je snadné. Ale bitva začíná tím, že politické strany jasně a jednoznačně formulují tento cíl. Buď zastupují velkou většinu, nebo zastupují malou menšinu: nemohou dělat obojí. Kde tedy jsou naši zástupci, můžeme se ptát?
Zdroj v angličtině ZDE
