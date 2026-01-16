Trump chce použít soukromé armády k odříznutí Venezuely od Číny, Ruska a Íránu
16. 1. 2026
Trump nevyloučil přítomnost americké armády ve Venezuele, ale zdroje blízké prezidentovi uvádějí, že je opatrný ohledně myšlenky dlouhodobého nasazení americké armády. Minulý týden zaslalo americké ministerstvo obrany kontraktorům žádost ohledně jejich schopnosti podporovat vojenské operace ve Venezuele.
Trump veřejně prohlásil, že USA mají v úmyslu "vzít" si venezuelskou ropu. Několik zdrojů řeklo CNN, že úkolem je omezit dodávky ropy americkým protivníkům, jako jsou Rusko, Čína, Írán a Kuba. Součástí tohoto plánu je, že ropa, která už je ve Venezuele, by tam měla zůstat, uvedly zdroje. Zajištění tohoto úkolu by se mohlo stát cílem soukromých bezpečnostních vojenských dodavatelů, pokud se americké komoditní společnosti vrátí do země.
Zajištění bezpečí na další roky je potřeba, aby se zachovaly budoucí investice velkých ropných společností, které Trump přesvědčuje, aby investovaly do venezuelského ropného průmyslu. To vyžaduje jasný plán na ochranu cenných ropných aktiv před frakcemi v mocenském vakuu vytvořeném svržením prezidenta Madura. Jeden ze zdrojů řekl CNN už v srpnu, před začátkem amerických vojenských operací v karibském regionu, že během přechodného období budou přizváni kontraktoři. "Pokud dojde ke změně, USA se budou podílet na ochraně svých aktiv a podpoře demokracie," uvedl zdroj. "Máme tam miliardy aktiv, hlavně Chevron."
Několik soukromých bezpečnostních společností již usiluje o účast na americké přítomnosti ve Venezuele. Zájem je vysoký kvůli potenciálním příjmům: během války v Iráku USA utratily 138 miliard dolarů za soukromé kontraktory v oblasti bezpečnosti a logistiky. Mezi potenciálními účastníky je i Grey Bull Rescue Foundation. Organizace se skládá z veteránů amerických speciálních jednotek a loni pomohla opoziční lídryni a nositelce Nobelovy ceny Marii Corině Machado tajně opustit Venezuelu. Zakladatel Grey Bull Brian Stern poznamenal, že společnost v regionu působí již několik měsíců. "Když se zahraniční investice vrátí, přicházejí s nimi bývalí Navy SEALs, Zelené barety a ninjové, aby zajistili bezpečnost," řekl Stern na otázku ohledně Venezuely.
Erik Prince, zakladatel Blackwater PMC a spolupracovník Trumpa, může být také zapojen do této práce. Jeho společnost sehrála významnou roli v Iráku po americké invazi v roce 2003, zajišťovala bezpečnost, logistiku a ochranu ropné infrastruktury. Začala používat názvy Academi a Constellis poté, co se stala středem skandálu kolem střelby na irácké civilisty v roce 2007.
Trumpova administrativa čelí neochotě investovat do Venezuely. Darren Woods, šéf největší americké ropné společnosti ExxonMobil, na setkání v Bílém domě uvedl, že venezuelský trh v současné podobě je "nevhodný pro investice" a uvedl, že je třeba připravit bezpečnostní a legislativní rozhodnutí. Trump později řekl, že nechce, aby Exxon působil ve Venezuele.
Analytici očekávají, že ropní giganti budou postupovat opatrně, dokud administrativa nenabídne bezpečnostní řešení. Bob McNally, šéf konzultační firmy Rapidan Energy, uvedl, že ropné společnosti budou přemýšlet, zda jejich zaměstnanci budou moci bezpečně pracovat ve Venezuele poté, co Trump opustí úřad. "Budeme schopni cestovat mimo města, nebo nás zabijí?" zeptal se McNally. Expert na Latinskou Ameriku Evan Ellis poznamenal, že čínské společnosti působící ve Venezuele označily bezpečnostní podmínky tam za "noční můru". Podle Theodora Kahna, analytika z Control Risks, hrozbu představují nejen prorežimní "colectivos", ale také kolumbijské ozbrojené skupiny FARC a ELN. V případě tlaku ze strany Spojených států nebo nové vlády mohou zaútočit na ropnou infrastrukturu.
Po mnoho let americké ministerstvo zahraničí přisuzovalo Venezuele čtvrtou – maximální – úroveň nebezpečí pro cestování, varovalo před riziky únosů, mučení, terorismu, zadržení a nedostatku lékařské infrastruktury. Nejnovější varování, vydané po návštěvě delegace ministerstva zahraničí, vyzývá Američany, aby okamžitě opustili zemi a byli opatrní vůči ozbrojené policii.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse