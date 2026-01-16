Masivní ztráty Ruska na Ukrajině je podle nejvyššího představitele NATO přivádějí k bodu zlomu
16. 1. 2026
"Rusové v tuto chvíli díky ukrajinské obraně ztrácejí obrovské množství svých vojáků," řekl generální tajemník NATO Mark Rutte evropským zákonodárcům na fóru v Bruselu v úterý. Řekl, že každý měsíc umírá 20 000 až 25 000 vojáků, jak válka pokračuje.
"Nemluvím o vážně zraněných. Zabitých." upřesnil Rutte. Přirovnal neuvěřitelně vysoké ztráty k invazi Sovětského svazu do Afghánistánu v roce 1979, kdy bylo odhadem zabito 15 000 vojáků během více než devíti let.
"Teď ztratí tento počet nebo více za jeden měsíc," řekl o počtu ruských vojáků zabitých každý měsíc. "Takže to je pro ně taky neudržitelné."
Rusko oficiálně nezveřejnilo údaje o obětech, ale ukrajinské a západní odhady vykreslují pro Moskvu temný obraz.
Britské ministerstvo obrany ve středu ve zpravodajské aktualizaci uvedlo, že Rusko od zahájení své plnohodnotné invaze na Ukrajinu před téměř čtyřmi lety pravděpodobně utrpělo přes 1,2 milionu obětí na bojišti, což je průměrně 1 100 vojáků zabitých a zraněných každý den.
Průměrná denní míra obětí v Rusku od srpna do prosince 2025 postupně rostla, i když byla stále nižší než ve stejných měsících roku 2024, uvedlo ministerstvo. Uvedlo, že nedávný nárůst přišel v době, kdy Moskva dosáhla menších územních zisků, a těžké ztráty se očekávají i v roce 2026 "s pokračujícími útoky pěchoty na více osách."
Ruské síly se více než rok soustředily na obsazení válkou zničeného města Pokrovsk ve východní Doněcké oblasti Ukrajiny. Bylo to místo některých z nejintenzivnějších bojů války.
Ukrajinští představitelé uvedli, že útočné drony jsou největším ničitelem lidí a vybavení na bojišti, přičemž se předpokládá, že jsou zodpovědné za likvidaci přibližně 90 % všech zasažených cílů. Vojenské jednotky pravidelně zveřejňují záběry svých bojových zabití na sociálních sítích.
Hodnocení ztrát zdůrazňují významné ztráty Ruska. Má mnohem větší populační základnu, ze které může vybírat nové vojáky a doplňovat ztráty, než Ukrajina. Moskva se však během války snažila vyhnout rozsáhlé nedobrovolné mobilizaci a analytici konfliktů se domnívají, že se jí to v dohledné době nepodaří.
Kateryna Stepaněnko, výzkumná pracovnice Ruska v Institutu pro studium války, americkém think-tanku, řekla Business Insideru, že Moskva stále více spoléhá na tajné i neformální náborové sítě, aby se vyhnula plné mobilizaci, která by pravděpodobně měla obrovskou politickou cenu.
Ruské snahy o zapojení nových vojáků do války proti Ukrajině zahrnují poskytování finančních výhod některým neformálním náborářům, získávání bojového personálu ze zahraničí a hraní si se zákony o využívání aktivních a neaktivních záloh, spolu s dalšími neoficiálními metodami, uvedla Stepaněnko.
"Dříve Kreml jen přiděloval vaše vojenské náborové centra, některé polovojenské organizace a regionální úřady k náboru," řekla. Teď si Moskva musí položit otázku: "Odkud odjinud můžeme získat nové aktéry?"
Hodnocení USA a Ukrajiny z loňského roku naznačovala, že Rusko měsíčně verbuje v průměru 30 000 až 36 000 nových vojáků, což jsou čísla podobná jeho počtu obětí. Ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že se hlásí tisíce dalších dobrovolníků.
"Pro ruské síly je rozhodně výzvou nahradit personál a oběti," řekla Stepaněnko a dodala, že Rusko nakonec "narazí na zeď", pokud nezmění svůj personální a náborový systém.
Mezitím Ukrajina, která oficiálně nezveřejňuje údaje o ztrátách podobné Rusku, pravděpodobně utrpěla odhadem 400 000 mrtvých a raněných vojáků. Tyto ztráty ji tvrdě zasahují, protože Ukrajina čelí neustálému boji o pracovní sílu.
Rozmach dronů nad bojištěm stále více ztěžuje evakuaci raněných z rozšiřující se zóny zabíjení, která se táhne v obou směrech podél frontové linie, což významně přispívá k těžkým ztrátám.
Ukrajinští a západní vojáci a důstojníci uvedli, že "zlatá hodina" — prvních 60 minut po vážném zranění, kdy lékařská péče rozhoduje, zda voják přežije nebo zemře — je v této válce dávno pryč.
