Íránská loď havarovala v Kaspickém moři. Média ji spojují s dodávkami zbraní do Ruské federace

16. 1. 2026

Dne 14. ledna havarovala íránská nákladní loď Rona v Kaspickém moři, informovalo Ministerstvo zahraničních věcí Turkmenistánu.

"Pobřežní služby Turkmenistánu v Kaspickém moři obdržely SOS signál od íránské suché nákladní lodi Rona, která havarovala. Státní orgány Turkmenistánu [...] přijaly veškerá nezbytná opatření k záchraně lidí," uvádí zpráva.

Turkmenští diplomaté poznamenali, že "díky včasným opatřením" bylo zachráněno všech 14 lidí na lodi.

"Podle předběžných informací se jedná o občany Íránu a Indie," uvedlo ministerstvo zahraničí.

Podle služby sledování plavidel VesselFinder byl posledním přístavem, kde byla íránská loď umístěna, Astrachaň v Rusku.

Ruský časopis "Důležité příběhy" informoval, že od října 2024 do prosince 2025 Rona vstoupila do přístavů ruských měst Astrachaň, Machačkala a Azov dvacetkrát a vyrazila tam z íránských přístavů Amirabád a Anzeli.

Média připomněla, že v roce 2023 CNN napsala, že hlavní trasou údajných námořních dodávek zbraní z Íránu do Ruské federace leží mezi Astrachaní a Amirabadem.

Podle The Wall Street Journal bylo po této trase do Ruska dodáno stovky tisíc dělostřeleckých granátů a další munice.

Fotografie údajně potápějící se lodi je zveřejněna na sociálních sítích, ale pravost snímku nebyla potvrzena.

