Guvernér Minnesoty vyzývá Trumpa, aby se mírnil; proti demonstrantům v Minneapolis byl použit slzný plyn
16. 1. 2026
ICE hodila slzný plyn do vozidla v Minneapolis, ve kterém se nacházela afroamerická rodina s šestiměsíčním dítětem. Dítě přestalo dýchat.
Guvernér Minnesoty Tim Walz vyzval Donalda Trumpa, aby „snížil teplotu“, v Minneapolis eskalují protesty po středeční střelbě na imigranta agentem ICE.
Ve svém prohlášení požádal prezidenta, aby „ukončil tuto odvetnou kampaň“, a tisíce federálních imigračních agentů zůstávají ve městě po smrtelné střelbě na Renee Nicole Good.
Walz také vyzval demonstrující obyvatele Minnesoty, aby „mluvili hlasitě, naléhavě, ale také pokojně“. Šéf minneapoliské policie Brian O'Hara řekl, že ti, kteří se ve středu shromáždili na místě střelby, se „dopouštěli protiprávního jednání“.
„Nemůžeme rozdmýchávat plameny chaosu,“ dodal Walz. „To je to, co on [Trump] chce.“
Šéf pohraniční stráže potvrdil zatčení demonstrantů před federální budovou v Minneapolis
Velitel pohraniční stráže Gregory Bovino pro Fox News uvedl, že před federální budovou v Minneapolis, kde se shromáždili demonstranti, aby protestovali proti federálním imigračním agentům, došlo k „nedávným zatčením“. Nepotvrdil počet ani přesný čas zatčení.
Bovino dodal, že „výtržníci chtějí zablokovat silnici, aby federální policie nemohla vykonávat svou práci, proto jsou vytlačováni ze silnice a pokud se nehýbou, jsou zatčeni“.
Vysoký úředník tvrdil, že někteří z demonstrantů přišli „z jiného státu“, a naznačil, že orgány činné v trestním řízení vyšetřují, zda jsou placeni, a také „skupiny, které těmto výtržníkům pomáhají, napomáhají a podporují je“.
Proti demonstrantům před budovou DHS v Minneapolis byl použit slzný plyn
Federální agenti použili slzný plyn k rozehnání desítek demonstrantů před federální budovou v Minneapolis, kde sídlí Imigrační a celní úřad (ICE).
Demonstrace před budovou pokračují od středy, kdy agent ICE postřelil imigranta bez dokladů. Incident, který administrativa popsala jako sebeobranu, poté, co muž údajně udeřil federálního úředníka lopatou na sníh a násadou od koštěte.
Machado opouští Bílý dům po prvním setkání s Trumpem
Venezuelská opoziční vůdkyně María Corina Machado opustila Bílý dům po svém prvním setkání s Donaldem Trumpem. Byla viděna, jak mává svým příznivcům, když opouštěla budovu a mířila do Kapitolu, aby se setkala s bipartisánskou skupinou senátorů. Později má na schodech Kapitolu uspořádat tiskovou konferenci.
K tématu Grónska Karoline Leavitt uvedla, že středeční setkání viceprezidenta JD Vance, ministra zahraničí Marca Rubia a ministrů zahraničí Dánska a Grónska bylo „produktivní“.
„Na této schůzce se obě strany dohodly, že skutečně zřídí pracovní skupinu osob, které budou pokračovat v technických jednáních o akvizici Grónska. Tato jednání se budou konat, jak mi bylo řečeno, každé dva až tři týdny,“ sdělila tisková mluvčí novinářům. „Jedná se o rozhovory, které administrativa hodlá pokračovat s Dány a s respektovanou delegací z Grónska. Prezident však dal jasně najevo svou prioritu, že chce, aby Spojené státy Grónsko získaly. Domnívá se, že je to v nejlepším zájmu naší národní bezpečnosti.“
To přichází v době, kdy nový průzkum CNN zveřejněný ve čtvrtek ukázal, že 75 % Američanů je proti pokusu USA převzít kontrolu nad Grónskem.
Karoline Leavittová uvedla, že Donald Trump hovořil s Benjaminem Netanjahuem, ale nepotvrdila zprávy, že izraelský premiér vyzval USA k odložení vojenské akce proti Íránu.
„Je pravda, že prezident hovořil s premiérem Netanjahuem, ale nikdy bych neposkytla podrobnosti o jejich rozhovoru bez výslovného souhlasu samotného prezidenta,“ uvedla tisková mluvčí.
K situaci v Íránu tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová uvedla, že „800 poprav, které byly naplánovány a měly se uskutečnit včera, bylo zastaveno“.
Poznamenala, že Donald Trump a jeho tým situaci nadále pozorně sledují a „všechny možnosti zůstávají otevřené“.
Bílý dům vyzývá Walze, aby „přestal podněcovat k obtěžování“ federálních imigračních agentů
Karoline Leavitt dnes v rozhovoru s novináři uvedla, že prezident a Tim Walz dnes spolu nemluvili, poté co guvernér Minnesoty vyzval k „uklidnění situace“ a „ukončení této odvetné kampaně“.
Místo toho tisková mluvčí Walze naléhavě vyzvala, aby přestal „podněcovat k obtěžování a nelegálnímu bránění výkonu práva ve svém státě“. Stalo se tak poté, co byl ve středu venezuelský imigrant bez dokladů zastřelen agentem ICE, což úředníci ministerstva vnitra označili za akt sebeobrany.
„Měl by zvednout telefon,“ řekla Leavittová o guvernérovi Minnesoty, „a měl by říct, že bude spolupracovat s prezidentem a federální vládou na zvýšení bezpečnosti Minnesoty, protože to je vše, co prezident Trump a jeho administrativa chtějí.“
Guvernér Minnesoty Tim Walz vyzval Donalda Trumpa, aby „snížil teplotu“, v Minneapolis eskalují protesty po středeční střelbě na imigranta agentem ICE.
Ve svém prohlášení požádal prezidenta, aby „ukončil tuto odvetnou kampaň“, a tisíce federálních imigračních agentů zůstávají ve městě po smrtelné střelbě na Renee Nicole Good.
Walz také vyzval demonstrující obyvatele Minnesoty, aby „mluvili hlasitě, naléhavě, ale také pokojně“. Šéf minneapoliské policie Brian O'Hara řekl, že ti, kteří se ve středu shromáždili na místě střelby, se „dopouštěli protiprávního jednání“.
„Nemůžeme rozdmýchávat plameny chaosu,“ dodal Walz. „To je to, co on [Trump] chce.“
Tisková mluvčí uvedla, že administrativa „nebude tolerovat úniky informací“. Ve středu generální prokurátorka Pam Bondiová uvedla, že byl zatčen a uvězněn dodavatel Pentagonu za sdílení utajovaných informací s reportérem deníku Post. „Budou přijata opatření proti komukoli, ať už se jedná o člena tisku nebo zaměstnance federální agentury, který poruší zákon,“ dodala dnes Leavittová.
Vyhnula se také otázce, zda Bílý dům souhlasí, že novináři v USA mají za určitých okolností právo zveřejňovat utajované informace.
„Myslím si, že je základním principem novinářské integrity nezveřejňovat informace, které by mohly přímo ohrozit operační bezpečnost nebo statečné muže a ženy, kteří slouží této zemi v uniformách,“ řekla místo toho Leavittová.
To navazuje na Trumpovo přijetí prozatímní prezidentky Delcy Rodríguezové, s níž podle svých slov tento týden přímo hovořil.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio a administrativa jsou v „neustálém“ kontaktu s Rodríguezovou a její vládou, říká Leavittová
Jsou velmi ochotní spolupracovat. Dosud splnili všechny požadavky a žádosti USA a prezidenta.
Leavittová poukazuje na dohodu o energetice a propuštění politických vězňů a dodává: „Prezidentovi se líbí, co vidí, a očekáváme, že spolupráce bude pokračovat.
V rozhovoru pro agenturu Reuters vyjádřil Donald Trump frustraci z toho, že jeho strana by mohla v letošních mezivolebních volbách ztratit kontrolu nad Sněmovnou reprezentantů nebo Senátem, a poukázal na historické trendy, podle nichž republikánská strana u moci ztrácí křesla ve druhém roce prezidentského mandátu.
„Je to nějaká hluboká psychologická věc, ale když vyhrajete prezidentské volby, nevyhrajete mezivolební volby,“ řekl Trump. Chlubil se, že toho dosáhl tolik, že „když se nad tím zamyslíte, neměli bychom ani mít volby“.
Trumpova administrativa na dobu neurčitou pozastavila vyřizování imigračních víz pro osoby z 75 zemí a od 21. ledna zmrazila žádosti v rámci rozsáhlého zásahu proti legálním imigračním cestám.
