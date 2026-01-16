Posádka ISS se vrací na Zemi v rámci vůbec první zdravotní evakuace
16. 1. 2026
Kapsle SpaceX jménem Endeavour, která vezla čtyřčlennou posádku Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) zpět z oběžné dráhy, bezpečně přistála ve čtvrtek brzy ráno v Tichém oceánu u Kalifornie.
Bylo to poprvé, co NASA zkrátila misi posádky ISS kvůli zdravotní nouzi, čímž se austronauti vrátili o několik týdnů dříve, než bylo plánováno.
Společný webový přenos NASA a SpaceX představil živé infračervené video ukazující vypuštění dvou sad padáků z přídi volně padající kapsle. Padáky zpomalily rychlost sestupu kapsle na přibližně 15 mil za hodinu (25 kilometrů za hodinu), než jemně dopadla na vodu.
Během rádiového přenosu do letového řídícího centra SpaceX poblíž Los Angeles řekla velitelka Endeavouru, astronautka NASA Zena Cardmanová: "Je dobré být doma." Na cestě domů se k ní připojili další americký astronaut Mike Fincke, japonská astronautka Kimiya Yui a ruský kosmonaut Oleg Platonov.
Méně než hodinu po přistání byli čtyři astronauti postupně vytahováni z kapsle. Doprovázely to potlesk a jásot zaměstnanců SpaceX na palubě lodi.
Proč byla mise předčasně ukončena?
Posádka ISS se kvůli neznámému vážnému zdravotnímu stavu jednoho z astronautů předčasně nouzově vrátila na Zemi.
Minulý týden NASA oznámila, že na poslední chvíli zrušila výstup do volného prostoru kvůli zdravotním obavám týkajícím se jednoho z členů posádky. Dne 8. ledna agentura oznámila rozhodnutí přivést všechny čtyři členy Crew-11 domů dříve.
Podle administrátora NASA Jareda Isaacmana čelil jeden z astronautů "vážnému zdravotnímu stavu", který vyžadoval okamžitou lékařskou pomoc na Zemi.
Úředníci NASA nezveřejnili, který člen posádky byl ovlivněn, ani nepopsali povahu problému s odkazem na obavy o soukromí. Později hlavní zdravotní a lékařský důstojník NASA James Polk uvedl, že lékařská pohotovost nebyla způsobena zraněním, které vzniklo během operací.
Astronauti společně dorazili v srpnu z Floridy a strávili na Mezinárodní vesmírné stanici 167 dní.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse