Proč se Spojené státy zhroutily
16. 1. 2026 / Andrew Stroehlein
Toto jsem napsal před několika lety...
Historici, političtí analytici a velká část veřejnosti po celém světě již dlouho diskutují o tom, proč Spojené státy americké zkolabovaly v polovině až konci 20. let 21. století. Dosud bylo na toto téma napsáno tolik knih, že by pravděpodobně zaplnily tisíc regálů v knihovně.
Pročetl jsem literaturu, jak nejlépe jsem mohl, a hovořil s odborníky, abych se pokusil pochopit základní souvislosti. Zúžil jsem to na 19 faktorů, které přispěly k pádu USA. Je to sice dlouhý seznam, ale rozhodně není vyčerpávající. Někteří jistě namítnou, že jsem opomenul něco zásadního. Jiní možná řeknou, že něco příliš zdůrazňuji.
Pro mě jsou to však klíčové aspekty hlavních teorií, které se snaží vysvětlit pozadí a základní příčiny těchto epických událostí. Doufám, že to může poskytnout určité vodítko pro budoucí studium.
1 – Beztrestnost na nejvyšších místech měla devastující důsledky
Násilní zločinci na nejvyšších úrovních politického systému nebyli téměř nikdy potrestáni. Dokonce i za závažné zločiny, jako je vlastizrada, se jim podařilo uniknout trestu, a to přinejmenším od dob občanské války. Úřady dokonce postavily sochy předním zrádcům, lidem, kteří zahájili válku proti zemi. Tato akceptace, dokonce oslava zrady a bezpráví na nejvyšší úrovni se stala vodítkem pro ostatní v pozdějších dobách.
Nejviditelnějším příkladem bylo to, jak prezident Donald Trump unikl trestu za zradu a vzpouru poté, co se v lednu 2021 pokusil zvrátit výsledky voleb v roce 2020. Ale to nebyl zdaleka jediný příklad, kdy se vysokým politickým představitelům podařilo uniknout stíhání za násilné zločiny v posledních desetiletích existence USA. Vzpomeňte si, jak během své vlády prezident Barack Obama rozhodl, že ministerstvo spravedlnosti by nemělo stíhat bývalého viceprezidenta Dicka Cheneyho a další za mučení za vlády prezidenta George W. Bushe.
Poselství těchto selhání spravedlnosti bylo jasné: lidé na vrcholu věděli, že mohou ignorovat zákon a lidskou slušnost, aniž by se museli obávat následků pro sebe. Když Trumpův režim začal rozdělovat zemi vnitřním násilím, Trump a jeho nejbližší spolupracovníci mohli správně počítat s tím, že jim všechny jejich zločiny projdou, protože beztrestnost na nejvyšší úrovni byla již dlouho zabudována do systému.
2 – Prezidentství se stalo spíše monarchií
Prezidentské pravomoci ve všech oblastech politiky se po desetiletí zvyšovaly. To podporovaly obě hlavní strany a pro demokracii to bylo velmi nezdravé. V posledních letech existence země mohl prezident jednoduše ignorovat principy brzd a protivah, stejně jako zákony, protože se domníval, že má absolutní moc, a nikdo mu v tom nebránil.
3 – Bělošská nadvláda byla klíčová pro pád USA
To byla samozřejmě základní filozofie země od jejího vzniku a navzdory skutečným zlepšením v zemi za 250 let se tato myšlenka nikdy neztratila. Nešlo jen o to, že někteří lidé byli fanatičtí nacisté nebo členové Ku-klux-klanu, a nešlo jen o to, že ICE zaměstnávala stále více bělošských rasistických násilníků. Byli pouze nejnásilnější špičkou znepokojivě hlubokého ledovce v americké společnosti.
Příliš mnoho lidí bylo vychováno v atmosféře bělošské nadřazenosti. Byla všudypřítomná a bylo velmi obtížné se jí zbavit, když se jednou od mládí usadila v hlavách lidí. Nakonec to byla právě tato mentalita, která umožnila existenci a šíření ICE a jejích zločinů, spolu s mnoha dalšími formami vládní brutality. Vše, co dělali, bylo ospravedlněno, ideologie potvrzena, protože bojovali proti takzvané „invazi“ (podle slov režimu) nebělochů.
4 – Po desetiletí byly USA zemí sužovanou násilím, zejména násilím spojeným se zbraněmi
Podle všech měřítek byly USA v té době mnohem násilnější zemí než jakákoli jiná v industrializovaném světě. Klíčovým faktorem, který k tomu přispěl, byl zvláštní politický fetiš na půl věty o právu nosit zbraně, zapsaném v ústavě ještě v době mušket. V posledních desetiletích existence USA mnoho lidí vytrhlo tuto půlvětu z kontextu a aplikovalo ji na stroje na hromadné vraždění, jako jsou automatické a poloautomatické zbraně, které dokážou vystřelit za pár minut více ran, než kolik jich dokázala vystřelit mušketa z konce 18. století za celý den.
Neschopnost amerických vůdců pochopit novou technologii zabíjení a odpovídajícím způsobem upravit zákony země neměla v té době v žádné jiné zemi obdoby. Čím více byl druhý ústavní dodatek zastaralý, tím více připomínal celonárodní sebevražedný dopis. V posledních letech existence země se zbraně rozšířily tak důkladně, že jejich počet převyšoval počet obyvatel. Dnes se to zdá těžko představitelné, ale každý den docházelo k masovým střelbám, školy a komunity byly rozvráceny, a přesto politici obou hlavních stran nedokázali tento problém adekvátně řešit. Uplynula desetiletí, aniž by se cokoli nebo téměř cokoli změnilo. Když se masakry později staly politickým tématem a zintenzivnily, bylo k dispozici velké množství zbraní a společnost již dlouho považovala denní počty obětí násilí spáchaného střelnými zbraněmi za normální.
5 – Vzestup bezpečnostního státu
Dalším klíčovým faktorem bylo masové elektronické sledování, rozšíření počtu a pravomocí bezpečnostních sil a oslabení individuálních práv v důsledku útoků z 11. září 2001. Tyto nové technologické nástroje, nové agentury a právní změny samozřejmě nezavedl Trumpův režim, ale umožnily mu mnohem snáze než jinak by tomu bylo, zintenzivnit a urychlit své autoritářské kroky. Stručně řečeno, režim nezačínal s autoritářskou vládou od nuly.
6 – Rostoucí politický důraz na posilování protiimigračních nálad za účelem získání volební výhody zhoršil sociální napětí.
To bylo v té době běžné i v jiných zemích. V USA však dosáhlo svého vrcholu a s rozšiřováním závažného státního násilí se alespoň některé země v Evropě a jinde poučily a pokusily se zabránit tomu, aby se vydaly touto katastrofální cestou.
7 – Rozdíly v bohatství v USA narostly do extrémních rozměrů a glorifikace ultra bohatých se zrychlila, což u většiny lidí vyvolalo pocity méněcennosti, závisti a hněvu vůči systému, který byl tak zjevně nespravedlivý.
Je pravda, že v té době měly extrémní rozdíly v bohatství mnoho zemí, ale USA trpěly zejména kvůli dvěma dlouhodobým, dokonce základním narativům v národní psychice.
Prvním z nich byla rovnost, zakotvená v nejstarších dokumentech země. Deklarace nezávislosti lidem sdělila: „Považujeme za samozřejmé tyto pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni rovni, že jsou obdařeni svým Stvořitelem určitými nezcizitelnými právy, mezi nimiž jsou život, svoboda a snaha o štěstí.“ Tento názor nebyl realitou v době, kdy byl napsán, ani později, ale Američané jej alespoň chápali jako aspiraci a byl základem některých z nejdůležitějších pokroků za dvě a půl století existence USA. S nástupem dolarových miliardářů uprostřed rozšířené chudoby a však tato slova působila jako výsměch.
Druhým klasickým americkým narativem byla myšlenka, že každý může být úspěšný, pokud tvrdě pracuje. Generace občanů, včetně přistěhovalců, byly vychovávány v duchu tohoto ideálu. Zpravodajská a zábavní média jej neustále posilovala. Lidé však viděli realitu kolem sebe. Chápali, že systém neplní své sliby, a to byl jeden z faktorů, které vedly k rozpadu národní soudržnosti. Pokud se zdá, že vás systém pouze brzdí, pokud jste stále chudší a chudší bez ohledu na to, jak tvrdě pracujete, proč byste v něj měli dál věřit?
8 – USA obecně také postrádaly soudržnost jiných národních států té doby, pokud jde o národní politiky a programy, které mají tendenci spojovat společnosti – dostupnou zdravotní péči, péči o děti a vysokoškolské vzdělání, abychom jmenovali jen tři.
Podporovaly také rozdělující politiky, které většina ostatních moderních národních států již dávno odmítla, například trest smrti, který učinil vraždu ze strany státu, nikoli červenou čárou, jakou by měla být, ale přijatelnou praxí.
9 – Atomizace společnosti prostřednictvím sociálních médií měla v posledních letech existence USA škodlivý dopad.
Asi dvě desetiletí předtím, než se USA začaly rozpadat, předtím, než existovala sociální média, většina lidí četla, sledovala a poslouchala stejnou malou skupinu poskytovatelů zpráv. To znamenalo, že lidé sdíleli pochopení toho, co bylo národním zpravodajským narativem, i když se neshodli na tom, co s tím dělat. Tato sdílená realita byla důležitá pro národní soudržnost, a když oslabila a později zmizela, národní soudržnost utrpěla.
Je zřejmé, že mnoho dalších zemí čelilo tomuto problému ve stejnou dobu; nebyl to jen problém USA. Jak vládnout zemi s milionem různých zdrojů zpráv, z nichž většina prosazuje částečné pravdy nebo přímé lži za účelem politického zisku nebo hledá pobuřující kliknutí za účelem zisku? Problém „komu věřit“ se stal neřešitelným a mnoho lidí přivedl k autoritářskému vůdci, jedinému zdroji pravdy a muži, který tvrdil, že má všechny odpovědi.
10 – Rozšíření životního stylu založeného na automobilech již nějakou dobu atomizovalo americkou společnost.
Náhodná osobní setkání mezi různými jedinci se stala vzácnějšími. To oslabilo pocit sdíleného prostoru a sdíleného osudu.
Vzhledem k sociálnímu odstupu v předměstích mnoho lidí postupem času prožívalo většinu svých mezilidských interakcí s cizími lidmi online, přičemž mnozí z nich byli anonymní, což zvyšovalo pravděpodobnost negativních, antagonistických setkání ve srovnání s osobními setkáními. To samozřejmě nebylo v té době specifické pouze pro USA.
11 – Svou roli sehrála také obtížnost vzdálenosti.
USA byly velmi rozlehlé, což velmi ztěžovalo účinné masové protesty. Vláda byla v USA také poměrně decentralizovaná. Nebylo to jako například ve Francii, kde byla správa více centralizovaná a velké množství lidí se mohlo relativně snadno dostat do hlavního města na velkou demonstraci během několika hodin. Slabá ochrana pracovníků přispěla k problému vzdálenosti a velmi ztížila organizaci celostátních generálních stávek.
Vedoucí představitelé federální vlády USA ve Washingtonu tak na vlastní oči viděli velmi málo, pokud vůbec, hromadného veřejného hněvu proti jejich stále autoritářštějším krokům. Viděli pouze videa moderovaná (někdy dokonce vytvořená) mikrokanály médií, z nichž každý vyprávěl jiný příběh o dané události, což federálním představitelům umožňovalo vybrat si verzi, která nejlépe vyhovovala jejich preferovanému narativu. Téměř nikdy se nemuseli osobně nebo mimo své vlastní okno potýkat s veřejným pobouřením, takže pro ně bylo snadné jej minimalizovat.
12 – Posun USA směrem k globálnímu impériu byl špatným krokem pro zemi, která se hlásí k demokratickým hodnotám. Imperialismus a demokracie jsou neslučitelné.
V průběhu generací vojenský expanzionismus také posílil obranný průmysl a dal mu příliš velký vliv na politiku a přidělování finančních prostředků. Vojenské vybavení bylo tak hojné a tak často obnovované, že armáda ho předávala civilním policejním silám, a strašlivé důsledky tohoto šíření zbraní a brnění se staly až příliš zřejmé ve spirále násilí, která byla k vidění v posledních letech existence USA.
13 – Masové věznění, otrocká práce a podobné brutality – z velké části vysoce diskriminační, zakořeněné v ideologii nadřazenosti bílé rasy – se staly normou.
To přivyklo širokou veřejnost k tomu, že považovala dehumanizující metody za legitimní politické možnosti. V posledních letech měly USA více vězňů na obyvatele než jakákoli jiná srovnatelná země a mnoho lidí posílaly do věznic v zemích jako Salvador, kde bylo mučení běžné.
Mnoho amerických věznic bylo privatizováno, což vedlo k vytvoření celých odvětví, jejichž zájmy spočívaly v pokračování masového dehumanizování. Čím více lidí bylo uvězněno, tím více peněz tato odvětví vydělávala. Jak se Trumpův režim stával stále autoritářštějším, jeho maskovaní násilníci a další nohsledi posílali za mříže stále více lidí a soukromý sektor byl připraven a až příliš ochotný poskytovat tuto „službu“.
14 – Absence jakékoli skutečné opoziční strany je klíčovým rysem každého autoritářského režimu, a to platilo i v posledních dnech USA.
Demokratická strana se po mnoho let posouvala doprava a často podporovala některé z autoritářských opatření, zejména proti imigrantům. Stejně jako některé strany v Evropě v té době, i oni se mylně domnívali, že mohou získat voliče z pravice tím, že budou napodobovat pravici. Demokratická strana se nakonec stala podle standardů jiných průmyslových zemí té doby stranou centristickou nebo dokonce středopravicovou. Mnoho voličů dospělo k přesvědčení, že Demokratická strana nenabízí nic podstatně odlišného, a její role jako opoziční strany se postupem času oslabila.
Vedení strany si neuvědomilo rostoucí nebezpečí autoritářské vlády. I když bylo jasné, že protipřistěhovalecká politika Trumpova režimu překračuje rámec zákona a základní morálky – bezdůvodné prohlídky, střelba na americké občany, posílání lidí do zahraničí, kde byli mučeni –, vedení Demokratické strany zacházelo s Trumpovým režimem jako s dalším obdobím republikánské vlády v fungujícím dvoustranném systému. Domnívali se, že stačí nic neříkat, nic nedělat a čekat na další volby, aby sklidili volební odměnu mezi nespokojenými voliči.
Někteří historici tvrdí, že vedoucí představitelé Demokratické strany byli prostě příliš dlouho ve Washingtonu, aby si uvědomili, že to, co se děje v celé zemi, není běžný stav. Odmítali dbát na varování skupin, které měly praktické zkušenosti s tím, co se děje, nebo s nimi dokonce spolupracovat, ze strachu, že budou vypadat „příliš radikálně“, i když je trumpisté démonizovali jako „radikální levici“ bez ohledu na to, co dělali nebo nedělali. Pokračovali v nabízení kompromisů Trumpovým republikánům, jako by stále byli v 80. nebo 90. letech, kdy byl takový bipartisanship možný. To způsobilo, že Demokratická strana se na národní úrovni stala zastaralou.
15 – Jiné možné zdroje organizované opozice byly slabé nebo nedokázaly čelit výzvě autoritářství.
Žádné jiné opoziční strany neměly rozsah ani dosah, aby uspěly na národní úrovni. Odborové svazy byly v USA již dlouho před trumpismem výrazně oslabeny. Velké právnické firmy a univerzity se pod tlakem Trumpova režimu zhroutily s trapnou rychlostí.
16 – Náboženství bylo zneužito ve prospěch režimu.
Křesťanství, které mohlo být potenciálně morální silou, bylo z velké části kooptováno nacionalistickou ideologií. Pro mnoho lidí se křesťanství stalo spíše otázkou osobní identity než osobní integrity.
Zakladatel náboženství kázal ve prospěch pomoci chudým a přijímání cizinců, ale příliš mnoho amerických křesťanů toto poselství soucitu ignorovalo. Ježíš trval na tom, že pokorní zdědí Zemi, ale samozvaní křesťané v éře Trumpova režimu se místo toho rozhodli chválit politickou dominanci. Ježíš byl radikální aktivista čelící imperiálnímu režimu, ale jeho jméno bylo některými lidmi použito k podpoře imperiálního režimu. Náboženství, jehož základní texty jsou založeny na pokoře, bylo zkresleno, aby ospravedlnilo aroganci.
Samozřejmě to nebylo poprvé, ani první místo, kde byla Kristova učení zkreslena tak, aby znamenala jejich opak, a použita k ospravedlnění masového násilí. Přesto bylo zanedbávání základních hodnot jejich prohlášeného spasitele americkými křesťany významné a důležité pro vzestup a udržení Trumpova režimu.
17 – Představa Američanů o demokracii v jejich zemi byla příliš nekritická a zjednodušující, což způsobilo problémy na mnoha úrovních.
Pro některé to byl základní patriotismus: USA byly prostě nejlepší zemí na světě, zářícím městem na kopci, příkladem, který by měli ostatní následovat. Kritizovali jednotlivé vládní politiky, které se jim nelíbily, ale nikdy si nedokázali představit, že by země mohla být tak slabá a zkažená, že by se rozpadla. Že bude trvat věčně. Pro jiné se to projevovalo jako neotřesitelná víra v právní systém země, který nakonec zajistí, že soudy potlačí autoritářské tendence Trumpova režimu.
Je třeba poznamenat, že obě tyto víry vedly k pasivitě: lidé měli pocit, že země/systém je sám o sobě neotřesitelný, jako by demokratické systémy nevyžadovaly neustálé zapojení a aktivní obranu. Mnoho lidí se posmívalo srovnáváním s historickými autoritářskými precedenty, jako bylo nacistické Německo, a trvalo na tom, že „to se tady nemůže stát“ – až do chvíle, kdy se to stalo.
18 – Spojenci USA v zahraničí, zejména v Evropě, se nikdy opravdu nepokusili pomoci tím, že by použili vhodnou kombinaci cukru a biče, ať už diplomatického nebo ekonomického, aby Trumpův režim vrátili na demokratičtější cestu.
Světový řád, který evropští lídři znali celý svůj život, se hroutil a oni neměli tušení, jak reagovat. Ruské vražedné vojsko postupovalo z východu na západ. Trumpův režim ničil transatlantickou alianci, která kdysi pomáhala udržovat Evropu v bezpečí. A evropští lídři stáli ohromeni jako srnky v světle reflektorů blížících se aut.
19 – Režim urychlil zánik země tím, že rozšířil používání násilí.
Jak bylo vidět při rozpadu jiných zemí, stále autoritářštější vláda USA používala stále více násilí proti pokojným demonstrantům, kteří uplatňovali své ústavní právo shromažďovat se a vyjadřovat svůj nesouhlas s politikou a kroky vlády. Místo toho, aby režim naslouchal pokojným protestujícím, kteří požadovali dodržování zákona a respektování lidské důstojnosti, nechal je zastřelit maskovanými násilníky. Jak počet obětí stoupal, někteří lidé argumentovali, že pokojné protesty nefungují, a začali přecházet k neklidným prostředkům. Vláda reagovala ještě větší silou a cyklus násilí se stále více propadal do situace, kterou vidíme dnes: kolaps, rozpad, selhání státu, občanská válka – jakkoli to chcete nazvat.
…
Od kolapsu USA před několika lety se lidé ptají, zda to bylo nevyhnutelné. Historici se na to však dívají trochu jinak a ptají se: v jakém okamžiku se kolaps stal nezastavitelným? To nelze s jistotou říci.
Pro mě vždy zůstane mnoho otázek typu „co kdyby“...
· Co kdyby Američané našli způsob, jak lépe a dříve zorganizovat pokojné masové protesty a generální stávky?
· Co kdyby se více racionálně smýšlejících členů Republikánské strany postavilo proti stále autoritářštějšímu Trumpovu režimu?
· Co kdyby Demokratická strana tak brzy nesložila karty na celostátní úrovni?
· Co kdyby se lídři obou stran spojili a jako svou nejvyšší prioritu si stanovili přežití demokracie v zemi?
· Co kdyby se zahraniční spojenci pokusili najít způsob, jak přesvědčit USA, aby opustily autoritářskou cestu, než bude příliš pozdě?
To jsou zajímavé spekulace typu „co kdyby“, ale samozřejmě se dnes jedná pouze o abstraktní, hypotetické diskuse. Co je minulostí, je minulostí a nelze to změnit. Země je pryč a my všichni se dodnes snažíme vyrovnat se s následky.
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse