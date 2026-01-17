V Dánsku a Grónsku se chystají protesty proti Trumpovým snahám o anexi
Na sobotu je naplánována řada demonstrací v Dánsku a Grónsku proti Donaldovi Trumpovi a jeho plánům ovládnout Grónsko.
Cílem sobotních protestů, které se budou konat v době, kdy se americká delegace zákonodárců z obou politických stran setká s dánskými a grónskými představiteli v Kodani, „je vyslat jasný a jednotný vzkaz o respektu k grónské demokracii a základním lidským právům“, uvedla na svých webových stránkách organizace Uagut, sdružující Gróňany žijící v Dánsku.
Jeff Landry, Trumpův zvláštní vyslanec pro Grónsko, v pátek uvedl, že dohoda o převzetí ostrova Washingtonem „by měla být a bude uzavřena“ během této návštěvy a že prezident „myslí vážně“ získání tohoto převážně autonomního území, které je součástí dánského království.
„V těchto časech je důležité, abychom vystupovali jednotně a široce spolupracovali. Požadujeme respektování práva Grónska na sebeurčení a respektování obyvatel Grónska. Nejedná se pouze o boj za Grónsko, ale také za celý svět,“ uvedl Poul Johannesen z občanské iniciativy Hands Off Kalaallit Nunaat.
Trump v pátek pohrozil uložením cel těm, kteří se staví proti jeho plánům na anexi tohoto převážně autonomního území, které je součástí dánského království. Na začátku týdne několik spojenců NATO – mimo jiné Francie, Německo, Velká Británie, Norsko a Švédsko – vyslalo vojáky na arktický ostrov, přičemž dánská premiérka Mette Frederiksenová uvedla, že obrana Grónska je „společným zájmem“ celého NATO.
