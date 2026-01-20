Blitzkrieg a mnichovská dohoda v Rojavě
20. 1. 2026 / Pavel Pečínka
Tedy jestli to, co z evropského pohledu vypadá jako kapitulace Rojavy a téměř velezrada jejího vedení nebo některých vnitřních složek-arabských kmenů (tedy koalice Syrských demokratických sil, SDF), nebylo vyvolané Trumpovou hrozbou zastavení veškeré pomoci této oblasti (jste pro mě drazí, proč vás dál platit) a Erdoganovou výhrůžkou okamžité turecké invaze ze severu.
Rojavě, což je na rozdíl od prakticky nedobytného hornatého iráckého a íránského Kurdistánu rovná "placka" bez vegetace, se asi také nepodařilo získat pro svoje ideály určité konzervativní arabské sunnitské kmeny. Pro ně představoval rádoby rovnostářský polokomunistický kurdský projekt Rojava s kvótami na poloviční zastoupení žen snesitelnější variantu než brutální vyšilování sunnitského Islámského státu (ISIS), teď se ale jakoby rády vracejí k "umírněnějším", jim na míru šitým islamistům kolem Šarovy vlády. K těmto lavírujícím představitelům, navenek loajálním k Rojavě, si už v minulosti budovala mosty Saudská Arábie.
Vojensko-politickému vedení Rojavy se patrně taky vymstila převaha ideologie nad odborným výcvikem u její "armády" (prakticky jen lehké pěchoty v počtu 100.000 lidí, rozdělené na decentralizovanou řadu lokálních milic, složek, podsložek a místních rad s nejasným velením, pěchoty verbované mezi Araby a Asyřany hůř než mezi Kurdy), a také naprostá absence těžších zbraní. Několik svých tanků a obrněnců většinou SDF při bojích paradoxně nevytahovaly, ale schovávaly v domech, aby jim je okamžitě nezničily turecké drony. Takovou situaci ale úmyslně jako pojistku vytvořil Západ, jehož letectvo (převážně US, občas francouzské a jiné) v roli "vzdušného dělostřelectva" nahrazovalo Rojavě její chybějící děla a tanky – ovšem pouze proti ISIS, ale ne proti Turecku, pokud útočilo. Zdá se, že včera ani v uplynulých dnech Američané (v Rojavě jich zůstalo necelých 1.000) proti rozvrzané toyota-motor-waffen bradáčů téměř nezasáhli.
Ty nejhorší kádrové zrůdy z ISIS (viz fotky na facebooku Markéty Kutilové) z tábora al-Hol na severu Rojavy údajně zatím pouštěné nejsou, "péče" o ně má ale přejít z velké části na Šarův režim (brutální ISIS a umírněnější bývalá Šarova al-Nusra byli kdysi jedno a totéž, než se z konkurenčních důvodů začali vzájemně podřezávat).
Šarovi ozbrojenci však už včera začali otevírat menší věznice na jimi dobytých jižnějších územích Rojavy a na svobodu se tak dostali různí lidí – nejenom z ISIS, ale i podezřelí, obyčejní kriminálníci a další oponenti Rojavy, tady muži zavření za korupci, drogy, různé kmenové a klanové zločiny, násilí vůči ženám, krevní msty, pašování, ale i někteří ozbrojení stoupenci Asada, Íránu a další...
Nedělní malý blitzkrieg části Rojavy s většinou strategických bodů, nutných pro její přežití, trochu připomínal zhroucení proamerické vlády v Afghánistánu a nedůstojný odlet US Army před Talibanem, náhlý pád Asadova režimu, ale i předchozí dvě turecké invaze do Rojavy s využitím dronů a obrněnců, kterým pěchota SDF vzdorovala vždy jen pár dní.
Zbytková okousaná "pomnichovská" Rojava, zbavená strategických zdrojů, s nevyzpytatelným polobláznem Trumpem v zádech a obklíčená většinou samými protivníky, představuje další porážku levice ve světě a je otázkou, jak zabránit, aby teď už jen pasivně čekala na svůj fatální březen 1939...
