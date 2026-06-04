Jaderky bez vody a bez práce, dopuštění nedopustíme
4. 6. 2026 / Boris Cvek
Na Seznamu píšou, že Evropa má problém s vodou. Prý už si ani premianti jako Dánsko nebo Nizozemsko nevědí rady. Proč se proboha neporadí u nás?
My švihneme dva tři bloky jaderek, uchladíme to levou zadní (kam se hrabe Francie, které před pár lety kvůli nedostatku vody zkolabovaly jaderky!) a budeme to mít dříve než digitalizaci stavebního řízení.
Taky jsem četl na Seznamu tohle: „Produktivita práce Čechů se za posledních pět let zasekla a neroste. Třeba Polsko vyskočilo o více než 14 procent a rychleji rostou i Bulhaři nebo Chorvati. Češi přitom odpracují více hodin než na Západě - a stále za nižší mzdy.“
Není to skvělá zpráva pro jaderky? Švihneme pár bloků a budeme mít nejdražší elektřinu v Evropě na dalších 80 let. A stavět se bude svižně, na nás si nikdo s nějakou produktivitou jen tak nepřijde! Podívejte, jak bravurně zvládáme dálnice! A ani se to moc neprodraží, tedy na mzdách pro běžné pracovníky. Co byste proboha chtěli? Kupředu slavit triumfy!
Nebo se raději vydáme na nějaký vzpomínkový pochod pohovořit o odvaze, hodnotách, pravdě, a že nikdy více nedopustíme. Jak bychom proboha mohli dopustit! To by přece bylo dopuštění, kdybychom dopustili!
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