Pravda a láska ano, ale ne o daních
4. 6. 2026
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To samozřejmě neznamená, že daně neplatíme. Zároveň totiž nadměrně spoléháme na daně, které mají horší ekonomické dopady – relativně víc zatěžujeme příjmy z práce a zisky firem. Podle literatury jsou přitom tyto daně ekonomicky škodlivější, protože lidi a firmy demotivují od tvorby hodnoty.
Výsledek? Schodky, rostoucí státní dluh a omezení investic, daně jsou tu ale přesto sprosté slovo.
Existují přitom i méně ekonomicky škodlivé daně – zdanění nemovitostí a spotřeby. Ty ale zase máme o 2,2 % HDP nižší 198 mld. Kč). Takže zase špatně. Zatímco práce tvoří většinu (54 %) daňových příjmů Česka, nemovitosti jen relativně zanedbatelných 0,9 %.
● Aby toho nebylo málo. Velkou část zdanění práce nesou nízkopříjmoví zaměstnanci, což může odrazovat od legální práce. Vysokopříjmové kancelářské OSVČ naopak oproti zaměstnancům odvádějí násobně méně, což motivuje ke švarcsystému.
Máme prostě špatně nastavený daňový mix. Na to opakovaně upozorňují i mezinárodní instituce. OECD nám doporučuje přesunout část zátěže ze sociálního pojištění směrem k daním z nemovitostí a nepřímým daním, a to včetně těch ekologických. Podobný problém Česka identifikuje i Evropská komise.
Navzdory jednomu z nejnižších výběrů v Evropě současná vláda trvá na tom, že nezvýší žádné daně. Místo toho prolamuje rozpočtová pravidla. Schodek v roce 2026 vzroste z 2,1 % HDP na 2,6 %, ukazuje poslední prognóza Ministerstva financí. Takový shodek je důsledkem neochoty vyvážit příjmy a výdaje – to vede k růstu zadlužení i omezení investic, což nakonec stejně zaplatíme.
Jak danit (ale i spořit!) chytřeji?
Daňové reformy by mohly:
● podporovat růst
● omezovat chudobu
● omezit neférové výjimky
● a přitom vybírat dost na investice a služby
Mezinárodní srovnání výběru na daních v Česku, EU a podobných zemích: www.paqresearch.cz/post/vyber-dane-srovnani/
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