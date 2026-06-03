Británie: Nigel Farage dostal tu „zuřivost“, kterou požadoval
3. 6. 2026
Nigel Farage požadoval „zuřivost“ a pak vypukly nepokoje
(Velmi přesný popis situace v Británii od autora píšícího pod pseudonymem Another Angry Voice)
Podrobnosti o vraždě Henryho Nowaka z soudního řízení byly hluboce znepokojivé. Záběry z policejní kamery na těle, které byly zveřejněny po vynesení rozsudku viny, byly ještě znepokojivější.
Chování rodiny Vikruma Digwy bylo naprosto pobuřující. Dorazili na místo činu a představili svého vraždícího syna jako oběť rasistického útoku, zatímco skutečná oběť ležela umírající v poutech na zemi. Mezitím se jeho matka pokusila skrýt vražednou zbraň.
Vrah byl odsouzen k minimálně 21 letům vězení a Henryho otec promluvil před soudem, aby odsoudil otřesné okolnosti smrti svého syna a řekl: „Chceme využít Henryho srdcervoucí příběh k tomu, abychom přinesli změnu k lepšímu. Nechceme, aby jeho smrt byla využita k vytváření dalších rozporů, nenávisti nebo napětí. Chceme, aby jeho příběh pomohl učinit naše ulice bezpečnějšími pro všechny“.
Krajní pravice měla jiné plány.
Nigel Farage si na chvíli odskočil od svého hlavního úkolu – schovávat se před mediální pozorností kvůli své nehlášené provizi ve výši 5 milionů liber od zahraničního miliardáře za brexit – aby využil vynesení rozsudku nad Nowakovým vrahem k tomu, aby se rozčiloval nad imigrací a volal po „čisté, chladné zuřivosti“.
Farage se svého „hněvu“ dočkal později téhož dne, když Tommy Robinson shromáždil dav, který se vydal do Southamptonu, kde pronesl krátký projev útočící na muslimy (kteří s vraždou neměli absolutně nic společného), a poté z místa uprchl, než propuklo násilí.
Dav byl tak hloupý, že se natáčel, jak hází na policii cihly, rozbité židle a popelnice a provádí nacistické pozdravy.
Jednou z nejlépe identifikovatelných postav v čele nepokojů byl cosplayer vypadající jako postava ze seriálu Peaky Blinders, kterým se ukázal být Luke Jahn z neonacistické Strany národního znovuzrození.
Během Blitzu nacisté opakovaně bombardovali Southampton, zabili 691 lidí a zničili 12,5 % bytového fondu města (nejvyšší míra zničení ze všech britských měst během druhé světové války).
A nyní, díky záměrnému podněcování pravicových politiků a médií (Nigel Farage, Darren Grimes, Rupert Lowe, Tommy Robinson, Laurence Fox, GB News …), potomci těch, kteří přežili bombardování Southamptonu, využívají tragickou vraždu teenagera k provádění nacistických pozdravů a k nepokojům po boku přiznaných neonacistů!
Je pravděpodobné, že několik účastníků nepokojů bude zatčeno a odsouzeno k trestu odnětí svobody, zejména ti, kteří byli natočeni, jak házejí na policii cihly, popelnice a rozbité židle.
Farage a jemu podobní se nebudou starat o to, kdo skončí ve vězení. Dosáhli „zuřivosti“, ke které podněcovali, a budou si v klidu sedět, zatímco naivních hlupáků, které podnítili, čeká soud.
Je to klasický stochastický terorismus: podněcovat nepokoje zápalnou rétorikou a pak se pohodlně usadit a předstírat, že s násilím nemají nic společného, když k němu dojde.
Viděli jsme to v roce 2024 (kandidát Reformy v Makerfieldu využil své nyní smazané účty na Twitteru k podněcování nepokojů) a je to zase to samé.
Je těžké říct, co vlastně ti výtržníci vůbec chtěli. Vrah je ve vězení a policisté, kteří tak strašně zklamali oběť, budou vyšetřováni IPCO.
Čeho se dosáhne rozbíjením Southamptonu, prováděním nacistických pozdravů a házením předmětů na policii, kromě toho, že se Farageovi, Tommy Robinsonovi a jim podobným poskytnou sociální nepokoje, které se snažili vyvolat?
Opravdu chtějí výtržníci, aby s nimi „rasistická policie“ zacházela tak, jak policie zachází s černochy a Asiaty? Nejsem si jistý, zda by se jim taková realita ve skutečnosti moc líbila.
Jediná jistota je, že ani výtržníci, ani pravicové osobnosti, které záměrně podněcovaly nepokoje, se ani v nejmenším nestarají o prosbu Marka Nowaka, aby tragická smrt jeho syna nebyla zneužita k „vytváření dalších rozporů, nenávisti nebo napětí“.
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