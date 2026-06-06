Izraelské jednotky zastřelily palestinské miminko na okupovaném Západním břehu
6. 6. 2026
Izraelská armáda uvedla, že vojáci stříleli na vozidlo, o kterém se domnívali, že se k nim blíží, ale předběžné vyšetřování zjistilo, že zranění byli nevinní civilisté.
V rozhovoru pro izraelský deník Haaretz otec, Fahd Abu Haikal, přednášející na Betlémské univerzitě, uvedl, že „kulka mu proletěla rukou a zasáhla jeho syna Sama, kterého matka držela na zadním sedadle“. Abu Haikal uvedl, že rodina, jejíž součástí byl také jedenáctiletý syn páru a Abu Haikalova matka, projížděla v pátek večer Hebrónem, když vojáci dali znamení, aby vozidlo zastavilo, řekl.
Řekl, že bylo ještě světlo a že voják, který zahájil palbu, mohl jasně vidět, že cestujícími byla rodina. „Voják mi dal znamení, abych zastavil. Úplně jsem zastavil a zvedl ruce na volant. Hned poté zahájili palbu na vozidlo,“ řekl deníku Haaretz.
Izraelské obranné síly uvedly, že jejich vojáci „zaznamenali vozidlo, které k nim zrychlovalo“, a jeden z vojáků „reagoval několika výstřely směrem k vozidlu“.
„V důsledku toho byli tři Palestinci zraněni a odvezeni k lékařskému ošetření,“ uvedly izraelské obranné síly s tím, že „incident je předmětem šetření“, a vyjádřily „hlubokou lítost nad jakoukoli újmou způsobenou neúčastníkům incidentu“.
Abu Haikal odmítl verzi armády.
„Voják byl ode mě asi 10 metrů. Viděl mě, viděl mou ženu a děti,“ řekl deníku Haaretz. „Okna nebyla tónovaná, bylo jasné denní světlo a všechno bylo jasně vidět. Nelze říct, že neviděl, že jde o rodinu.“
„Zastavil jsem, jak mi bylo nařízeno, a oni pak prostě začali střílet na auto,“ dodal. „Nebyla tam žádná zřetelná kontrolní stanoviště, jen vojáci stojící na ulici. Zastavil jsem, když mě o to požádali, a pak začala střelba,“ řekl.
Abu Haikalová vyzvala k vyšetřování a uvedla, že voják, který za to nese odpovědnost, by měl být pohnán k odpovědnosti. „Požaduji a očekávám, pokud existuje nějaké svědomí, nějaký zákon, nějaká morálka, že voják, který vystřelil, bude za své činy pohnán k odpovědnosti. Tento případ nesmí být uzavřen bez vyšetřování a bez vyvození odpovědnosti. Přinejmenším já se nehodlám vzdát.“
Při podobném incidentu izraelské jednotky operující v Tamounu v severní části Jordánského údolí 15. března zahájily palbu na vozidlo projíždějící vesnicí, při čemž zabili palestinský pár a dvě jejich děti. Oběťmi byli 38letý Ali Bani Odeh, jeho 36letá manželka Waad Bani Odeh a jejich synové Othman (6) a Mohammad (5).
Podle izraelské lidskoprávní organizace B’Tselem vojáci z vozidla vyvedli další dvě děti, jedenáctiletého Khaleda a osmiletého Mustafu, kteří utrpěli lehká zranění od střepin. Organizace uvedla, že vojáci poté Khaleda na místě podrobili násilnému výslechu.
B’Tselem uvedla, že armáda zpočátku bránila sanitkám v přístupu do oblasti a lékařským týmům umožnila přístup až s zpožděním. Organizace dodala, že vojáci později zabavili rodinné vozidlo, které bylo podle jejích slov poseté dírami po kulkách.
OSN minulý měsíc uvedla, že od začátku války bylo na Západním břehu a ve Východním Jeruzalémě zabito více než 1 000 Palestinců, z nichž nejméně 240 byly děti, a letos bylo zabito 49 lidí.
Zdroj v angličtině ZDE
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