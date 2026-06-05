Irská hliníkárna vyváží většinu produkce do Ruska. Živí invazi na Ukrajinu
5. 6. 2026
Nová data podkopávají argumenty irského premiéra Michaela Martina proti sankcionování továrny, jediného irského producenta hliníku, v příštím balíčku sankcí EU proti Rusku. Martin dříve uvedl, že omezení by způsobila větší škodu EU než Rusku.
Ale v prvním čtvrtletí roku 2026 šlo podle Ruska 83 % irského vývozu oxidu hlinitého do Ruska, ukazují statistické výkazy získané Irish Times. To činí 200 619 tun, což je největší export od vypuknutí plnohodnotné války v roce 2022.
Naopak pouze 0,6 % (143 tun) vývozu šlo do zemí EU a zbývajících 40 000 tun bylo odesláno do zemí mimo EU. (Irská vláda v reakci na toto odhalení zpochybnila práci vlastního statistického úřadu a trvá na svém narativu, že závod slouží primárně potřebám EU - pozn. KD.)
Závod patří ruské společnosti Rusal, druhému největšímu výrobci hliníku na světě. Oxid hlinitý vyrobený v Irsku je posílán do hutí v Rusku, kde se přepracovává na hliník a poté prodává výrobcům zbraní, podle předchozího vyšetřování Irish Times.
Martin 29. května tvrdil, že zařazení továrny do 21. kola sankcí EU by bylo "sebedestruktivní", protože by více poškodilo evropskou ekonomiku než ruskou — navzdory důkazům, že továrna dodává materiály pro výrobu zbraní použitých proti Ukrajině.
Sankce vyžadují jednomyslné hlasování členských států EU před jejich zaváděním, což Irsku umožňuje potenciálně blokovat obchodní omezení na v nadcházejícím balíčku.
Irsko má také od 1. července zastávat rotující předsednictví Rady EU.
Vlastní zveřejnění továrny ohledně zásilek do Ruska se zdají být v rozporu s exportními údaji, uvádí Irish Times. Společnost zaslala dopis varující před riziky sankcí a tvrdila: "V roce 2025 bylo 55 % oxidu hlinitého z Aughinish dodáno evropskému a globálnímu průmyslu, přičemž 45 % bylo exportováno do Ruska."
Údaje Ústředního statistického úřadu (CSO) však ukazují, že Irsko v roce 2025 odeslalo do Ruska 66,8 % svého vývozu.
Záznamy o lobbingu také ukazují, že Aughinish od začátku plnohodnotné války v Rusku usiloval o rozsáhlé kontakty s irskými vládními představiteli.
21. balíček sankcí EU je momentálně ve fázi vyjednávání, přičemž hlasování se očekává koncem června nebo začátkem července tohoto roku. Sankce cílí na dodavatele ruského vojenskoprůmyslového komplexu, stínovou flotilu ropných tankerů a finanční instituce.
Blok 20. kola sankcí byl formálně přijat 23. dubna.
Zdroj v angličtině: ZDE
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