Channel 4 News: Izrael zabil tři libanonské důstojníky
6. 6. 2026
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Moderátor živě z Teheránu, Channel 4 News, sobota 6. června 2026: Írán a USA si vyměňují palbu, přičemž obě strany tvrdí, že jednáají v sebeobraně. Írán ostřeluje Kuvajt a Bahrajn. USA bombardují íránské radary a sestřelují drony. Dobrý večer z Náměstí svobody v Teheránu. Írán obvinil USA z ohrožování regionální bezpečnosti a vyzval své sousedy v Perském zálivu, aby přestali umožňovat americké armádě využívat jejich území k ohrožování Íránu. Američané uvedli, že brání sebe a své spojence před dalšími útoky. Írán rovněž popřel tvrzení libanonského prezidenta, že Teherán využívá Libanon jako vyjednávací prostředek, zatímco izraelské letecké údery zabily libanonské vojenské důstojníky.
Bahrajn vyzval Írán, aby zastavil útoky poté, co v sobotu vystřelil balistické rakety na americké základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Útoky byly zachyceny, ale kuvajtské ministerstvo zahraničí je označilo za vážné eskalování situace. Americká armáda uvádí, že v reakci na to zasáhla některé íránské pobřežní radarové základny s tím, že se jednalo o obranu proti dalším útokům.
Na začátku týdne íránské drony těžce poškodily terminál pro cestující na hlavním letišti v Kuvajtu a zabili jednu osobu, ačkoli Írán tento útok popřel.
Mezitím v Libanonu, kde pokračují izraelské akce proti militantní skupině Hizballáh, zabil izraelský úder na jihu země tři členy libanonské armády, což vyvolalo rozhořčenou reakci vlády v Bejrútu. Naše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilsum se k nám nyní připojuje přímo odtamtud. Lindsay.
Reportérka: Krishnane, ten izraelský útok na vozidlo libanonské armády zde vyvolává velkou zlost. Izrael tvrdí, že vozidlo libanonské armády jelo podezřele směrem k izraelské pozici.
No, počkejte. Izrael okupuje libanonské území a libanonská armáda má jistě právo pohybovat se po svém vlastním území, zejména proto, že mezi Izraelem a Libanonem má platit příměří, s výjimkou Hizballáhu. Vláda zde tedy tvrdí, že se jedná o útok na jejich suverenitu, a lidé říkají, že to tak nemůže pokračovat. Tato izraelská okupace jihu zde vyvolává velkou zuřivost, a to i u těch, kteří jsou proti Hizballáhu.
Moderátor: A Trump říká, že se odtud rychle stáhne. Co si o tom myslíte?
Reportérka: Ale řekl to dnes, nebo to bylo včera? nejsem si jistá. Chci říct, ať už prezident Trump z jednoho dne na druhý řekne cokoli, nejsem si jistá, jaký to má vliv na situaci. Existuje báseň Jamese Fentona, která říká: poslouchejte, co udělali, neposlouchejte, co řekli.
Co je napsáno krví, je vytesáno do olova. Jinými slovy, sledujte, co se děje.
Moderátor: A vy jste to právě nastínila.
Reportérka: Výměna úderů mezi USA a Íránem. Vidíme, jak se to stupňuje. Vidíme, jak se každá strana snaží tu druhou vyprovokovat. Vidíme zde další útoky ze strany Izraele. Vidíme, jak Hizballáh stále střílí přes hranici do Izraele. Myslím, že to vám řekne mnohem více o tom, co se děje, než výroky Donalda Trumpa.
Moderátor: To byla Lindsay Hilsumová v Bejrútu. No, předtím jsem mluvil s Hosseinem Khananim Moghadamem, který je vůdcem a zakladatelem Íránské Zelené strany a bývalým vysokým velitelem IRGC. Byl jedním z jejích zakladatelů. Zeptal jsem se ho nejprve na jeho názor na význam těch malých přestřelek, které jsme viděli během tohoto příměří v posledních dnech.
Hossein Khanani Moghadam: Jedná se o normální konflikt mezi Íránem a Spojenými státy a Izraelem. To je jedna část příměří. Po celou dobu války mezi těmito dvěma zeměmi si myslím, že jediným spravedlivým řešením problému mezi Íránem a Spojenými státy, ne Izraelem, pouze Íránem a Spojenými státy, je mezinárodní řešení.
V tuto chvíli se proces zdá být v slepé uličce. Není žádný pokrok. A vy jste v patové situaci. Jaký je podle vás způsob, jak nyní prolomit diplomatickou patovou situaci?
Hossein Khanani Moghadam: Víte, máme několik předběžných podmínek pro pokračování vyjednávání a diplomatickou cestu. Jednou z nich je, že válka musí být zastavena. A druhou je, že veškerý můj majetek patří Íránu, a to znamená, že blokáda ze strany Spojených států, musí být uvolněn a vrácen Íránu. A třetí podmínkou je, že v první fázi se nebude jednat o jaderných aktivitách. Možná až poté, po podepsání dohody mezi Íránem a Spojenými státy, by se mohlo začít jednat o jaderných aktivitách. Ale v tuto chvíli je to červená čára.
To jsou velmi maximální požadavky. Víte, není důvod věřit, že by Amerika na to všechno přistoupila.
Hossein Khanani Moghadam: Ano, nejde o maximální požadavky. Jsou to omezené a minimální požadavky. Například musí zaplatit za škody.
Takže Írán chce odškodnění.
Hossein Khanani Moghadam: Ano.
Kolik?
Hossein Khanani Moghadam: V tuto chvíli to nevím, ale můžeme to spočítat. Například mnoho rafinérií, mnoho čerpacích stanic, mnoho nemovitostí a infrastruktury poškozených Spojenými státy. V tuto chvíli si myslím, že více než 2 biliony dolarů.
Pokud bude tato patová situace pokračovat, jak dlouho to Írán vydrží?
Hossein Khanani Moghadam: Víte, podle obranné strategie a doktríny Íránu jsme připraveni pokračovat ve válce minimálně 10 let. Jsme připraveni. Velmi dobře víme o Spojených státech, že chtějí zaútočit na Írán přímo přes Izrael. Od té doby připravujeme mnoho kapacit a schopností v oblasti ekonomiky a podobně.
A co ropa? Myslím tím, že nemůžete dostat íránskou ropu přes Hormuzský průliv. Jak jste mohli prodávat svou ropu?
Hossein Khanani Moghadam: Když jsem byl v IRGC, navštívil jsem všechny ostrovy a Hormuzský průliv. Od té doby připravujeme mnoho zařízení, abychom mohli vyvážet ropu bez průlivu do celého světa. Víte, máme mnoho ropovodů a plynovodů pro export do jiných zemí, sousedních zemí, například do Pákistánu, Afghánistánu, Iráku, Tádžikistánu, Turecka a mnoha dalších zemí. Oni potřebují ropu. Potřebují plyn. A my to můžeme připravit uvnitř Íránu a exportovat to, přepravovat ropovody.
Myslíte si, že lidé budou ochotni čekat na mír dlouhou dobu?
Hossein Khanani Moghadam: Íránský lid věří, že pokud zůstanou a zaplatí za to cenu, je to lepší než bílá vlajka. Kapitulace. Kapitulace. Vědí to velmi dobře.ě.
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