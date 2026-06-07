Channel 4 News: Rusko bombardovalo Černobyl
7. 6. 2026
čas čtení 4 minuty
Moderátor, Channel 4 News, neděle 7. června 2026: Útok dronem poblíž jaderné elektrárny v Černobylu na Ukrajině poškodil sklad vyhořelého jaderného paliva. Mezinárodní agentura pro atomovou energii, která místo brzy navštíví, incident označila za velmi znepokojivý. Dnes večer bude ukrajinský prezident Zelenskyj v Downing Street na schůzce s Keirem Starmerem a představiteli Francie a Německa, jak informuje Kemi Dzerem:
Reportér: S příjezdem prezidenta Zelenského do Londýna se objevil obraz, z něhož mrazí v zádech. Černobyl, sklad vyhořelého jaderného paliva zasažený ruským dronem, znovu roznítil obavy, že moskevská invaze do Ukrajiny v plném rozsahu by se mohla tak snadno vymknout kontrole. Černobyl byl zasažen již dříve. Loni v únoru vznikla díra nad jedním ze starých reaktorů. Jaderná agentura OSN uvedla, že dnešní útok naštěstí nezpůsobil nárůst radiace. Prezident Zelenskyj jej nicméně označil za úmyslný, drzý a ohavný.
Tento týden však Ukrajina dokázala, že je stále více schopna údery oplatit. Po čtyřech letech války je její technologie dronů nyní špičková a vyrábí se jich miliony.
Včera byla terčem útoku ropná rafinerie v Krasnodaru na jihovýchodě Ruska. A mnohem symboličtější úspěch: několik dronů dorazilo do Petrohradu během významné investiční akce, které se zúčastnil ruský prezident, který se snaží přilákat zahraniční kapitál, a to navzdory tomu, že ruská válečná ekonomika vykazuje stále více známek tísně.
Putin: "Základní pilíře ruské ekonomiky zůstávají zachovány. Rusko zůstává atraktivní pro investice, a to jak domácí, tak mezinárodní."
Reportér: „Tady není co vidět,“ říká Putin, ale válka se mění. Změnilo se to, že Ukrajina začala na bojišti vyhrávat. A v tuto chvíli to vypadá, že to bude pokračovat, určitě v krátkodobém až střednědobém horizontu. A to Putina rozhodně znervóznilo.
Rusko pokračuje v útocích na ukrajinská města, ale některé zprávy naznačují, že Ukrajina nyní získává zpět více území, než ztrácí. Širší regiony jsou nervózní z neustálého rizika nechtěných důsledků.
Od Černobylu po Rumunsko, kde v pátek v černomořském přístavu Constanta explodoval ukrajinský námořní dron, do kterého se nabouralo Rusko.
A poté, co Putin odmítl Zelenského žádost o osobní setkání, je v místnosti momentálně slon, o kterém se nemluví – prezident Trump, který je plně zaneprázdněn svou válkou v Íránu.
Reportér Trumpovi: Myslí si, že jste příliš zaneprázdněn válkou v Íránu. Má pravdu?
Trump: No, to nevím. Jsem rád, že možná mluví o setkání. Myslím, že jsme s tím měli hodně co do činění. Vím přesně, co děláte. Ale myslím, že by bylo skvělé, kdyby se setkali.
Reportér: Zelenskyj přistál dnes odpoledne ve Velké Británii. Když ji naposledy navštívil v březnu, sir Keir Starmer souhlasil s prohloubením vztahů v oblasti bezpečnosti a obrany. Jejich dnešní setkání, spolu s německým a francouzským lídrem Friedrichem Merzem a Emmanuelem Macronem, je pokusem zaplnit zjevnou mezeru, kterou zanechaly USA, jejichž pozornost a priority směřují jinam. Prezident Zelenskyj se zítra setká také s králem.
To vše se však odehrává na pozadí poněkud trapného britského politického sporu o výdaje na obranu, protože dlouho odkládaný plán investic do obrany stále nebyl zveřejněn, což podle Výboru pro veřejné účty podkopává důvěryhodnost Velké Británie u jejích spojenců.
Místopředseda vlády David Lammy dnes řekl, aby se lidé nebáli, že plán bude brzy zveřejněn, a to v každém případě ještě před zasedáním NATO příští měsíc. Vláda tvrdí, že se zavázala k generačnímu navýšení výdajů na obranu a že již podepsala 1 400 významných obranných kontraktů.
Další trapná situace však dnes vyvstala v novinových zprávách o poměrně vážných problémech s řadou vojenského vybavení, včetně ponorek a válečné lodi, které naléhavě potřebují opravu.
366
Diskuse