Channel 4 News: Obě strany na sebe střílejí, ale mírnějším způsobem
5. 6. 2026
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Moderátor živě z Teheránu, Channel 4 News, pátek 5. června 2026, 19 hodin: Vítejte v Teheránu. Zprávou dne je to, že vysoký poradce íránského nejvyššího vůdce prohlásil, že jednání mezi USA a Íránem o ukončení války uvízla na mrtvém bodě, a uvedl, že je na Donaldu Trumpovi, aby tuto patovou situaci prolomil uvolněním miliard dolarů zmrazených íránských aktiv. Současně pokračují útoky mezi Izraelem a Hizballáhem v Libanonu, a to navzdory dohodě o částečném příměří zprostředkované USA. Více informací má náš zahraniční korespondent Secunder Kermani.
Reportér: Příměří na Blízkém východě je podle prezidenta Trumpa stav, kdy na sebe obě strany stále střílejí, ale mírnějším způsobem.
Vzhledem k tomu, že 1 000 000 Libanonců se kvůli izraelskému bombardování nemůže vrátit domů a Hizballáh pokračuje v přeshraničních útocích, na místě to rozhodně nevypadá na žádné příměří. Toto je následek izraelského útoku poblíž nemocnice v Tyru v jižním Libanonu.
Libanonec: "Můj dům ve vesnici už byl zničen a teď je pryč i můj domov v Tyru. Jak dlouho to ještě bude pokračovat? Jak dlouho v tomhle budeme žít?"
Reportér: Na začátku tohoto týdne izraelští a libanonští představitelé obnovili svůj závazek k údajnému příměří. Ale je to Hizballáh, nikoli libanonská vláda, kdo se zaměřuje na izraelské vojáky v dronových útocích, jako je tento. A oni příměří odmítli. Zatímco Izrael prohlásil, že jeho útoky a okupace částí jižního Libanonu budou pokračovat.
Složitost konfliktu zde v Libanonu dále komplikují pomalu postupující snahy mezi USA a Íránem, sponzorem Hizballáhu, o dosažení vlastní dohody. Íránský ministr zahraničí uvedl, že mír v Libanonu je předpokladem pro dohodu s Amerikou spolu s požadavky na zmírnění sankcí.
V posledních několika dnech nedošlo k žádnému výraznému pokroku v otázkách souvisejících s vyjednáváním.
Obě strany však pracují na stávajících textech.
"Budeme pokračovat v jednáních na základě národních zájmů Íránu a s cílem ukončit válku v Íránu a Libanonu."
Prozatím si Írán a Amerika nadále vyměňují údery, i když se zdržují obnovení totální války. Zde americké síly přebírají kontrolu nad tankerem, na který byly uvaleny sankce za přepravu íránské ropy, zatímco Írán tvrdí, že vystřelil varovné salvy na americké válečné lodě v Ománském zálivu. Po celou dobu se škody na globální ekonomice stále zvyšují kvůli uzavření Hormuzského průlivu.
"Zdá se, že Prezident Trump chce z války vystoupit. Myslím, že s touto válkou skončil. Problémem je, že chce z ní vyjít jako absolutní vítěz.
A to prostě není možné, protože Íránci nebudou absolutními poraženými. Ve skutečnosti jsou z určitých úhlů pohledu vnímáni jako vítězové, protože pro ně bylo vítězství snadné. Vítězství znamenalo prostě neprohrát."
Zpátky v Libanonu se izraelské jednotky stáhly z jedné pohraniční vesnice. Nasadily se tam síly OSN a libanonské armády, pravděpodobně aby zajistily, že se tam nedostane Hizballáh. Do konfliktu na Blízkém východě je zapojeno tolik různých stran, z nichž každá hledá východisko podle svých podmínek.
Moderátor: Naše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilsum je v Libanonu a dnes cestovala blízko izraelské hranice. Nyní se k nám připojuje z Bejrútu. Lindsay.
Reportérka: Krishnane, premiér Netanjahu dnes řekl, že pokud jde o něj, žádné příměří neexistuje, protože s ním Hizballáh nesouhlasil. Takže příměří s libanonskou vládou, které vlastně není příměřím, protože libanonská vláda není stranou konfliktu, neplatí. A my jsme byli asi 4 kilometry od hranic. Slyšeli jsme výbuchy zachycených raket. To je izraelský Iron Dome, protože rakety, které byly pravděpodobně od Hizballáhu, letěly vysoko nad našimi hlavami směrem k Izraeli. Myslím, že všechny byly zachyceny. A dnes libanonský prezident Michel Aoun kritizoval nejen Hizballáh, ale i Írán.
Libanonský prezident: IRGC, Íránské revoluční gardy, s nimiž nesouhlasí, neschvalují tuto dohodu, to, co se stalo. Není to vaše země. Je to naše země. Je to naše povinnost. Není vaší prací zasahovat do naší země. Toto prohlášení zcela odmítám, protože jsou zabíjeni naši lidé, jsou ničeny naše domy. Používají Libanon jako trumf, vyjednávací trumf ve svých jednáních se Spojenými státy. To je nepřijatelné.
Reportérka: A tak jsme v slepé uličce. Vyjednávání mezi Íránem a USA se zdá být v slepé uličce a neprobíhají žádná jednání, která by zahrnovala Hizballáh. Hizballáh však jasně dává najevo, že nepřestane ostřelovat izraelské jednotky, dokud budou okupovat jih země. A Hizballáh přijímá rozkazy od Íránu. Izraelci nyní tvrdí, že v žádné dohodě neustoupí, chtějí mít nárazníkovou zónu. A vzpomeňte si, jak to bylo naposledy, když Izrael v roce 1982 okupoval část Libanonu – přišli na dva měsíce a zůstali 18 let.
Moderátor: Díky, Lindsay. Dnes ráno jsem mluvil s íránským politologem a autorem Sadeghem Zibakalamem. Je známým kritikem vlády a jeho analýzy ho v minulosti přivedly do vězení. Nejprve jsem se ho zeptal, zda v Íránu opět získávají převahu zastánci tvrdé linie.
Sadegh Zibakalam: Oporou zastánců tvrdé linie byl nejvyšší vůdce ajatolláh Chameneí. A samozřejmě k tomu dojde postupně, ale myslím si, že budoucnost nepatří zastáncům tvrdé linie. Budoucnost patří umírněnějším, vzdělanějším Íráncům, a ne zastáncům tvrdé linie.
Moderátor: Proč to říkáte?
Sadegh Zibakalam: Protože po 36 let si nejvyšší vůdce, ajatolláh Chomejní, prosazoval svou. Jaká byla jeho cesta? Jeho cestou byl anti-západní postoj, anti-americký postoj atd. On už tu není. A byli tam někteří Íránci, možná mnoho Íránců, kteří byli součástí establishmentu. A oni příliš nepodporovali tvrdý postoj nejvyššího vůdce, ale nemohli nic říct. Nemohli nic dělat. Nemohli nic říct, protože nejvyšší vůdce měl poslední slovo a ten už tu není. Ne, umírněnější Íránci mohou postupně říkat, že antiamerikanismus poškodil íránskou ekonomiku, poškodil íránskou budoucnost.
Moderátor: A jak bychom měli vnímat IRGC? Jsou to zastánci tvrdé linie? Jsou ze stejného těsta jako?
Sadegh Zibakalam: To je ten bod, protože mnoho vůdců Revoluční gardy je jako já a vy. Žijí v íránské společnosti. Mají syny, mají dcery, vidí ceny, vidí inflaci, vidí nezaměstnanost. Ne, dokonce i vůdci Revoluční gardy, kteří nejsou příliš tvrdí, teď mohou něco říct. Teď mohou říct, že existujeme. Teď mohou říct, že chceme mír se Spojenými státy.
Moderátor: A myslíte si, že lidé, kteří tak uvažují, kteří chtějí zcela odlišný přístup, mohou skutečně převzít kontrolu?
Sadegh Zibakalam: Ne hned. Nemůžete zničit to, co se budovalo roky. V angličtině máte stejné rčení. Říká se, že Řím nebyl postaven za jeden den, ale bude zcela zničen.
Moderátor: A kde v tom všem stojí protestní hnutí poté, co bylo v lednu tak násilně potlačeno?
Sadegh Zibakalam: Stále neznáme přesný počet obětí. Opozice a média, která patří opozici, jako je Iran International a další, uvádějí, že bylo zabito 40 000 lidí. Pan Pezeskian říká, že bylo zabito téměř 4 000 lidí. Nemáme, já nemám přesné číslo. Nemohu vám přesně říct, kolik lidí bylo zabito, ale té noci bylo zabito mnoho lidí. Když začnou střílet, když bezpečnostní síly začnou střílet do lidí. A zda se to stane znovu, to nevím. Ale vím jednu věc, vím jednu věc, že nesouhlas, že opozice je velmi rozšířená. Ale dovolila by vláda, aby její opozice také vyšla do ulic? Nedovolí. Nedovolí. Na ulici se můžete volně pohybovat pouze tehdy, pokud podporujete vládu.
Moderátor: A pokud jde o mírový proces, který právě probíhá, věříte, že jakékoli prodloužení příměří má šanci stát se trvalým řešením?
Sadegh Zibakalam: Věřím, že existuje anglické přísloví, které říká, že na tango jsou potřeba dva. Řekl bych, že na válku jsou potřeba dva. Prezident Donald Trump musí chtít válku a islámští vůdci ji také musí chtít. Jde o to, že ani jeden z nich nechce další válku.
Moderátor: Ale v tomto nefunkčním manželství je ještě třetí osoba, že? A tou je Izrael.
Sadegh Zibakalam: Oni chtějí válku. Proč? Protože chtějí vidět konec islámského režimu. Já nechci vidět konec islámského režimu, protože věřím, že je to jediná cesta, která se nám nabízí.
Celý rozhovor:
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Horní video od minuty 16:
Moderátor: My vysíláme z Íránu pouze s povolením vlády. Musíme získat souhlas s tím, kam půjdeme a kde budeme natáčet, i když náš materiál před vysíláním nekontrolují. Město Teherán je samozřejmě domovem velmi rozmanité populace s mnoha názory. Je víkend, a tak jsme na několika různých místech mluvili s lidmi o jejich dni odpočinku.
Na jih od Teheránu míříme na největší íránský hřbitov. Od svého založení v 60. letech zde bylo pohřbeno asi 2 miliony lidí. Mnoho z jeho hrobů je uspořádáno podle typu lidí a způsobu, jakým zemřeli.
Nejnovější je pro válku mezi Amerikou a Íránem. Mučedníci jsou zde tak uctíváni, že zde postavili střechu, která chrání rodiny a přátele před prudkým letním sluncem. Mohammed je zde, aby uctil památku svého bratra Mohsena. Byl nejmladší ze sourozenců a oženil se teprve před čtyřmi lety. Mohammed sem chodí každý den.
Mohammed: Když jsme tady, cítíme Mohsenovu nepřítomnost méně. Chodíme sem na návštěvu, abychom snad našli trochu klidu. Touha po událostech, která zůstává v našich srdcích, je udržuje vždy červená. Mohsenova krev vždy vře a na to se nikdy nezapomíná. Bylo mnoho takových jako on. Mnoho takových jako on, kde bylo mnoho takových jako Mohsen. Jaké květiny zahynuly kvůli bandě bezostyšných lidí?
Moderátor: Dvacetiosmiletý Muhammad byl poručíkem na lodi Irish Dina. Fregata byla v březnu potopena americkým torpédem u pobřeží Srí Lanky, když se vracela domů z cvičení v Indii. Jeho matka Farida nikdy nechtěla, aby vstoupil do námořnictva. Jaký máte díky tomu pocit z války?
Matka: Válku opravdu nenávidím. Válka je skutečně něco, co ničí domácnosti. A skutečně přivádí rodiny do smutku. Každá rodina, každý hrob, každý člověk pohřbený zde má rodinu. To je její otec, jeho matka má děti.
Moderátor: Mrtví jsou uctíváni těmi, kdo jsou loajální vůči vedení. V takový víkendový den se návštěva hrobů, i těch, které neznají, stala způsobem, jak trávit čas.
V rušnějších ulicích centra Teheránu to vypadá, jako by to byl úplně jiný svět. Rozhovory v kavárnách se točí kolem toho, co se v Íránu stane dál. V Teheránu existuje i jiný úhel pohledu, a ten najdete v bohatších čtvrtích, jako je tato, kde obchody a kavárny působí, jako byste byli kdekoli na Západě, kde ženy nosí západní oblečení, žádná z nich není zahalená, žádná nenosí šátek a v soukromí s vámi budou mluvit o svých nadějích na změnu, o tom, jak chtějí jiný druh vlády a jak chtějí demokratické svobody.
Jsou však příliš vystrašené, aby to řekly před kamerou, a bojí se, kdo je sleduje a kdo za nimi přijde, až odejdeme.
Dnes večer se zdá, že jednání s Amerikou uvízla na mrtvém bodě. A to vede jak pravé stoupence revoluce, tak ty, kteří touží po změně, k úvahám, jaká překvapení přinese příští týden. Nyní je tu se mnou Hamid Reza Gholamzadeh, šéf íránského diplomatického zastoupení v Teheránu. Kancelář Nejvyššího vůdce tedy tvrdí, že jednání uvízla na mrtvém bodě. Je Írán připraven udělat cokoli, aby je prolomil?
Hamid Reza Gholamzadeh: Ne, Írán nemá jinou možnost, než udělat vše, co je třeba, a bránit se. Současná situace je taková, že Írán ví, že Spojené státy se musí dostat z této bažiny, kterou si samy vytvořily. A prezident Trump je v situaci, kdy vždy útočil na jiné prezidenty, demokraty jako Baracka Obamu, za to, že dávali peníze Íránu, a za všechna ta tvrzení, která v průběhu historie vyslovil. Nemůže dělat totéž. A právě v tom musí učinit rozhodnutí.
Moderátor: Írán tedy není připraven ustoupit v otázce zmírnění sankcí nebo uvolnění zmrazených aktiv či čehokoli podobného. Chci říct, že pokud vůbec, tak jen přidává nové podmínky, že? Tím, že spojuje to, co se teď děje v jižním Libanonu, s jakýmkoli pokrokem?
Hamid Reza Gholamzadeh: Podívejte se na to z íránské perspektivy. Udělali jste všechno a snášeli jste všechny obtíže a ceny, které jste zaplatili. Váš vůdce byl zavražděn a máte válku. Abyste tomu zabránili, absolvovali jste v minulosti několik kol jednání. Takže už se nic dalšího nemůže stát a vy jste udělali vše, co bylo třeba. Došli jste až na samý konec a nyní je řada na vás, abyste stanovili podmínky. A vy se nebudete vzdávat podmínek, které jste již stanovili. Existují některé otázky, o kterých by se dalo diskutovat. Ale hlavní otázky, například uvolnění zmrazených aktiv nebo průliv Hormuz a sankce, to jsou věci, za které Írán zaplatil veškerou cenu. Takže v těchto otázkách neustoupí.
Moderátor: Myslím tím, že z kulturního hlediska, pokud jde o proces vyjednávání, by nemohly by být tyto dvě strany dále od sebe, že? Írán je zvyklý na dlouhá, podrobná, zdlouhavá a tradiční vyjednávání. Američané to zkoušejí velmi, velmi odlišným způsobem. Mluví snad jen různými jazyky?
Hamid Reza Gholamzadeh: To je obtížnost současné situace. Vlastně jsme se dostali do slepé uličky. Američané nejsou zvyklí prohrávat války. Nejsou zvyklí prohrávat vyjednávání. A chtějí mít všechno, aniž by druhé straně něco ustoupili. Situace však není v jejich prospěch a musí v něčem ustoupit. O to jde. A tady je ta patová situace. Na druhé straně Íránci, jak jsem řekl, politicky chtějí získat co nejvíc, mají maximalistické požadavky. A čelí lidem v ulicích. Možná jste navštívil některé z nich, shromáždění, která máme každou noc. A ti lidé jsou silně proti tomu, aby se Američanům v čemkoli ustupovalo. Neříkám, že by bylo možné nic nepustit a mít všechno. Je to v povaze vyjednávání, že něco dáte a na oplátku něco dostanete. Ale veřejný tlak zevnitř je ještě silnější než politický tlak na vyjednávání.
Moderátor: A co tlak uvnitř Íránu na potřebu tuto situaci odblokovat? Myslím tím, že jsem předtím mluvil s profesorem Zibakalamem, politologem. Říká, že je to pro Írán ekonomická katastrofa a pro obyčejné lidi naprosto strašné. Myslím tím, jak velký je podle vás tlak na Írán a jeho vedení, aby se pokusili dosáhnout pokroku?
Hamid Reza Gholamzadeh: Írán je pod sankcemi již více než 40 let a naučil se, jak tyto výzvy vnímat a jak s nimi zacházet. Není to snadné. Není to snadné, nemohu říci, že s námořní blokádou a současnou ekonomickou situací není žádný problém. Ale pokud jde o čísla, mohu říci, že pokud byly v minulosti potíže na 40 %, 50 %, nyní je to 60 %, což je jen logický nárůst napětí. Na druhou stranu však Írán tvrdí, že uzavřením Hormuzského průlivu způsobím obrovské škody a tlak na globální ekonomiku, zejména na americkou ekonomiku, a že rovnováha napětí je v můj prospěch, v prospěch Íránu. Ano, íránská ekonomika čelí obtížím, ale stále existují možnosti, jak tyto problémy vyřešit, a existují určitá řešení současné situace. Íránci velmi dobře vědí, jak se vypořádat se sankcemi a tlaky, které jsou na zemi vyvíjeny již 47 let.
Moderátor: Hamide Rezo Gholamzadehu, moc vám děkujeme, že jste se k nám připojil. To je pro dnešní večer z Teheránu vše. Více o našem dosavadním pobytu zde si můžete přečíst v našem nejnovějším zpravodaji Foreground na Substacku.
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