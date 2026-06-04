Proč je plán na odzbrojení Hamásu odsouzen k neúspěchu
4. 6. 2026
USA a Rada pro mír ignorují poučení z minulých úspěšných snah o mírové urovnání.
Dne 13. října loňského roku, krátce po podepsání příměří mezi Izraelem a Hamásem, Donald Trump promluvil ke světovým lídrům shromážděným v egyptském Šarm aš-Šajchu. „Konečně máme na Blízkém východě mír,“ prohlásil Trump a kochal se chválou, která se na něj valila z celého světa, připomíná Jared Hillel.
Ačkoli toto prohlášení mohlo být přehnané, v té době skutečně existoval důvod k optimismu. USA právě zprostředkovaly dohodu mezi Izraelem a Hamásem. Palestinští vězni měli být propuštěni, izraelští rukojmí se měli vrátit domů a masové zabíjení obyvatel Gazy mělo ustat. Fáze 1 tohoto plánu zahrnovala také plný přístup humanitární pomoci a stažení izraelských sil k dohodnuté „žluté linii“. Úkolem dohlížet na tento proces byla pověřena Rada pro mír (BoP), mezinárodní panel vedený USA.
Izrael nikdy plně neprovedl svou část fáze 1 a místo toho se rozhodl pokračovat v útocích na enklávu a omezovat tok pomoci do Gazy. Nicméně 16. ledna USA oznámily zahájení fáze 2. Tento krok měl zahrnovat odzbrojení Hamásu a další izraelský ústup, což mělo souviset s příjezdem Mezinárodních stabilizačních sil a přechodné vládní autority.
Ale po více než čtyřech měsících se nic z toho nestalo. V březnu představil šéf BoP Nikolaj Mladenov vizi toho, jak by se měl Hamás odzbrojit. Skupina návrh odmítla s odkazem na pokračující porušování příměří a požadovala úplný izraelský ústup.
Izrael, USA a velká část mezinárodního společenství poukázaly na toto odmítnutí, aby vykreslily Hamás jako jedinou překážku míru, a vinily militantní skupinu ze zablokování druhé fáze. Ačkoli může být tento výklad politicky výhodný, analýza minulých dohod ukazuje, že současnému návrhu chybí několik prvků, které budou nezbytné k dosažení trvalého míru.Zaujatý zprostředkovatel
Historicky byl jedním z nejdůležitějších faktorů při mírových urovnáních neutrální zprostředkovatel. Thomas Leahy, vedoucí přednášející na Cardiffské univerzitě, vysvětluje, že taková přítomnost je od samého počátku nezbytná pro vytvoření podmínek pro spravedlivá jednání.
V Severním Irsku vedl i po podpisu příměří mezi Irskou republikánskou armádou a britskou vládou v roce 1994 nedostatek řádného zprostředkování k dvouletému zablokování procesu. Leahy poznamenává, že irská vláda „vzala iniciativu do svých rukou a přizvala třetí stranu, protože jednání nikam nevedla.“
Touto třetí stranou byl americký senátor George Mitchell, který během vyjednávání zastával funkci předsedy a před zahájením formálních rozhovorů všech stran v roce 1996 představil Mitchellovy principy. Tyto principy, soubor šesti pravidel, zavazovaly všechny strany k tomu, aby k řešení politických otázek používaly výlučně mírové prostředky.
Zatímco Rada pro mír v Gaze plní tuto roli třetí strany, zatím se ukázala být daleko od neutrality. Přestože se chlubí zástupci z celého světa, je tato organizace vedena USA, přičemž Trump se sám jmenoval předsedou, což je role, kterou by potenciálně mohl zastávat doživotně. V Severním Irsku byly zprostředkovatelské orgány složeny ze zemí, které neměly v regionu žádné historické ani současné zájmy. V Gaze je zprostředkovatel ovládán USA – nejen nejdůležitějším finančním podporovatelem Izraele, ale také jeho největším dodavatelem zbraní.
V Gaze se Rada pro mír ukázala být zaujatá právě v tom, že nutí obě strany dodržovat příměří.
Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo od začátku příměří izraelskými silami zabito přes 900 Palestinců. Humanitární organizace tvrdí, že dodávky pomoci, které jsou zcela pod kontrolou Izraele, byly rovněž nedostatečné, což vedlo k podvýživě obyvatelstva a nemocem způsobeným hlodavci. Hamás byl rovněž obviněn z porušování příměří, když zabil čtyři izraelské vojáky.
Rada pro mír k těmto porušením nepřistupovala rovnocenně. Organizace vydala vůči Hamásu přísnější varování než vůči izraelské vládě, a to navzdory nepoměrnému počtu porušení. V uniklém memorandu Mladenov výslovně uvedl, že nebude od Izraele vyžadovat dodržování podmínek příměří, pokud Hamás odmítne rámec odzbrojení. Tím, že umožňuje Izraeli pokračovat v zabíjení beztrestně a vyhrožuje zrušením podmínek příměří, je Mladenovova strategie v přímém rozporu s úspěšnou strategií, kterou zavedl Mitchell.Nesprávné pořadí
Stejně problematické je i pořadí, v jakém jsou požadavky kladeny.
Tento plán nejprve vyžaduje, aby Hamás odevzdal veškeré zbraně a zničil svou síť tunelů. Pak by bojovníci museli odevzdat jak pistole, tak pušky. Teprve poté by Izraelské obranné síly (IDF) dokončily svůj ústup z Pásma, a pravděpodobně by mohla začít rekonstrukce. Je pozoruhodné, že dvanáctibodový plán se vůbec nezmiňuje o palestinské státnosti.
Naproti tomu v Severním Irsku IRA odzbrojila až několik let po podpisu dohody, a to poté, co se zhmotnily politické zisky, včetně dohody o sdílení moci. Totéž lze říci o FARC v Kolumbii, která při odevzdání zbraní získala omezenou amnestii a zaručená křesla v tamním kongresu.
Odzbrojení je „málokdy počátkem míru“, uvedl Alpaslan Özerdem, děkan Carter School for Peace and Conflict Resolution na George Mason University. Özerdem uvádí řadu vzájemných kroků, které jsou obvykle před odzbrojením vyžadovány, jako například „konsolidace příměří, dohody o stažení, bezpečnostní záruky, monitorování třetí stranou, přístup humanitární pomoci a rekonstrukce“.
Zatímco Hamás již dříve při mnoha příležitostech prohlásil, že složí zbraně výměnou za vytvoření palestinského státu na základě hranic z roku 1967, Izrael takovou nabídku opakovaně odmítl. Ve skutečnosti se IDF od podpisu příměří posunuly hlouběji do Gazy a nyní okupují 60 procent pásma namísto původně dohodnutých 53 procent.
Vzhledem k odmítnutí zohlednit klíčový požadavek Hamásu je těžké si představit vzájemně respektovanou dlouhodobou mírovou dohodu. Podle Özerdema „ozbrojené skupiny obvykle neskládají zbraně jen proto, že jsou k tomu nuceny; skládají zbraně, když věří, že existuje schůdná cesta k bezpečnosti, politickému začlenění, sociálnímu začlenění a důstojnosti.“
Vzhledem k tomu, že současný plán nic z toho nenabízí, povinnost odzbrojit se jeví spíše jako jednostranná kapitulace.
Podle Leahyho není Izrael v pozici, aby mohl takový požadavek klást. „To může fungovat pouze v případě, že je skupina poražena a tuto porážku přijme,“ říká Leahy. „Myslím, že je zcela jasné, že to není něco, co by Hamás přijal.“
Navzdory nevhodnému pořadí kroků, neexistujícím ústupkům a zdánlivě zaujatému prostředí, Izraeli a jeho spojenci trvají na tom, že to je právě Hamás, kdo sabotuje mírový proces. Je ironií, že uspěchání této záležitosti by ve skutečnosti mohlo vést k dalšímu chaosu pro všechny strany; zpackané dohody o odzbrojení často vedly k vytvoření odštěpeneckých skupin nebo k úplnému opětovnému ozbrojení.
V posledních letech lze nejničivější příklad takového vývoje najít v Iráku, kde po svržení Saddáma Husajna Spojenými státy byla irácká armáda rychle rozpuštěna bez jakéhokoli plánu na její reintegraci. Stovky tisíc ozbrojených mužů se ocitly bez příjmu a mnozí z nich se později připojili k ISIS.
Pro Özerdema je největším rizikem to, že odzbrojení může být vnímáno jako kapitulace spíše než jako přechod. „Pokud ozbrojená skupina odevzdá zbraně dříve, než budou zavedeny věrohodné záruky, může se obávat politické marginalizace, zatčení, odvetných útoků nebo ztráty vyjednávací síly.“
Možná je patová situace cílem. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu opakovaně tvrdil, že je připraven „kdykoli“ se vrátit do války v Gaze. Hluboce chybný proces odzbrojení mu dává další způsob, jak takový krok ospravedlnit – a chrání ho před ústupky, které by mu jeho političtí oponenti mohli vytýkat.
Rada pro mír nadále jen naoko podporuje myšlenku prosperující a dokonce futuristické Gazy. Ale s takovýmto mírovým procesem by nejtrvalejším odkazem rady mohlo být právě to, že posloužila jako ospravedlnění pokračující války.
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