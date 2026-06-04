Channel 4 News: Chaos a rozklad na Blízkém východě
4. 6. 2026
Moderátor z Íránu: Zde v Íránu v den, kdy příznivci revoluce oslavují politiku a náboženství, zatímco ti, jejichž životy válka zničila, uvažují o tom, jakou zemi chtějí znovu vybudovat. Dobrý večer z náměstí Valiassa v Teheránu, odkud vám přinášíme přímý přenos z jedné z večerních demonstrací, které se konají každý večer na podporu Nejvyššího vůdce a vlády. Byl to den oslav pro ty, kteří podporují islámskou revoluci, a den smutku a úzkosti pro ty, kteří chtějí změnu.
"Pokud se mě zeptáte, zda chci změnu, řekl bych ano. Ale jakou změnu? Je třeba provést reformy."
"Jděte pryč. Ne židé."
Odejít kam?
"Podívejte, ne židé. Sionismus."
Moderátor z Íránu: Sledujete nás živě z Teheránu, zatímco na Libanon nadále dopadají izraelské bomby a prezident Trump utrpěl v Kongresu ránu, která potenciálně zkomplikuje jeho snahy o ukončení války s Íránem. Za chvíli budeme živě v Bejrútu a ve Washingtonu. Ale nejprve zde v Íránu, kde ve válce možná přišly o život o desítky vysokých politických a vojenských představitelů. To ještě více poškodilo již tak trpící ekonomiku. Ale islámský režim přežil. A dnes lidé připomínají dva velmi významné momenty v íránské historii.
Dnes je v Teheránu dvojitý svátek: uplynulo 37 let od smrti prvního nejvyššího vůdce Islámské republiky, ajatolláha Chomejního, a v 7. století, v den, kdy šíitští muslimové věřili, že Prorok jmenoval imáma Alího svým nástupcem. Ale při oslavách v ulicích jsou více uchváceni současnými událostmi a neváhají učit děti, koho mají nenávidět. Je tu fronta na střílení šipek na nepřítele, doplněná antisemitskými karikaturami Netanjahua.
Kdo je nejoblíbenějším terčem, Trump, nebo?
Dítě: Netanjahu.
Žena: Nejsme váleční štváči, usilujeme o mír. Ale měla by být válka. Musí být válka. Amerika a Izrael by měly být zničeny. Měly by být vymazány z povrchu zemského.
Neztrácejí v každé válce obě strany?
Žena: Oni jsou ti poražení. Írán není poražený. Írán nikdy nebude poražený. Írán je vítězný. Poražení jsou Izrael a Amerika.
Reportér: Jedná se o šíitský náboženský svátek, takže by se dalo očekávat, že zdejší lidé budou konzervativní, budou podporovat úřady a válečné úsilí. Ale zjevně se zde děje i něco jiného, a to, že po třech měsících boje lidé chtějí důvod k radosti.
Jídlo a pití je připraveno v době, kdy je pro mnohé příliš drahé pohostit děti. Na jednom ze stánků zaujímá čestné místo dron Shahid.
Myslíte si, že mají lidé v Íránu právě teď chuť slavit?
Íránec: Ano, máme. Jsme smutní kvůli ztrátě našeho velkého vůdce. Jsme smutní ze ztráty našich civilistů. Ztratil jsem některé ze svých přátel. Uvnitř jsme smutní, ale jsme šťastní, že tento smutek u nás nezůstává.
Jak si myslíte, že to skončí?
Íránec: Věřím, že to skončí, až se svět zbaví sionistů. To je doba, ve které žijeme, celý svět je rozzlobený, ve skutečnosti je na vrcholu hněvu a nenávisti vůči sionistům. Věříme, že celý svět bude žít v míru, až sionisté odejdou. Ne židé.
Odejdou kam?
Íránec: Podívejte, ne židé. Sionismus. Ideologie sionismu, že se cítí nadřazení všem, dokonce i křesťanům.
Moderátor: Navzdory týdnům izraelského a amerického bombardování můžete v Teheránu ujet kilometry, aniž byste viděli jakékoli zjevné zničení. Ale na východě města jsme narazili na toto. V této převážně obytné ulici je úklid trosek v plném proudu. Lidé, kteří zde kdysi žili, stále hledají věci, které by se daly zachránit, i po třech měsících.
Toto byla obytná čtvrť a je zdevastovaná. Důvodem, proč se do toho dostala, je to, že zde bylo velitelství místní Basídž, polovojenské síly loajální k IRGC, která udržuje pořádek v oblastech, jako je tato. Lidé, kteří zde bydleli v obytných domech, se do toho tedy všichni dostali. Ale toto byl cíl.
Muž: Když dopadla první raketa, byl jsem tady. Byl jsem odhozen proti zdi a pak jsem se schoval sem.
Moderátor: Takhle se to stalo. Mahia bydlel přes ulici. Má štěstí, že je naživu. Pár metrů odtud to natáčel kamarád a s hrůzou se na to díval.
Muž: Miluju svou zemi a svou vlast. Miluju Írán. Miluju íránský lid, ale nechci, aby byli v takovéhle situaci.
Chcete změnu?
Muž: Tyto otázky jsou trochu komplikované. Pokud se mě zeptáte, jestli chci změnu, řeknu ano. Ale jakou změnu? Je třeba provést reformy. Moje práce je lakování nábytku. Pokud mi můj dělník řekne: „Pane, tady jste udělal chybu“, musím přiznat, že jsem chybu udělal.
Moderátor: Zatímco zachraňují, co se dá, vláda jim sdělila, že tyto domy budou zbourány a znovu postaveny. Sousedé však vysvětlili, že hodnota nemovitostí v blízkosti vojenských nebo úředních budov se již nezotaví. Bez změny, o které mluví Maria, je jen malá naděje, že mírová dohoda zabrání tomu, aby byli v budoucnu znovu bombardováni.
Je tu se mnou profesor Mohammad Morandi z Teheránské univerzity, který byl také členem íránského vyjednávacího týmu pro jadernou dohodu JCPOA vyjednanou za vlády Obamy. Kde se dnes večer nacházíme? Myslím tím, že Izrael sice ustoupil z Bejrútu, ale stále útočí na jižní Libanon. Splňuje to požadavek Íránu, aby příměří v Libanonu mělo nějaký smysl?
Mohammad Morandi: Ne, vůbec ne. To zabránilo Íránu v odpalování raket na izraelský režim. Íránci řekli, že pokud zaútočí na Bejrút, je to proto, že izraelský režim chce město srovnat se zemí. A Íránci řekli, že pokud to uděláte, zaútočíme na Izrael. Co by vedlo k příměří nebo k dohodě mezi Íránem a Spojenými státy? Jedním z prvků by muselo být ukončení války v Libanonu, ale také ukončení zabíjení v Gaze.
Moderátor: Chci říct, není základním problémem to, že mezi oběma stranami neexistuje absolutně žádná důvěra? A Íránci rozhodně nedůvěřují Američanům kvůli tomu, co se stalo během předchozích jednání. Pokud není důvěra, jak můžete uzavřít dohodu?
Mohammad Morandi: No, to je jen jedna strana. Druhá strana nemá žádný důvod k nedůvěře. Vedeny byly tři války proti Íránu. V roce 1980 přiměli Husajna k útoku na Írán, dali mu chemické zbraně, aby je proti nám použil. Přežil jsem dva chemické útoky. Loni jsme se blížili k výročí loňské války a letošní války. Obě tyto války byly...
Moderátor: No, potvrzujete můj názor. Proč by tedy Írán měl věřit tomu, co Američané slibují, že udělají?
Mohammad Morandi: My jim nevěříme. Takže fakta na místě jsou důležitá. Jedním z hlavních problémů, které jsme měli během jaderných jednání a jaderné dohody v roce 2015, bylo to, že Íránci po uzavření dohody plnili své závazky, zatímco Američané ne. Takže to, co Íránci dělají tentokrát, je, že říkají, že budeme plnit závazky pouze tehdy, když druhá strana splní své závazky a uvidíme, že se na místě podnikají konkrétní kroky.
Moderátor: Teď jsem tady po pár letech. A rozhodně je tu jiný pocit od lidí, se kterými jsme mluvili, od lidí, které jsme dnes viděli na festivalu, a od lidí, kteří mluví o změně. Že nový nejvyšší vůdce, nová skupina lidí na vrcholu, může znamenat, že vláda je technicky vzato taková, jaká byla. Írán možná čeká jiná budoucnost. Vidíte to tak také? Přijímáte to?
Mohammad Morandi: V Íránu jsem prožil celý svůj dospělý život, s výjimkou tří let, kdy jsem byl ve Velké Británii kvůli doktorátu. A změny tu vždycky byly. Írán je velmi dynamická společnost, zcela odlišná od toho, jak ji popisují na Západě. Takže ke změnám dojde, ke změnám docházelo, a to je pro Írán přirozené.
Moderátor: Ale také jsem viděl, že lidé s námi nechtějí mluvit, protože se bojí. Poblíž byli policisté. Nechtěli se objevit před kamerou, protože byli možná kritičtější. Bylo tam spousta lidí, se kterými bychom si rádi popovídali.
Mohammad Morandi: No, vy to interpretujete tak, že kdokoli, kdo se k vám nechce přiblížit, se bojí vlády. Lidé v Íránu obecně nedůvěřují. Zeptejte se policie, nebo záchranných služeb. Během těchto 90 dnů, kdykoli někdo měl podezření na nějaké auto, volali obyčejní lidé policii.
Moderátor: Podívejte, lidé jsou vůči médiím vždy podezřívaví. To vám přiznávám. Ale také víte, že existují lidé, kteří vládu nepodporují. Myslíte si, že existuje nějaký způsob, jak je zapojit do budoucnosti Íránu? Nyní je ve vedení fakticky nová skupina lidí.
Mohammad Morandi: Vždy jsou součástí budoucnosti Íránu. Mezi mými vlastními studenty jsou děti všech možných politických přesvědčení. Ale něco, co se stalo za těchto zhruba 90 dní, je to, že mnoho mladých lidí, kteří jsou pod vlivem západních médií a perských médií proudících ze Západu s podporou západních vlád, uvidělo novou realitu. Viděli, jak brutální byl Západ vůči Íránu, jak všechny západní země odmítly odsoudit Spojené státy a místo toho odsoudily oběť ve dvou válkách. A právě teď dochází k obléhání íránských přístavů, v podstatě k obléhání vedoucímu k hladomoru. Takže mnoho z těchto mladých lidí, kteří si dříve mysleli, že Západ, možná je to naše vina, možná je to vina Íránu, a Západ, ti jsou dobří, nyní vidí svět úplně jinak. Ne všichni, ale nálada v Íránu se změnila.
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Moderátor: S rostoucími cenami pohonných hmot pro americké řidiče roste i odpor veřejnosti vůči válce a včera večer se k němu přidala i Sněmovna reprezentantů. Čtyři republikáni se připojili k demokratům a schválili rezoluci o válečných pravomocích, která má zabránit Donaldu Trumpovi pokračovat v konfliktu bez souhlasu Kongresu. Trump samozřejmě tvrdí, že hlasování je bezvýznamné a že bude dál dělat, co se mu zlíbí. Naše americká redaktorka Anushka Astana se zabývá aktuální situací.
Reportérka: Před krátkou dobou zahájila americká armáda rozsáhlé bojové operace v Íránu.
Operace Epic Fury. Nejvyšší íránský vůdce je mrtev. Írán poté oznámil, že uzavřel Hormuzský průliv.
Nejprve přišly údery. Pak odvetné akce.
Tento íránský útok mířil na leteckou základnu Al-Aliudad.
Nyní Američané tvrdí, že tato válka skončila a že zvítězili.
Námořnictvo je pryč, letectvo je pryč, všechno je pryč.
Ale po téměř 100 dnech je Hormuzský průliv stále uzavřen a dohoda neexistuje.
Pro hlasovalo 215 a proti 208.
Takže když Kongres konečně hlasuje o omezení válečných pravomocí Donalda Trumpa, jak jsme se sem dostali a kdy to skončí? Mnozí si myslí, že to začalo tady 11. února návštěvou izraelského premiéra. Ale bývalý poradce pro národní bezpečnost, který byl v místnosti při podobných schůzkách během Trumpova prvního funkčního období, není přesvědčen. Myslíte si, že ho Benjamin Netanjahu přesvědčil, aby šel do války?
John Bolton: Tomu argumentu nevěřím. Myslím, že Netanjahu přednesl přesně ty samé argumenty už v prvním funkčním období a Trump mu to prostě nevěřil. Nedokážu si představit, že by Netanjahu přišel v druhém funkčním období s něčím novým nebo jiným. Muselo tam být něco, co nedokážu vysvětlit.
Reportérka: Může poukázat na jeden klíčový faktor, a to Trumpovu sebejistotu po svržení Nicoláse Madura. Ale z Venezuely do Íránu?
John Bolton: Pentagon znám dobře a oni by vám mohli dát seznam 30 důvodů, proč se Venezuela a Írán liší, což je pravda.
Reportérka: Ukázalo se totiž, že Írán dokáže udeřit nad rámec svých vojenských možností. Uzavření Hormuzského průlivu se projevilo až na amerických benzínových pumpách a způsobilo politické problémy, s nimiž se tento týden musel potýkat Trumpův ministr zahraničí.
Kongresman: Varoval jste prezidenta Trumpa před začátkem války s Íránem, že tento konflikt zvýší ceny benzínu, potravin, cestování a všeho. Ano, nebo ne?
Rubio: Prezident a celá administrativa si byli vědomi, že akce bude mít důsledky, ale důsledky toho, že Írán bude mít jadernou zbraň, byly.
Reportérka: John Bolton je typický jestřáb vůči Íránu. Věřil v vojenskou sílu.
John Bolton: Docela působivý argument, proč je změna režimu nutná, ani nepředložil žádné další důvody pro zahájení útoků. Prostě na to lidi nepřipravil, což je taková politika pro začátečníky. Stejně tak nepřipravil Kongres. Neinformoval naše spojence, nejen ty z NATO. Neinformoval arabské státy v Perském zálivu.
Reportérka: Nejhorší pro Boltona je, že jde o stejný režim. Takže teď jde hlavně o tu jadernou dohodu. A Trump je vyjednavač.
Trump: Velmi chtějí uzavřít dohodu. My bychom také rádi uzavřeli dohodu. Musíme mít dohodu. Volali nám z druhé strany. Velmi by rádi uzavřeli dohodu. Myslím tím, že Írán touží po uzavření dohody. To vám mohu jen říct. Doufejme, že tito lidé uzavřou dohodu, která bude skvělá pro všechny.
Reportérka: Ale bohužel pro prezidenta se umění této dohody ukazuje jako neuchopitelné.
Trump: Pracujeme na dohodě. A pokud se to podaří, fajn. Pokud se to nepodaří, je to v pořádku také. Uděláme to jinak.
Reportérka: Mohou tedy jeho vyjednavači, Steve Witkoff a Jared Kushner, vynutit průlom?
John Bolton: No, vůbec nechápu, proč jsou do toho Jared a Steve Witkoff zapojeni. Myslím, že je to práce Marca Rubia. A myslím, že Rubio si pravděpodobně také myslí, že je to jeho práce.
Nevím, ale kdybych byl ministrem zahraničí, rozhodně bych nechtěl, aby dva newyorští realitní makléři vyjednávali s Íránem o jaderných otázkách.
Reportérka: Včera večer se 4 republikáni připojili k demokratům, aby se pokusili omezit válečné pravomoci Donalda Trumpa. Prezident říká, že ho vyjednávání nudí, že nemyslí na americké finance a že mu je hlasování v Kongresu jedno. Co však nemůže ignorovat, jsou velmi reálné důsledky jeho války. Podívejte, v mnoha ohledech má Donald Trump pravdu. To hlasování je pouze symbolické. Ještě to musí projít Senátem, a i kdyby ano, což je nepravděpodobné, hádejte, kdo to musí podepsat? Sám Donald Trump. Slyšeli jste v mém příspěvku Johna Boltona, měl bych zdůraznit, že se velmi rozešel s Donaldem Trumpem. Prezident se ho dokonce pokusil stíhat za nesprávné zacházení s citlivými dokumenty. Dnes došlo k dohodě o přiznání viny. Ale pokud jde o Írán, Bolton byl naprosto kritický. Byl to on, kdo přesvědčil Trumpa, aby vystoupil z íránské dohody Baracka Obamy z roku 2015, o které jste diskutovali. Kritika směřovala k tomu, že režim inspekcí byl příliš benevolentní, ale také, slovy Trumpa, zahrnoval zasílání palet s hotovostí Íráncům, což je důvod, proč, jak mi dnes Bolton řekl, je prezident mezi mlýnskými kameny, protože ano, oslabil íránskou armádu, ale režim se nezměnil. Tváře jsou jiné, ale ideologie je stejná, takže možná i jaderné ambice jsou stejné. Ruce, peníze, možná palety plné peněz, a proto je to pro Donalda Trumpa tak složité, protože zoufale chce lepší dohodu než Obama. Mnozí si však myslí, že to nejlepší, v co může doufat, je to, čeho dosáhl Obama v roce 2015 bez války.
Moderátor: Izrael provádí letecké údery v Libanonu a skupina Hizballáh v Libanonu odmítla požadavky na příměří na jihu. Vůdce skupiny varoval, že dokud budou libanonské vesnice bombardovány a lidé zabíjeni, severní Izrael nebude v bezpečí. Naše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilsum se k nám připojuje z Libanonu. Lindsay?
Reportérka: Krishnane, dnes došlo k určitému pokroku. Izraelské obranné síly se stáhly alespoň ze dvou malých křesťanských vesnic na jihu a umožnily libanonským silám vstoupit dovnitř. Naim Qasem, vůdce Hizballáhu, však uvedl, že tato jednání zcela odmítá. Řekl, že je to jako Satanův sen o vstupu do ráje. A je odhodlán pokračovat v útocích na Izrael, zejména na izraelské síly, které okupují Libanon. A podle mě tu vidíte rozkol mezi Izraelci, libanonskou společností a libanonskou politikou, protože nikdo nevěří, že nějaká dohoda mezi Íránem a USA tu něco změní. A tak podle toho, co mi lidé říkají, tu pravděpodobně uvidíte další válku a další smrt. Pro příznivce Hizballáhu jsou ti, kdo zemřou, mučedníci. Pro zbytek Libanonců jsou to oběti.
Vesnicí Wardania nesli šest rakví. Otec, matka a čtyři děti, zabití při izraelském raketovém útoku na jejich dům na jihu Libanonu v pondělí. Přežilo jen jedno dítě z rodiny. Jen jedno, které Bůh ušetřil pro jeho zoufalého dědečka. Mluvím k Bohu: „Prosím, nech mi z nebe alespoň jednu osobu.“
Okvětní lístky růží pro mučedníky, kteří položili své životy v rámci odporu Hizballáhu proti Izraeli. Stojí to za to, za všechnu tu bolest, za všechny ty oběti? V mešitě visí obraz ajatolláha Chameneího, íránského nejvyššího vůdce, kterého v únoru zabil Izrael.
Pro tyto truchlící jsou mrtví mučedníky za věc, za věc odporu proti Izraeli. Ale jinde v Libanonu říkají ne, tohle není naše válka. Vede se jménem Íránu, ne naší země.
Tady většina podporuje Hizballáh, stranu Boží. Šíitské rodiny jsou součástí boje.
Reportérka: Vystřelili jste na Izrael poté, co byl zabit ajatolláh Chameneí, nejvyšší vůdce. Tuto válku jste začali kvůli jeho smrti. Takže ženy umírají kvůli válce, kterou vedou muži.
V dubnu se lidé shromáždili na místě dalšího izraelského útoku, tentokrát na bytový dům v křesťanské čtvrti Ain Sadeh nedaleko Bejrútu. Izrael tvrdí, že cílem byl velitel Hizballáhu. Ten tam nebyl. Ale Elijerova žena Rula byla zabita spolu se sousedy. Vzpomínky na Rulu jsou všude, stejně jako na syna, kterého ztratili při autonehodě, a na jejich dvě dcery, které nyní musí vychovávat sám. Jako většina libanonských křesťanů nevidí Hizballáh jako odpor, ale jako stranu konfliktu vedeného jménem Íránu.
Ve Wardanii se smuteční hosté shromáždili na novém provizorním hřbitově a plakali nad šestiletou Julií, její starší sestrou Leen a zbytkem rodiny Abdullahových. Harsh Shahab se naposledy loučí se svým vnukem. Nemají čas na libanonskou vládu a její pokusy o dohodu s Izraelem.
Dívka: Odpor vznikl proti vládě, protože vláda není schopna bojovat za naši zemi, bojovat za naši svobodu. Prodává naši zemi kousek po kousku a my s tím nemůžeme nic dělat. Odpor je tedy to jediné, co teď máme.
A bratranci, za kterými truchlí.
Je to velmi, velmi smutné, ale pro ně je to požehnání a je to opravdu dobrá věc. Je to velmi smutné. V tuto chvíli je to srdcervoucí. Opravdu je, ale je to dobrá věc.
Nejistý mír nebo prozatímní dohoda mezi USA a Íránem nepřinese v Libanonu řešení. Válka prohloubila potenciálně výbušné rozdíly v této křehké zemi a znovu roznítila konflikt mezi Íránem a Izraelem vedený prostřednictvím zástupců. Připravili stovky hrobů pro to, co očekávají jako dlouhou válku s mnoha mučedníky a mnoha oběťmi.
Moderátor: Lindsay Hilsumová reportovala z Libanonu a nyní můžeme hovořit s libanonským poslancem Ghassanem Hasbanim z převážně křesťanské strany Libanonské síly. Je také bývalým libanonským vicepremiérem. Vítejte v pořadu. Je fascinující sledovat Libanon a složitou situaci, ve které se nacházíte, protože máte dohodu o příměří s Izraelem, ale ve skutečnosti jde o Hizballáh a Izrael. Hizballáh nebyl součástí jednání. Jste vlastně pouhými pozorovateli osudu své země, nad kterým nemáte žádnou kontrolu.
Ghassan Hasbani: Je to skutečně velmi složitá situace. Libanonská vláda jedná přímo s izraelskou vládou pod záštitou USA, zatímco spouštěč, spouštěč války, je stále v rukou Hizballáhu, který je zástupcem Íránu. Přesto lze díky jakékoli spolupráci na místě řešit otázku Hizballáhu především jako libanonskou výzvu, protože je to rozhodnutí libanonské vlády, která si výlučně ponechává zbraně a právo rozhodovat o válce a míru ve svých rukou. To je tedy první krok. Zároveň Izrael usiluje o bezpečnost svých severních hranic. Je to tedy dobrý začátek. Je to dobré prohlášení o záměrech mezi oběma zeměmi, ale nejde o skutečné konečné zastavení nepřátelských akcí, dokud nebude terén a území primárně pod kontrolou libanonské vlády.
Moderátor: Hizballáh je však silnější než libanonská vláda a je tomu tak již velmi dlouho. Takže jste v slepé uličce.
Ghassan Hasbani: Vskutku. Proto Spojené státy nabízejí podporu libanonským ozbrojeným silám, podporu libanonské vládě, a to jak na politické, tak na vojenské a logistické úrovni. Cílem je posílit libanonskou armádu a realizovat rozhodnutí libanonské vlády, která byla přijata v loňském roce. Zároveň jsou však možnosti velmi omezené. Pokud libanonská vláda nedokáže tento úkol splnit s podporou svých přátel a spojenců, bude velmi obtížné v Libanonu vytvořit dlouhodobou stabilitu. Je to jedinečná příležitost, že Libanonu je věnována taková pozornost ze strany Spojených států a přímo jejich prezidenta.
Moderátor: Je to jedinečná příležitost pro optimisty, ale potenciálně také smrtící past. A vaše země ví o strašných občanských válkách všechno. Od roku 1945 jste jich zažili docela dost. Nehrozí zde nebezpečí, že pokud se pokusíte odzbrojit Hizballáh, skončíte v další občanské válce, do které se zapojí i Izraelci?
Ghassan Hasbani: No, občanská válka obvykle zahrnuje dvě ozbrojené strany mimo vůli vlády. Tohle není občanská válka. Tohle je libanonská vláda, nebo by to byla libanonská vláda prosazující libanonské zákony. Jde o vymáhání práva. A kdokoli, kdo se účinně postaví proti vládě, by se nevydal do občanské války. Ve skutečnosti by se postavil proti všem Libanoncům a mezinárodnímu společenství, které podporuje libanonskou vládu a libanonské ozbrojené síly.
Moderátor: Izraelská vláda klade důraz na to, abyste se pokusili zkrotit Hizballáh, což je, jak víme, pro vás velmi obtížné. Zároveň máte v Libanonu více než milion vysídlených osob, což je malá země, kde již hostíte více než milion uprchlíků. Hrozí Izraeli, že tímto pokračováním promění vaši zemi v selhávající stát?
Ghassan Hasbani: Podívejme se na to. 40 let přítomnosti Hizballáhu v této zemi jako zástupce. Země byla již v špatném ekonomickém stavu s bezprecedentní hospodářskou a finanční krizí. Dvě po sobě jdoucí války, které zničily jih a velké části Libanonu. Nemáme moc na výběr, než nastolit zákon a pořádek. Musíme tedy tuto šanci využít. Nejvíce trpí právě vysídlení lidé. Pokud tedy vláda přijme opatření, pomůže těmto vysídleným lidem rychle se vrátit do svých domovů, přičemž od přátel Libanonu přijde spousta pomoci na obnovu jižního Libanonu, a pak budou mít klid. Nejvíce trpí nyní komunita kolem samotného Hizballáhu. Libanonská vláda by jim tedy dnes jako libanonským občanům prokázala laskavost.
Moderátor: Ghassane Hasbani, moc vám děkuji za váš čas. Budeme to opravdu velmi pozorně sledovat. Na druhé straně konfliktu je v sázce také mnoho pro Izrael. Je v neustálé válce už téměř tři roky, přišel o stovky vojáků a úspěch či neúspěch v Libanonu a Íránu by mohl ovlivnit volby koncem tohoto roku. A to je budoucnost premiéra Benjamina Netanjahua. Mluvil jsem s Avrahamem Burgem, bývalým předsedou Knesetu a úřadujícím prezidentem Izraele, který se stal hlasitým kritikem po sobě jdoucích Netanjahuových vlád. Nejprve jsem se ho zeptal, zda si myslí, že Netanjahu lituje, že 28. února zahájil válku s Donaldem Trumpem.
Avraham Burg: Vůbec si nejsem jistý, že ačkoli je Netanjahu v angličtině tak výmluvný, slovo „lítost“ je součástí jeho slovníku. Stále věří, že toto je poslání jeho života, nebo alespoň chce, abychom věřili, že je to poslání jeho života a že je obráncem Izraele, navzdory skutečnosti, že za jeho vlády a pod jeho vedením je Izrael zranitelný jako nikdy předtím.
Moderátor: Nezačal byste tuto válku 28. února? Byl byste proti ní?
Avraham Burg: Každá válka je známkou předchozího neúspěchu. Izrael, bohužel, a zejména tento druh Izraele, pod Netanjahuem a bandou kolem něj, je jakousi bandou s prstem na spoušti. A proto je pro ně každá válka oslavou. Každý mír je pro ně zdrojem smutku. Takže pokud se ptáte mě, tato válka je neúspěchem. Pokud se ptáte jich, je to oslava, která ještě neskončila.
Moderátor: Vzhledem k tomu, že Írán vaši zemi nenávidí natolik, že ji ani neoznačuje jejím jménem, jak se vypořádáváte s íránskou hrozbou? Co měl udělat? Co byste udělali vy?
Avraham Burg: Když se podíváte na výsledek, je jasné, že Írán je dnes silnější, než byl před pár týdny, před pár měsíci. V první řadě je třeba se vrátit k dohodě, která byla uzavřena mezi mezinárodním společenstvím a Íránem. A nejdůležitější je vybudovat důvěru mezi stranami.
Moderátor: V posledních letech by se dalo říci, že Izrael nebo tato vláda vnímala každý problém jako hřebík a každé řešení jako kladívko. Zeslabilo to Izrael, nebo ho to posílilo?
Avraham Burg: Úcta k Izraeli a postavení Izraele jsou mnohem slabší než kdykoli předtím. Jak americký prezident řekl premiérovi: „Všichni vás nenávidí.“ A vůbec si nejsem jistý, zda tím myslel pouze nenávist vůči vám osobně, což je pravda, ale nenávist vůči vám kolektivně, což je najednou můj pocit, moje odpovědnost, můj lid, moje kruhy, moje opice. A proto se domnívám, že Izrael globálně, nebo když se podíváte na komplexní rovnici slabostí a silných stránek, jsme v horší situaci, než jsme byli 8. října.
Moderátor: Jak to napravit?
Avraham Burg: Trpělivost, vytrvalost a stejná řešení, která jsme chtěli nabídnout Íráncům, tedy nahradit vedení, odstranit náboženské fundamentalisty, zkrotit nekontrolované, nezkrotné milice osadníků na Západním břehu a vrátit se na cestu racionalismu, slušného chování a přijetí mezinárodních norem a mezinárodního práva. Cokoli jsme pro ně chtěli, měli bychom nejprve uplatnit na sebe.
Moderátor: To, co říkáte, zní rozumně, ale nejste ve své vlastní zemi velmi osamělým hlasem?
Avraham Burg: Patřím mezi hrstku, ale nejsem osamělý. Jsme skupina lidí, kteří nikdy neztratili naději, a naší rolí je vlastně být tu teď jako menšinový názor a připravovat nástroje, prostory a platformy pro den, kdy se vítr otočí a lidé se zeptají: „Máme alternativní strategii, podle které má každý člověk mezi řekou Jordán a Středozemním mořem právo na stejná práva?“ Jakmile se toto stane operačním systémem regionu, toto tričko se stane zastaralým.
Moderátor: Abrame Borgu, moc vám děkuji.
Dobře, podívejme se nyní blíže na politický a ekonomický dopad války globálně i přímo tady ve Velké Británii. Jsou tu se mnou naše ekonomická redaktorka Helia Ebrahimi a náš hlavní politický korespondent pro sociální otázky Paul McNamara. Helio, existuje nějaká část světové ekonomiky, kterou toto neovlivnilo?
Reportérka: No, podívejte, Matte, v tom je ten problém. Tento konflikt má dalekosáhlé důsledky a tato krize dostupnosti zasáhla všechny oblasti života. Každá země má své důsledky. Tady ve Velké Británii vzrostly jen ceny benzínu o 20 %. V Asii to odnesli nejhůře. Už tam zavedli přídělový systém. Už tam mají nedostatek. Ceny benzínu na Tchaj-wanu vzrostly o 70 %. V Japonsku máme problém s leteckým palivem, s tím máme problém i v Evropě, ale v Japonsku to vedlo k tomu, že Japan Airlines zvýšily příplatky o 100 %. A Matte, ani USA, které jsou největším producentem ropy na světě, nejsou imunní, protože nezapomeňte, že v průlivu uvízlo také hnojivo, jehož cena vzrostla o 50 %, což poškozuje zemědělce všude. Nyní se zaměřme na Írán, protože ten sice možná využívá uzavření průlivu jako ekonomickou zbraň, ale sám byl zasažen hyperinflací. 77 %, Matte, to je nejvyšší hodnota od druhé světové války.
Moderátor: Paule, inflace tady nedosahuje ani 70 %. Ale myslím tím, že ty nejlépe promyšlené plány Rachel Reeveové, které byly oznámeny těsně před začátkem této války, byly rozmetány na cucky, že?
Reportér: Jo, byly rozmetány na cucky. A realita je taková, že v této věci je ekonomika politikou, že? Krize životních nákladů je pro vládu prioritou číslo jedna. Tak si myslí, že budou v této věci posuzováni. Nebylo to ale vždy tak jednoduché. Vraťte se myšlenkami zpět na začátek této války. Keir Starmer vylezl z úkrytu a řekl: „My se do toho nebudeme plést. Jo. Tohle je válka Donalda Trumpa. Necháme americká letadla vzlétnout z britských základen, ale pouze pro obranné mise.“
Moderátor: A to se docela dobře ujalo, že?
Reportér: Donald Trump, ta citace, že? "Není to žádný Winston Churchill." Ale vláda s tím byla docela spokojená. Chtěli jasně oddělit nás od USA. U labouristických poslanců to mělo úspěch. U veřejnosti to mělo úspěch. Keir Starmer vedl dobrou válku. Posledních pár týdnů, výzvy k odstoupení, Wes Streeting, Andy Burnham, to všechno posunulo vzpomínky na Keira Starmera, jak vedl dobrou válku, do historických knih.
Moderátor: Co tedy může vláda dělat? Protože se cítí jako divák v první řadě při nějakém dramatu, nad kterým nemá absolutně žádnou kontrolu. Co vlastně může dělat?
Reportér: No, Matte, je těžké vidět, jaké nástroje v krabici s nářadím ještě zbývají. Myslím tím, že příští měsíc vzrostou účty domácností za energii o více než 13 %. Víte, ministryně financí říká, že pokud bude tento konflikt v zimě pokračovat, zváží nouzový plán. Ale z jakých peněz? Už nemáme tolik hotovosti, kolik jsme měli při záchranném balíčku Liz Trussové. Jen na úroky z dluhu platíme 100 miliard liber. Tato válka způsobila, že se zvýšily naše náklady na půjčky. A v této zemi máme tak trochu inflační posttraumatickou stresovou poruchu. A právě toho se obává Bank of England. Ceny stoupají a my najednou propadáme panice. Neutrácíme. A požadujeme vyšší platy, čímž se ta spirála udržuje. A už byl stažen z nabídky každý pátý hypoteční produkt, náklady stouply. Je tedy těžké si představit, ať už to bude Andy Burnham nebo Keir Starmer, odkud se vezmou peníze na znárodnění Thames Water nebo na vyšší sociální dávky.
Moderátor: A k tomu, Paule, myslím, že jsme také uprostřed potenciálního boje o vedení, no, je tu krize, ale může dojít k souboji. Chci říct, nejsem si jistý, pomáhá Starmerovi tahle válka a utrpení, které přichází z jiných částí světa? Nebo mu to škodí?
Reportér: Myslím, že když si promluvíte s lidmi na ministerstvu zahraničí, jsou docela přesvědčeni, že nezáleží na tom, kdo nakonec vyhraje souboj o vedení a stane se příštím premiérem, ať už to bude kdokoli, priorita zůstává stejná. A tou je, že jakmile se Hormuz rozběhne, chcete, aby se co nejdříve vrátil k průtokům a provozním objemům na předválečnou úroveň. Nyní jsou odhodláni tuto dohodu uzavřít, je to na USA a Íránu. Je však třeba si uvědomit, že v zákulisí probíhá spousta práce s dalšími národy, aby vyvinuly tlak na uzavření této dohody. Není však žádná záruka, že se dohoda uzavře.
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