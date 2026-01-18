Izraelští osadníci útočí na beduínskou vesnici na Západním břehu Jordánu

18. 1. 2026

Sobota večer, Aktuální zpráva | Izraelské osadnické milice provedly rozsáhlý útok na palestinskou beduínskou komunitu Khallat al-Sidra a vypálily jejich majetek poblíž města Mikhmas, severovýchodně od okupovaného Jeruzaléma.

AKTUÁLNÍ ZPRÁVA | HRŮZNÉ:Izraelští teroristé z osad právě útočí na Khallat al-Sidru ve vesnici Mukmas na Západním břehu Jordánu a zapalují domy. Hlásí se zranění a několik lidí je pohřešováno.





