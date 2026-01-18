Izraelští osadníci útočí na beduínskou vesnici na Západním břehu Jordánu
18. 1. 2026
Sobota večer, Aktuální zpráva | Izraelské osadnické milice provedly rozsáhlý útok na palestinskou beduínskou komunitu Khallat al-Sidra a vypálily jejich majetek poblíž města Mikhmas, severovýchodně od okupovaného Jeruzaléma.
AKTUÁLNÍ ZPRÁVA | HRŮZNÉ:Izraelští teroristé z osad právě útočí na Khallat al-Sidru ve vesnici Mukmas na Západním břehu Jordánu a zapalují domy. Hlásí se zranění a několik lidí je pohřešováno.
Breaking | Israeli settler militias carried out a large-scale attack on the Palestinian Bedouin community of Khallat al-Sidra, burning their property near the town of Mikhmas, northeast of occupied Jerusalem. pic.twitter.com/mPzrTtneRe— Quds News Network (@QudsNen) January 17, 2026
BREAKING | HORRIFIC:— Ihab Hassan (@IhabHassane) January 17, 2026
Israeli settler terrorists are currently attacking Khallat al-Sidra in the village of Mukmas, in the West Bank, setting homes on fire. There are reported injuries, and several people remain missing. pic.twitter.com/fFdvy581z9
