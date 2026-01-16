Evropská unie snížila cenový strop pro ruskou ropu

16. 1. 2026

Cenový strop ruské ropy stanovený Evropskou unií kvůli válce na Ukrajině bude od 1. února snížen z 47,6 na 44,1 dolaru za barel. Rozhodnutí bylo zveřejněno na webových stránkách Rady EU.

Začátkem prosince 2022 zavedly členské země G7, Austrálie a EU cenový strop na ruskou ropu, který stanovil maximální úroveň 60 dolarů za barel.

Od 5. února 2023 tyto země zavedly nový cenový strop pro ruské ropné produkty: 100 dolarů za naftu a 45 dolarů za různá maziva. Od 3. září 2025 byl cenový strop snížen na 47,6 dolaru.

Omezení stanovují zákaz poskytování přepravy, pojištění a finančních služeb pro dodávky ruské ropy, která je prodána nad stanovený limit.

EU zdůrazňuje, že mechanismus bude revidován s ohledem na tržní podmínky a účinnost restriktivních opatření.

