Jak Venezuela proměnila obrovské ropné bohatství v ekonomickou zkázu
16. 1. 2026
Po dramatickém zadržení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura 3. ledna 2026 rychle vyvolaly Trumpovy poznámky o převzetí kontroly nad venezuelským ropným průmyslem obvinění z "neoimperialismu".
Kritici tvrdili, že sliby sdílení zisků s Venezuelou jsou jen zástěrkou na ochranu zájmů hlavních amerických ropných společností. Přesto navzdory lákadlu venezuelských rezerv jsou mnohé z těchto velkých ropných firem pozoruhodně opatrné, poukazují na nejistotu ohledně politického směřování země a trvanlivosti právních a finančních ochran.
Venezuela má více než 300 miliard barelů prokázaných surových zásob, což představuje přibližně 17 % zásob celosvětových. To je více než zásoby Saúdské Arábie, která je nejznámější ropnou mocností na světě.
Obě země mají srovnatelnou velikost populace, přesto saúdští občané patří mezi nejbohatší na světě, zatímco Venezuela se stala jednou z nejchudších zemí Ameriky.
Tento kontrast lze částečně vysvětlit geologií. Většina venezuelské ropy je považována za těžkou a kyselou, což znamená, že je hustá a bohatá na síru. Těžba, přeprava a rafinace této ropy je dražší a technicky náročnější než u saúdské lehké, která teče snadněji a vyžaduje méně zpracování.
Saúdská ropa je také snáze dostupná. Velká část se nachází blízko povrchu a na souši, což snižuje náklady na těžbu. Venezuelská ložiska jsou naopak často hluboko pod zemí nebo na moři, což komplikuje těžbu a přepravu.
Navzdory těmto omezením byla Venezuela v polovině 20. století jedním z předních světových producentů ropy a významným dodavatelem pro Spojené státy. Příjmy z ropy podporovaly relativně prosperující, urbanizovanou společnost a po získání páky producentů po ropném šoku v roce 1973 existovala jak v elita, tak ve veřejnosti podpora větší národní kontroly nad průmyslem.
V roce 1976 venezuelská vláda znárodnila ropný průmysl a vznikla Petroleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Proces znárodnění byl uspořádaný, americké a evropské ropné společnosti byly odškodněny a přechod byl pečlivě vyjednán. Po mnoho let poté PDVSA fungovala s výraznou autonomií a technickou kompetencí, udržovala vazby se zahraničními firmami a pokračovala v rozvoji svého odvětví.
Politizace PDVSA se však pro ni ukázala jako osudná. Po období otevírání trhů v 90. letech byl Hugo Chávez v roce 1998 zvolen prezidentem Venezuely na platformě založené na přerozdělování ropného bohatství a obnovení státní kontroly nad ekonomikou, zejména nad ropným sektorem.
Rychle konsolidoval politickou kontrolu nad PDVSA a po vlně stávkových akcí v letech 2002–2003 jeho vláda nahradila přibližně 20 000 zkušených dělníků politickými loajalisty, kteří často postrádali technické znalosti a dovednosti potřebné k výkonu této práce.
Od té doby PDVSA stále více fungovala jako fiskální rameno státu. Politická rozhodnutí převážila nad obchodní logikou a příjmy byly odkloněny z údržby a reinvestic na sociální programy a krátkodobé výdaje.
Na rozdíl od znárodnění v roce 1976 Chávezův přístup přepsal zavedené dohody, čímž podkopal zahraniční důvěru a operace. Západní energetické společnosti snížily svou expozici nebo zcela vystoupily, přičemž si s sebou vzaly kapitál, technologie a odborné znalosti.
To bylo obzvlášť škodlivé, protože americké rafinerie na pobřeží Mexického zálivu byly jedinečně vhodné pro zpracování těžké ropy, jíž se během desetiletí přizpůsobily. Majitelé nahradili venezuelskou ropu kanadskou těžkou ropou a domácí produkcí z ropné břidlice, čímž oslabili nejpřirozenější exportní trh Venezuely.
Během ropného boomu počátkem století se to zdálo udržitelné, protože příjem na obyvatele se zotavil a Chávezovy sociální programy získaly širokou podporu veřejnosti. Tyto politiky však postupně vyčerpávaly kapacity ropného průmyslu, zatímco stovky tisíc kvalifikovaných pracovníků za země emigrovaly.
"Ropné stávky" ve Venezuele za účelem svržení Cháveze v letech 2002 a 2003 vedly k rozsáhlým propouštěním v PDVSA. "To byl začátek velkého odlivu mozků ve Venezuele, kdy mnoho vysoce kvalifikovaných pracovníků v průmyslu opustilo svou domovskou zemi a začalo pracovat pro nadnárodní korporace jako ExxonMobil a Chevron," uvádí Borgen Project.
Politické podmínky se v prvních letech 21. století výrazně zhoršily, když se Venezuela více přibližovala Moskvě a Pekingu. Poté co po smrti Cháveze v roce 2013 nastoupil do úřadu Maduro, začaly USA pod vedením bývalého prezidenta Obamy v roce 2015 uvalovat sankce na venezuelské představitele.
Sankce se později za Trumpa rozšířily a omezily přístup PDVSA k finančním trhům, pojištění, náhradním dílům a technologiím. Odříznutá od Západu se Venezuela více opírala o Čínu a Rusko, často přijímala zlevněné obchody, které poskytovaly krátkodobou likviditu, ale jen málo dlouhodobých investic či rozšiřování kapacit.
Když příjmy z ropy v polovině desetiletí klesly, vláda se uchýlila k tištění peněz, aby pokryla deficity, což podpořilo hyperinflaci koncem prvního desetiletí, která zničila úspory, mzdy a kupní sílu.
Přísné měnové kontroly také vyžadovaly, aby exportní příjmy byly převáděny za umělé směnné kurzy, a PDVSA byla připravena o dolary. Protože poptávka ze strany Číny a dalších zemí nikdy nenahradila poptávku Spojených států, venezuelský ropný průmysl byl fakticky rozprodáván, aby se stát udržel.
"Až do let 2017–2018 byl národní přístup k mezinárodnímu bohatství dotován na úkor životaschopnosti PDVSA. Od té doby se prostřednictvím monetizovaných úvěrů od Centrální banky a přesměrování směnné politiky snaží zachránit ropnou společnost za cenu náhlé vnitřní úpravy," uvádí studie z roku 2025 v časopise Resources Policy.
Zhoršení ve Venezuele ukazuje limity spoléhání se na velké zásoby ropy. "Prokázané" rezervy počítají pouze to, co je ekonomicky možné získat za aktuálních cen a technologií. Hlášené celkové zásoby ropy ve Venezuele vzrostly z přibližně 80 miliard barelů v roce 2005 na více než 300 miliard v roce 2014, hlavně proto, že vyšší ceny umožnily těžbu větší části její ropy.
Jak Saúdská Arábie, tak Venezuela (stejně jako mnoho velkých producentů) omezují nezávislé ověřování svých rezervních údajů. Venezuela je také příkladem toho, proč je správa zdrojů stejně důležitá jako kvantita.
Saúdská Arábie se však v posledních desetiletích vydala výrazně odlišnou cestou než Venezuela. Její státní ropná společnost, Saudi Aramco, zůstávala chráněna před krátkodobými politickými požadavky a vnitřními spory a pravidelně reinvestovala do kapacit, údržby a technologických modernizací.
Upřednostňováním spolehlivosti a nepostradatelnosti si společnost udržela vztahy se svými tradičními partnery a zároveň diverzifikovala svou zákaznickou základnu zaměřením se na hlavní rozvíjející se ekonomiky.
Částečná privatizace Saudi Aramco v 20. letech 21. století dále posílila důvěru investorů. A kromě občasných napětí s Húsii v sousedním Jemenu, které se nyní zmírnilo, se saúdská zahraniční politika vyhýbá geopolitickým konfrontacím, které by mohly ohrozit její příjmy.
Makropolitika také sehrála svou roli. Saúdská Arábie byla nedílnou částí neformálního systému navázaného na dolar známého jako petrodolar, který zaručoval stabilní vývoz ropy a příliv dolarů a zároveň získával ochranu Washingtonu výměnou za spolehlivé dodávky.
Velký státní investiční fond, fiskální rezervy a závazek k dlouhodobému plánování pomohly království přečkat poklesy cen ropy, aniž by došlo k rozpadu produkce.
Budoucnost venezuelských ropných zásob
V době nájezdu na Madura byla venezuelská ropná infrastruktura již několik let v pokročilém úpadku.
Rafinérie pracují pod 20 % kapacity kvůli poruchám zařízení, nedostatku elektřiny a nedostatku surovin. Potrubí korodovala, zásobníky selhaly a produkce klesla z 3,5 milionu barelů denně v roce 1970 na méně než 1 milion denně v roce 2025.
Kroky Trumpovy administrativy by mohly oživit venezuelský ropný průmysl, ale pouze pokud vláda postoupí kontrolu americkým společnostem, což sníží zisky Venezuely. Po zajetí Madura Trump oznámil plány pozvat americké firmy zpět, aby obnovily infrastrukturu a zvýšily produkci.
Hlavní americké rafinérie s těžkými zařízeními na zpracování ropy, včetně zařízení na pobřeží Mexického zálivu provozovaných společností Phillips 66, naznačila, že by mohla znovu zpracovávat venezuelskou ropu.
Zatímco Venezuelané touží po bohatství Saúdů a Trump jim poskytl možnou příležitost, jakýkoli optimismus by měl být opatrný. Obnova venezuelského ropného sektoru po desetiletích zanedbávání by vyžadovala stabilní právní rámec a politickou stabilitu, stejně jako stovky miliard dolarů během příštího desetiletí či déle, což pomáhá vysvětlit obavy amerických ropných společností z návratu do země.
Globální tržní prostředí je také méně příznivé než v minulosti. USA jsou od roku 2020 čistým exportérem ropy, což snižuje šanci Venezuely podpořit oživení na svém historickém trhu. Evropa nadále snižuje spotřebu ropy, zatímco globální přebytek ropy dále omezuje ziskovost.
Největší význam může mít venezuelská ropa z geopolitického hlediska. Významný nárůst produkce by mohl pomoci potlačit globální ceny a vyvinout tlak na ruské energetické příjmy.
Nedávné zabavení tankerů převážejících venezuelskou ropu Washingtonem – spojené s narušením stínové flotily používané Venezuelou, Ruskem a Íránem k přepravě ropy při vyhýbání se sankcím – ukazují, jak kontrola ropných toků je stále běžnější strategií Trumpovy administrativy. Více spolupracující Venezuela by mohla posílit pozici Ameriky, s některými potenciálními výhodami pro Caracas, jako je uvolnění sankcí a zahraniční investice.
Samotné venezuelské rezervy, i s pomocí USA, nebudou stačit k záchraně její ekonomiky. Vzhledem k nedostatku bezprostředních alternativ však může obnovení určité funkčnosti ropného sektoru stále přinést omezenou úlevu.
Kontrast se Saúdskou Arábií ukazuje, že závislost na vývozu ropy neznamená nevyhnutelně zánik země, ale musí být podpořena silnými institucemi a disciplinovaným dlouhodobým plánováním, jinak může bohatství zdrojů rychle zmizet.
Saúdská iniciativa Vize 2030 již rozšiřuje růst mimo ropu a snižuje závislost na uhlovodících, což ukazuje zemi aktivně spravující kletbu zdrojů, zatímco Venezuela zvažuje boj o obnovu toho, co kdysi měla.
Zdroj v angličtině: ZDE
