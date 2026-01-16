Estonská bezpečnostní služba vyhostí studentské příznivce Hizballáhu a íránského režimu
V příspěvku na sociální síti X služba zveřejnila dvě fotografie dvou mužů před detenčním centrem spolu s maskovanými policisty.
Agentura uvedla, že jeden snímek byl pořízen tuto zimu a druhý minulé léto.
"ISS spolu s policií vyhnala dva příznivce teroristické skupiny Hizballáh a islamistického režimu Íránu z Estonska. Dnes byl vyhoštěn pákistánský občan Syed Mohsin Raza Naqvi a minulý rok v létě indický občan Syed Shahid Musvi. Oba byli v Estonsku v rámci akademických mobilitních programů," uvedl příspěvek.
Není neobvyklé, že ISS veřejně vyhošťuje ruské občany, o nichž tvrdí, že mají vazby na ruské zpravodajské služby nebo představují bezpečnostní hrozbu, ale je neobvyklé, aby byli veřejně vyhoštěni lidé jiných národností.
V nejnovější ročence ISS v sekci "islámský extremismus" bylo uvedeno, že úřady v roce 2024 zrušily status e-rezidenta čtyřem osobám, zrušily jedno povolení k pobytu a uvalily zákaz vstupu pro další osobu.
"Ačkoli muslimská komunita v Estonsku byla historicky mírumilovná, někteří dříve umírnění členové komunity v poslední době vykazují známky radikalizace v důsledku vnějších vlivů, včetně vystavení teroristické propagandě. Klíčovým spouštěčem v roce 2024 byl konflikt mezi Izraelem a teroristickou organizací Hamás, který vedl ke zvýšení antisemitských nálad," napsala agentura a shrnula rok.
Dále uvedla, že došlo k "významným změnám" pro komunitu.
"Dlouholetý imám odstoupil ze své funkce kvůli konfliktům s ostatními členy komunity, svým vazbám na ruské islámské vůdce, propagaci narativů Hamásu a činů motivovaných osobním prospěchem. Tyto faktory nepřipouštěly jinou možnost než jeho odchod," napsala agentura v ročence.
"KAPO také identifikovala zahraničního imáma jako bezpečnostní riziko pro Estonsko. Jeho aktivity – z velké části motivované osobním ziskem – měly za cíl rozdělit estonskou muslimskou komunitu a podněcovat vnitřní konflikty."
