Turek má podle Babiše zachránit Evropu zničením green dealu a Trump jim pomůže
18. 1. 2026 / Boris Cvek
čas čtení 4 minuty
Tím se Turek dostane samozřejmě, pokud je to myšleno vážně, na titulní strany evropského a možná světového tisku. Česká média toho budou plná. Ostatně pro ministra Macinku (motoristé) a pro poslanec Vondráčka (ANO), zástupců vládní koalice ve studiu, celý problém s Turkem nekončí, i když neměli co říci na konstatování svých oponentů – poslance Hřiba (piráti) a poslance Lipavského (ODS) – že premiér Babiš, pokud chce skutečně řešit prezidentovo odmítnutí Turka, má podat žalobu k Ústavnímu soudu.
Pro Macinku a Vondráčka je zásadní to, co prohlásila Sněmovna celou koaliční většinou, tedy že prezident má dodržovat Ústavu, tedy má jmenovat Turka. Senát má opačný postoj, jak připomněl moderátor. Macinka prohlásil, že on je jako ministr je povinen prosazovat postoj Sněmovny, tedy že střet s prezidentem může eskalovat, pokud prezident neustoupí. Prý věří, že prezident nakonec Turka jmenuje. Podle Vondráčka není ani třeba, aby Babiš podával návrh na jmenování Turka znovu, protože ten návrh platí stále. Macinka poměrně tvrdě kritizoval prezidenta za jeho prohlášení na Ukrajině, že jí Česko poskytne letouny na obranu proti dronům. Podle Macinky o tom musí rozhodnout vláda, koaliční strany s tím mohou mít problém, zbytné letouny prý ani nemáme a prezident se chová jako slon v porcelánu a měl by se věnovat kladení věnců.
Na začátku první hodiny pořadu také proběhla debata o příčinách války na Ukrajině. Macinka se jako ministr zahraničí zapletl do toho, zda je důležité znát příčiny války na Ukrajině – nějakou dobu tvrdil, že to je téma pro historiky a analytiky, kteří nemají nic pořádného na práci, zatímco on a vláda usilují o mír. Později Macinka trochu plaval v tom, jak to vlastně myslel. Rozhodně chtěl hájit Turkovo prohlášení, které udělal na Ukrajině: za válku podle Turka může mimo jiné i rozšiřování NATO na východ. Macinka tvrdil, že podobný názor zastávala i britská premiéra Thatcher (to byl v Rusku u moci Gorbačov, její blízký přítel).
Hřib do debaty vstupoval ostře (naopak to, co řekl Lipavský, lze podle mě zcela pominout, snad až na jasné konstatování, že příčinou války na Ukrajině je ruský imperialismus), mluvil o vládě „Kremlu sobě“ a „Agrofertu sobě“, kromě toho poučil Macinku, který předtím prohlásil, že Turkova kompetence v oblasti životního prostředí je dána tím, že byl jmenován vládním zmocněncem (užíval si tu demagogii), o tom, že takové jmenování nedává člověku žádnou kompetenci. Jako příklad zmínil jmenování nového náměstka ministr Juchelky, který je prý z organizace, která podle soudu hájí zájmy Ruské federace (jde o organizaci, která údajně brání tradiční rodinu, bojuje proti potratům atd.).
Podle Vondráčka Hřib a piráti jako celek představují návrat Sládkových republikánů do Sněmovny. Myslím, že pan Sládek by se hlásil spíše k SPD nebo ještě někam blíže k Rusku. Pokud jde o prezidentovo vysvětlení, proč odmítá jmenovat Trumpa ministrem, Vondráček prohlásil, že jde o pověst, a pověst prý dělají pražská média. Macinka dokonce řekl, že pokud prezident vyčítá Turkovi sympatie pro nacismus, měl by se zamyslet nad svou vlastní minulostí.
Na konci první hodiny jsme se dozvěděli, že o propuštění českého politického vězně z venezuelského vězení vyjednávalo Česko s venezuelskou diktátorskou vládou. Prý měla jasné podmínky, které nebylo snadné splnit. No, bylo to pro mě překvapení, protože tam, ve Venezuele, přece vládne Trump, ne? Ostatně v druhé hodině Macinka veřejnost ujistil, že Trump volá k Vánocům Babišovi a Nawrockému a že tito by měli pomoci Dánsku a dalším zemím s formulováním vztahů se Spojenými státy. Jistě mají i speciální, krásné vztahy s venezuelskou juntou.
