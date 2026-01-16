Súdánská armáda uvádí, že vozidla RSF byla zničena v oblasti Modrého Nilu poblíž etiopské hranice
16. 1. 2026
Ve svém prohlášení vydaném generálním velením SAF armáda uvedla, že v oblasti Modrého Nilu byla zničena čtyři vojenská vozidla patřící RSF, přičemž během operací bylo zabito nebo zraněno několik desítek bojovníků RSF. Sektor leží podél jihovýchodního koridoru Súdánu, blízko etiopské hranice.
Podle SAF vedly operace v sektoru Kordofán ke zničení 56 vojenských vozidel a k významným ztrátám mezi bojovníky RSF, zatímco dalších 47 vozidel bylo zničeno v sektoru Dárfúr. Armáda také uvedla, že několik skladů paliva a munice RSF bylo zasaženo a zničeno na různých místech.
Súdánské ozbrojené síly uvedly, že pokračují v rozšiřování bezpečnostních perimetrů kolem měst a strategických zařízení, čímž znovu potvrdily svůj závazek k tomu, co označily za snahy vyhnat RSF, které označily za "milici", a obnovit stabilitu v celé zemi.
Prohlášení zdůraznilo, že vojenské operace budou pokračovat, dokud nebudou plně dosaženy cíle armády.
Minulý týden Súdan Tribune citující vysokého vládního představitele informoval, že súdánská armáda byla uvedena do vysoké pohotovosti v rámci toho, co popsal jako přípravy na odražení plánovaného útoku Rychlých podpůrných sil (RSF) a spojeneckých skupin na města Kurmuk a Geissan v súdánském regionu Modrý Nil. Úředník tvrdil, že útok pochází z etiopského území. Etiopie popřela, že by její území bylo využíváno k usnadnění operací RSF nebo převozu zbraní.
V červnu loňského roku předala vysoce postavená etiopská delegace vedená Redwanem Hussienem, generálním ředitelem Národní zpravodajské a bezpečnostní služby, zprávu od premiéra Abiye Ahmeda náčelníkovi súdánské armády Abdelu Fattahovi al-Burhanovi v Port Sudánu. Podle Etiopské tiskové agentury (ENA) zpráva potvrdila etiopskou podporu snahám Súdánu zajistit mír a stabilitu.
