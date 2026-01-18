Die Ursache all unserer Probleme ist eine Parodie: die Kapitulation der Politiker vor den Superreichen

18. 1. 2026

Es gibt viele Ausreden, die Ultrareichen nicht zu besteuern. Die Wahrheit ist, dass Regierungen dieses Problem nicht lösen, weil sie es nicht wollen, schreibt George Monbiot. Dieser Artikel handelt von der westlichen Welt, aber wie genau das auf die oligarchische Tschechische Republik anwendbar ist! Übersetzt aus dem Tschechischen von Uwe Ladwig

Es gibt ein politisches Problem, aus dem alle anderen entstehen. Es ist die Hauptursache für Donald Trump, Nigel Farage, die schockierende Schwäche ihrer Gegner, die Polarisierung spaltender Gesellschaften und die Verwüstung der lebenden Welt. Kurz gesagt: der enorme Reichtum einer kleinen Anzahl von Menschen.

Man kann ihn quantifizieren. Der World Inequality Report (WIR) 2026 zeigt, dass etwa 56.000 Menschen – 0,001 % der Weltbevölkerung – dreimal so viel Vermögen besitzen wie die ärmste Hälfte der Menschheit. Es plagt fast jedes Land. Im Vereinigten Königreich zum Beispiel haben 50 Familien mehr Besitz als 50 % der Gesamtbevölkerung.

Sie können ihr Vermögen wachsen sehen. Laut Oxfam-Daten aus dem Jahr 2024 ist das Vermögen von 2.769 Milliardären weltweit um 2 Billionen Dollar gestiegen, also um 2.000 Milliarden Dollar. Die gesamten globalen Ausgaben des Globus für internationaler Hilfe wurden im vergangenen Jahr auf maximal 186 Milliarden Dollar geschätzt, was weniger ist als ein Zehntel des Zuwachs ihres Vermögens. Regierungen sagen uns, sie "können sich nicht mehr leisten". Im Vereinigten Königreich sind Milliardäre seit 1990 durchschnittlich um mehr als 1.000 % reicher geworden. Der Großteil ihres Vermögens stammt aus Immobilien, Erbschaft und Finanzen. Mit anderen Worten, sie wurden so reich auf unsere Kosten.

Dieses Thema beeiflusst alle Aspekte der Politik. Trumpf konfisziert Venezuelas Ölreichtum nicht wegen der Armen in den USA. Der Diebstahl von den Armen zum Wohl der Reichen ist es ihm völlig egal, wie sein "großes, schönes Gesetz" offenbart. Er sehnt sich im Namen derselben Eliteinteressenn nach Grönland, deren Vertreter er ist.

Als der reichste Mann der Welt, Elon Musk, half, durch die Stornierung des USAID Humanitarian Institute das Leben der ärmsten Menschen der Welt zu zerstören, tat er es im Namen seiner Klasse. Dasselbe gilt für Trumps Angriffe auf die Demokratie und seinen Krieg gegen die lebende Welt. Es sind die die Ultrareichen, die am meisten von der Zerstörung profitieren, vom Geldverdienen und davon, es auszugeben. WIR zeigt, dass das reichste 1 % der Weltbevölkerung im Zusammenhang mit seinem Privatbesitz an 41 % der Treibhausgasemissionen beteiligt ist: fast doppelt so viel wie die unteren 90 %. Und eine weitere Studie zeigt, dass das 1 % produziert durch seinen Verbrauch die gleiche Menge an Treibhausgasen produziert wie zwei Drittel der Ärmsten.

Die Ungleichheit schadet allen Bereichen unseres Lebens. Jahrzehntelange Forschung von Kate Pickett und Richard Wilkinson zeigt, dass eine höhere Ungleichheit, unabhängig vom absoluten Wohlstandsniveau, mit höherer Kriminalität, schlechterer öffentlicher Gesundheit, höherer Abhängigkeit, geringerem Bildungsabschluss, schlimmerer sozialer Statusängste (was zu höherem Güterkonsum führt), schlechterer Verschmutzung und Zerstörung sowie einer Vielzahl weiterer Probleme verbunden ist.

Extreme Ungleichheit schafft eine "Epstein-Klasse" globaler Raubtiere, die andere finanziell ausnutzen – und auch auf andere Weise. Es schafft ein Ethos, das unsere gemeinsames Menschsein nicht mehr anerkennt, das andere Menschen, wie Musk sagt, als "Nicht-Spieler-Charaktere" sieht und glaubt, dass "die grundlegende Schwäche der westlichen Zivilisation ihre Empathie ist".

Dies ist das Maß, mit dem man erkennen kann, wer seine Verbündeten und Feinde in der Politik sind: ob sie die extreme Konzentration von Reichtum unterstützen oder ablehnen. Tatsächlich sollte diese Frage die Definition sein. Diejenigen, die sie unterstützen (nennen wir sie Gruppe 1), stehen rechts. Diejenigen, die es ablehnen (Gruppe 2), sind die Linke.

Wenn Sie Politik in diesem Licht verstehen, wird Ihnen etwas Außergewöhnliches auffallen. Fast die gesamte Bevölkerung gehört zur Gruppe 2. Eine Umfrage des Pew Research Center in 36 Ländern ergab, dass 84 % der Menschen wirtschaftliche Ungleichheit als großes Problem ansehen und 86 % den politischen Einfluss der Reichen als Hauptursache ansehen. In 33 dieser Länder glaubt die Mehrheit, dass das Wirtschaftssystem ihres Landes entweder "grundlegende Veränderungen" oder "vollständige Reformen" braucht. Im Vereinigten Königreich zeigte eine YouGov-Umfrage, dass 75 % der Menschen eine Vermögenssteuer ab 10 Millionen Pfund unterstützen, während nur 13 % dagegen sind. Aber – und das ist überraschend – fast die gesamte politische Klasse gehört zur Gruppe 1. Man kann die Manifeste der großen Parteien durchsuchen, die einst zur Linken gehörten, und man findet keine Forderung, dass Milliardäre der Vergangenheit angehören sollten.

Das Gegenteil ist der Fall. Selbst wenn Politiker gezwungen sind, auf Forderungen nach einer Vermögenssteuer zu reagieren, lehnen sie diese ab, wie britische Minister es mit zwei Ausreden getan haben. Die erste ist, dass es nicht viel Einnahmen bringen wird. Vielleicht ja, vielleicht auch nicht: Es gibt viele Belege zu diesem Thema. Aber die Erhöhung der Einnahmen ist der geringste Vorteil. Zwei weitere Fragen sind viel wichtiger. Eine davon ist Gerechtigkeit. Wie der WIR-Bericht anführt, "steigen die effektiven Einkommensteuersätze für die Mehrheit der Bevölkerung ständig, sie fallen aber stark für Milliardäre und Hunderte von Millionären". Dies untergräbt das Vertrauen in das Steuersystem und die Politik im Allgemeinen. Die zweite ist, die Macht der Ultrareichen über unser Leben zu begrenzen. Um die Demokratie wiederherzustellen und eine gerechtere, sicherere und grünere Welt zu schaffen, müssen wir die Ultrareichen zu Gehorsam bringen und ihren Reichtum begrenzen, bis Sie uns nicht mehr unterdrücken können.

Die zweite Ausrede ist, dass die Ultrareichen das Land verlassen werden. Es gibt drei mögliche Antworten auf diese Aussage. Die erste ist, dass es keine Beweise gibt, die das unterstützen. Die zweite ist, dassdas wahr ist. Nun gut für sie, denn sie schaden uns mehr als sie uns nützen. Die dritte ist: Dann ist globales Handeln gegen Steuerhinterziehung die offensichtliche Lösung. Und wissen Sie was? Während 125 Länder diesen Ansatz unterstützten, war Keir Starmers Regierung eine von neun, die sich dem widersetzte. Unsere Regierung besteuert die Ultrareichen nicht genug, nicht weil sie es nicht kann, sondern weil sie es nicht will.

Es geht nicht nur um Politiker. Fast alle Medien gehören zur Gruppe 1. Da der Reichtum und die Macht der Eigentümer immer größer und schwerer zu rechtfertigen werden, werden die in ihren Medien geäußerten Meinungen immer verrückter. Einwanderer, Asylsuchende, Muslime, Frauen, Transgender, Behinderte, Studenten, Demonstranten: Alle und jeder muss für unsere Dysfunktionen verantwortlich gemacht werden, außer denen, die sie verursachen. Immer extremere "Kulturkämpfe" (ein Euphemismus für teile und herrsche) müssen geführt werden.

Deshalb ist es auch notwendig, ständig imaginäre Bedrohungen zu provozieren (Venezuela, "Kulturmarxisten“, „inländische Terroristen“). Es ist unmöglich, gleichzeitig einen freien Markt für Medienbesitz und einen freien Markt für Informationen und Ideen zu haben. Die Oligarchen, die die Branche dominieren, unterdrücken unbequeme Ideen und verfolgen Politiken, die ihren Reichtum schützen.

Niemand würde behaupten, dass es einfach ist, gegen extremen Reichtum zu kämpfen. Doch der Kampf beginnt damit, dass die politischen Parteien dieses Ziel klar und eindeutig artikulieren. Sie vertreten eine große Mehrheit oder eine kleine Minderheit: Beides können sie nicht erreichen. Wo sind also unsere Vertreter, können wir uns das fragen?

