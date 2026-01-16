Jak se Česko brutálně posunulo k ultrapravici
16. 1. 2026
Více než třetina občanů (37 %) vyslovuje spokojenost s novou vládou, na druhou stranu obdobný podíl (36 %) je nespokojen. Spokojenost jasně převažuje u voličů ANO a SPD a v menší míře i u voličů Motoristů sobě. Naopak nespokojeni jsou voliči opozičních stran. Obdobné rozdíly sledujeme i u dalších názorů na novou vládu. Voliči nové vládní koalice a koalice STAČILO! jsou většinově přesvědčeni, že vláda má jasnou představu o budoucím směřování naší země a bude dobře hájit jejich zájmy. Voliči opozice jsou v této otázce u nově nastupující vlády silně skeptičtí. Téměř polovina občanů (48 %) předpokládá, že vláda bude mít velké potíže během volebního období s vládními stranami nebo jejich poslanci, přičemž tento postoj většinově sdílejí voliči současné opozice. Více než třetina občanů (37 %) takové obavy nemá a čeká jen případné změny na ministerských postech. Tento předpoklad sdílí většina stran vládní koalice, i když třetina z nich se obává značných potíží s některými poslanci nebo stranami. Rozpad vlády nebo předčasné volby očekává jen menšina veřejnosti (15 %).
Na webu STEM naleznete zprávu zde.
