Izrael pokračuje ve smrtících útocích na Gazu, zatímco dohoda vstupuje do druhé fáze
16. 1. 2026
- Izraelské síly zabily nejméně 10 Palestinců a několik dalších zranily při útocích v Gaze.
- Stalo se tak poté, co Spojené státy oznámily zahájení druhé fáze dohody o příměří v Gaze.
Pokračující izraelské útoky vyvolávají v Gaze všeobecnou úzkost
Posledních 24 hodin bylo mimořádně intenzivních.
To, co mělo být přechodem do druhé fáze dohody o příměří, bylo místo toho poznamenáno prudkým eskalací sérií leteckých útoků na domy.
Podle zpráv bylo zabito nejméně 10 Palestinců. Dva domy byly zničeny v západní části Deir el-Balah, což je oblast, která byla označena jako takzvaná bezpečná zóna. Třetí byl zasažen v uprchlickém táboře Nuseirat.
Na těchto izraelských útocích je pozoruhodná vojenská taktika založená na nejednoznačnosti, a to jak v načasování, tak v odůvodnění. Přestože Izrael nehlásil žádné útoky na své vojáky za posledních 24 hodin, tyto letecké útoky pokračovaly.V pátek ráno došlo k výraznému zvýšení aktivity izraelských dronů a pohybu izraelských válečných lodí v blízkosti pobřeží.
Hluk izraelských dronů a nesnesitelná úzkost, kterou vyvolávají, lidem nedovolily spát celou noc, stejně jako otázky, které zůstávají nezodpovězeny ohledně udržitelnosti příměří.
Palestinský muž zraněn izraelskou palbou na okupovaném Západním břehu
Izraelské síly ve čtvrtek pozdě večer postřelily a zranily palestinského muže a zadržely dalšího poblíž vchodu do města Beita, jižně od Nablusu na okupovaném Západním břehu, podle agentury Wafa.
Palestinský muž byl také zraněn při útoku izraelských osadníků v Masafer Yatta, jižně od Hebronu, zatímco jiná skupina vtrhla do místní školy s hospodářskými zvířaty.
Ozbrojení osadníci z osady Susiya zaútočili na palestinské pastýře v oblasti Wadi al-Rakheem a zranili staršího muže.
Gaza reaguje na Trumpovu „Radu míru“
Trump oznámil vytvoření „Rady míru“. Jsou však Palestinci v Gaze skeptičtí?
„Lidé chtějí, aby se vše vrátilo do stavu před válkou: školy, nemocnice, cestování,“ řekla Arwa Ashour, nezávislá novinářka a spisovatelka působící v Gaze. „Pokud Rada míru vyřeší všechny tyto krize, pak ji vítáme. Ale pokud to nedokáže, jaký má pak smysl?
Ashour vysvětlila, že po dvou letech války a více než 18 letech vlády Hamásu v palestinské enklávě existuje v Gaze touha po změně.
Co řekl Trump o „Radě míru“ v Gaze?
Trump uvedl, že členové „Rady míru“ v Gaze byli vybráni a budou brzy oznámeni, a dodal, že jejím předsedou bude on sám.
V příspěvku na sociálních médiích Trump prohlásil, že to bude „největší a nejprestižnější rada, jaká kdy byla sestavena“.
„Jako předseda rady podporuji palestinskou technokratickou vládu a národní výbor, který bude během přechodného období spravovat Gazu. S podporou Egypta, Turecka a Kataru zajistíme komplexní dohodu o demilitarizaci s Hamásem,“ napsal.
Očekává se, že tato rada bude dohlížet na poválečný přechod v Gaze a dohlížet na nově zřízený 15členný palestinský technokratický výbor odpovědný za každodenní správu enklávy.
Palestinská žena zabita izraelskou palbou v jižní Gaze
62letá palestinská žena byla zabita izraelskou palbou v al-Mawasi v jižní Gaze.
Při útoku byli také hlášeni zranění.
K zabití došlo poté, co bylo ve čtvrtek při izraelských útocích v Gaze zabito 10 Palestinců.
Podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze se po nejnovějším incidentu z pátku počet Palestinců zabitých od říjnového příměří zvýšil na 452.
Oznámení druhé fáze přináší další izraelské útoky
Izrael zintenzivnil své útoky v Gaze. Poslední letecké útoky se soustředily na centrální město Deir el-Balah, kde bylo zabito nejméně šest Palestinců a mnoho dalších bylo zraněno.
Nedávné útoky podtrhují, že Izrael se snaží udržet vojenské možnosti v platnosti, navzdory rozhovorům o zahájení druhé fáze dohody o příměří.
Když k těmto útokům došlo, mezi obyvateli vypukla panika. Doufali, že druhá fáze přinese více pomoci a Izrael otevře hraniční přechody.
Zjistili však, že realita je jiná. Nad nimi krouží drony v velmi nízké výšce a šíří paniku.
Situace stovek tisíců vysídlených Palestinců zůstává zoufalá. Vzhledem k těmto útokům se nezdá, že by se stín války měl zmírnit.
OSN varuje, že odstranění trosek v Gaze může trvat více než sedm let
Výkonný ředitel Úřadu OSN pro projektové služby Jorge Moreira da Silva uvedl, že objem trosek v Gaze přesáhl 60 milionů tun a jejich odstranění může trvat více než sedm let.
Po návštěvě Gazy da Silva popsal rozsah zničení jako neuvěřitelný a zdůraznil, že se týká domů, škol, klinik a vodovodních a elektrických sítí.
Vysvětlil, že 60 milionů tun trosek odpovídá nákladu asi 3 000 kontejnerových lodí
Co víme o navrhovaném přechodu do druhé fáze
Ve středu americký zvláštní vyslanec Steve Witkoff uvedl, že byla zahájena druhá fáze Trumpova 20bodového plánu, která přechází „od příměří k demilitarizaci, technokratickému vládnutí a rekonstrukci“.
Vůdci Hamásu a zástupci dalších palestinských frakcí se sešli v Káhiře, aby jednali o druhé fázi.
- Witkoff uvedl, že druhá fáze bude zahrnovat odzbrojení „neoprávněného personálu“ a nasazení mezinárodních stabilizačních sil, které zajistí bezpečnost v Gaze a vycvičí palestinskou policii.
- Pro řízení každodenní správy byl vytvořen technokratický orgán s oficiálním názvem Národní výbor pro správu Gazy. Do čela výboru, který se schází v Egyptě, aby se připravil na vstup do enklávy, byl jmenován bývalý úředník Palestinské samosprávy Ali Shaath.
- První fáze plánu nařídila zastavení bojů, zmrazení frontových linií a výměnu izraelských zajatců a palestinských vězňů.
- Nad druhou fází zůstávají velké otazníky, včetně financování Gazy, stažení Izraele a přístupu humanitární pomoci.
