Německo nedovolilo ruskému tankeru vstoupit do Baltského moře přes své teritoriální vody
16. 1. 2026
Spolková policie zastavila ráno 10. ledna loď plující pod kamerunskou vlajkou kvůli podezření na falešnou registraci a použití falešného identifikačního čísla. Ukázalo se, že je řeč o 27 let starém "zombie tankeru", který už vystřídal 13 jmen.
Loď plánovala proplout Baltským mořem do Petrohradu, kde se nacházejí hlavní ropné terminály. Německá spolková policie vyslala vrtulník na Tavian a požadovala od posádky dokumenty s identifikačními údaji. Inspekce podezření potvrdila a tankeru byl odepřen vstup do německých vod. Stočil se na sever a podle Starboard Maritime Intelligence nyní míří směrem k Norskému moři. Odtud to není daleko od Murmansku, dalšího ruského ropného přístavu.
Německo poprvé spatřilo Tavian v prosinci 2025 na výjezdu z Baltského moře. Německá služba pro bezpečnost plavby pak oznámila, že šlo o první zaznamenaný případ výskytu "zombie tankeru" u pobřeží země. Úřady jej však nemohly zastavit kvůli přítomnosti v mezinárodních vodách. Poté loď zamířila směrem k Turecku.
Podle Kieler Nachrichten tanker vyplul z Primorska s asi 100 tisíci tunami ruské ropy. Publikace poznamenala, že plavidlo je ve velmi špatném technickém stavu. Bylo postaveno v roce 1998 v loděnici v Jižní Koreji pro německou společnost Reederei Nord a původně neslo název Nordmark.
Mezinárodní námořní organizace (IMO) přiděluje plavidlu jedinečné identifikační číslo jednou pro sledování při změně názvu. Ta byla poprvé informována průmyslovým časopisem Lloyd's List 18. listopadu. Tanker klasifikoval jako "stínovou flotilu" a uvedl, že číslo 1095337, které používá, je falešné, protože není v databázi IMO. Zpočátku měla loď identifikátor 9147447. V roce 2021 byl tanker s tímto číslem, nazvaný Sierra, zařazen na americký sankční seznam za přepravu venezuelské ropy.
Podle některých zpráv bylo číslo IMO zfalšováno během kotvení v čínském Čou-šanu v květnu 2025. V té době se loď jmenovala Arcusat a plula pod vlajkou Guyany.
Zdroj v němčině: ZDE
Diskuse