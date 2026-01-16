Hlavní maďarská opoziční strana zvyšuje náskok před Fideszem premiéra Orbána, ukazují dva průzkumy
Orbán, který je u moci od roku 2010, čelí poprvé silnému soupeři v parlamentních volbách 12. dubna, přičemž výsledek má zásadní dopad nejen na Maďarsko, ale i na Evropu a jeho krajně pravicové politické síly.
Průzkumy ukazují, že Fidesz stále bojuje s obnovením pozice, navzdory četným opatřením, jimiž se sanžil zavděčit voličům po třech letech ekonomické stagnace.
Tisza, středopravá strana vedená bývalým vládním tajemníkem Peterem Magyarem, zvýšila svůj náskok před Fideszem na 12 procentních bodů, což je nárůst z desetibodového náskoku v listopadovém průzkumu, uvedl průzkumník Median v článku zveřejněném na zpravodajském webu hvg.hu.
Magyarova strana, která byla založena teprve v roce 2024, měla podporu 51 % rozhodnutých voličů, což je nárůst oproti 50 % v listopadu.
Podpora Fideszu klesla na 39 % z 40 % před dvěma měsíci, podle průzkumu provedeného mezi 7. a 13. lednem.
Výzkumníci Medianu uvedli, že Tisa většinou lákala voliče od jiných opozičních stran, nikoli od Fideszu, ale vládnoucí straně se nedařilo přilákat nové voliče navzdory fiskálním úlevám a snahám využít obavy voličů z války na Ukrajině.
Kromě dvou hlavních stran má podle průzkumu Medianu šanci dosáhnout hranice 5 % pro vstup do parlamentu pouze krajně pravicová strana Naše domovina (Mi Hazank).
Druhý průzkum zveřejněný ve středu, provedený Idea Institutem, ukázal podporu Tisy na 48 % mezi rozhodnutými voliči, tedy o 10 bodů více než Fidesz. Tento průzkum byl proveden mezi 31. prosincem a 6. lednem.
Madyar uvedl, že udrží Maďarsko pevně ukotvené v Evropské unii a NATO a bude usilovat o "pragmatické vztahy" s Ruskem, na rozdíl od Orbána, který mezi své spojence počítá amerického prezidenta Donalda Trumpa, udržuje přátelské vztahy s Moskvou a často se střetává s Bruselem.
Zdroj v angličtině: ZDE
