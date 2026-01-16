María Corina Machado předala Trumpovi svou medaili za Nobelovu cenu míru
16. 1. 2026
Trump chválil venezuelskou opoziční vůdkyni za to, že mu předala „svou Nobelovu cenu míru za práci, kterou jsem vykonal“.
Pavel Veleman: Tak už se úplně zničila i Nobelova cena a její tradice... Díky šílenému, senilnimu hlupákovi a neuvěřitelné servility světového okolí, které tímto krokem dokazuje, v jakém stupni ponížení se společnost nachází...
Venezuelská opoziční vůdkyně María Corina Machado předala svou zlatou medaili Nobelovy ceny míru Donaldu Trumpovi po setkání s ním v Bílém domě, téměř dva týdny poté, co nařídil únos venezuelského prezidenta Nicoláse Madura.
Machado, která loni obdržela ocenění za svůj boj proti Madurově „brutálnímu, autoritářskému státu“, ve čtvrtek novinářům řekla, že tak učinila „na uznání jeho jedinečného odhodlání [k] naší svobodě“.
O několik hodin později Trump napsal na Truth Social, že Machado „mi darovala svou Nobelovu cenu míru za práci, kterou jsem odvedl. Takové nádherné gesto vzájemného respektu.“
Fotografie, kterou později zveřejnil Bílý dům, zachycuje amerického prezidenta s darem vystaveným ve velkém rámečku. Uvnitř zlatého rámečku pod medailí byl text: „Darováno jako osobní symbol vděčnosti jménem venezuelského lidu na uznání zásadového a rozhodného jednání prezidenta Trumpa za zajištění svobodné Venezuely.“
Dříve toho dne organizátoři Nobelovy ceny zveřejnili na X: „Medaile může změnit majitele, ale titul laureáta Nobelovy ceny míru nikoli.“
Machado, jejíž hnutí podle všeobecného přesvědčení porazilo Madura ve venezuelských volbách v roce 2024, byla nečekaně odsunuta Trumpem poté, co americké speciální jednotky v časných ranních hodinách 3. ledna zajaly jejího politického rivala.
Příznivci opozice doufali, že Trump po Madurův pádu uzná 58letou konzervativní političku jako novou vůdkyni Venezuely, ale místo toho dal přednost diktátorově zástupkyni, viceprezidentce Delcy Rodríguezové, která byla následně jmenována úřadující prezidentkou.
Ve čtvrtek, v zjevné snaze získat zpět Trumpovu přízeň, Machado novinářům řekla, že během soukromého setkání „předala“ americkému prezidentovi svou norskou medaili.
Na začátku tohoto týdne organizátoři Nobelovy ceny míru oznámili, že cena nemůže být „sdílená ani převedená“ poté, co Machado řekla Fox News, že by ji chtěla „sdílet“ s Trumpem. „Rozhodnutí je konečné a platí navždy,“ uvedli.
I přesto Machado pokračovala ve svém symbolickém gestu – analytici to považovali za pokus zachránit slábnoucí naděje jejího hnutí na převzetí moci, nyní, když Maduro zmizel ze scény a skončil za mřížemi v New Yorku.
V rozhovoru s novináři Machado přirovnala předání své medaile Trumpovi k tomu, jak v roce 1825 markýz de Lafayette poslal zlatou medaili s podobiznou George Washingtona jihoamerickému hrdinovi nezávislosti Simónu Bolívarovi. Machado označila Lafayetteův dar za „znamení bratrství mezi lidmi USA a lidmi Venezuely v jejich boji za svobodu proti tyranii“.
Trumpovo rozhodnutí nepodpořit Machado po odstranění Madura bylo údajně důsledkem zhoršení vztahů mezi ní a členy Trumpova týmu, jakož i obav, že její hnutí nebude schopno kontrolovat bezpečnostní situaci ve Venezuele.
Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová ve čtvrtek novinářům řekla: „Prezidentovo hodnocení bylo založeno na realitě v terénu. Jednalo se o realistické hodnocení založené na tom, co prezident četl a slyšel od svého týmu pro národní bezpečnost. V tuto chvíli se jeho názor na tuto záležitost nezměnil.
Machado není první nositelkou Nobelovy ceny, která se této ceny vzdala.
Poté, co v roce 1954 získal Nobelovu cenu za literaturu, svěřil Ernest Hemingway svou medaili katolické církvi na Kubě, kde byla v roce 1986 na krátkou dobu odcizena ze svatyně, než Raúl Castro nařídil její vrácení.
V roce 2022 ruský novinář Dmitrij Muratov vydražil svou medaili, aby získal peníze pro ukrajinské dětské uprchlíky. Leon Lederman, který v roce 1988 získal Nobelovu cenu za fyziku, prodal svou medaili poté, co 20 let „ležela někde na polici“.
Venezuelská politička se však zdá být první osobou, která se své medaile vzdala z tak výslovně politických důvodů.
Zdroj v angličtině ZDE
