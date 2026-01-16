Channel 4 News: Trump reaguje násilně proti protestům v Minneapolis
16. 1. 2026
More protests have erupted against ICE agents in Minneapolis after a second person was shot.— Channel 4 News (@Channel4News) January 15, 2026
A Venezuelan man was hit in the leg by an ICE officer less than five miles from where mother-of-three Renee Nicole Good shot dead in her car on Wednesday last week.
The Department for… pic.twitter.com/lhWZbysVgW
Reportérka z Washingtonu, Channel 4 News, čtvrtek 15. ledna 2025, 19 hodin:
Zatímco Trump mluví o zahraniční politice, odehrává se zde obrovská polarizující událost, která se týká jeho politiky v oblasti imigrace, hromadného vyhošťování a vysílání agentů ICE do demokratických států.
Minulý týden jsem byla v Minneapolis po zabití Rene Nicole Goode agentem ICE. To vedlo k protestům v minulém týdnu a včera v noci byl postřelen a zraněn další muž. Bílý dům uvedl, že prý "útočil na agenty".
Nyní jsme svědky dost šokujících scén v Minneapolis. Další noc, další bitva. Ulice Minneapolis se opět stávají ohniskem většího boje, ve kterém proti sobě stojí policisté a protestující, ale také Bílý dům Donalda Trumpa a americké státy.
Týden poté, co byla Renee Good zabita agentem na těchto ulicích, se objevily zprávy o další střelbě, do které byl zapojen agent ICE, tentokrát to byl venezuelský muž, který byl postřelen do nohy.
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti uvedlo, že uprchl z dopravní kontroly a napadl federálního agenta. Prezident na to reagoval výhrůžkou nasazení armády a napsal: „Pokud zkorumpovaní politici z Minnesoty nebudou dodržovat zákon a nezastaví profesionální agitátory a povstalce v útocích na patrioty z ICE, kteří se pouze snaží dělat svou práci, uplatním zákon o povstání.“ Vedení největšího města Minnesoty, Minneapolis, má podezření, že to byl vždy Trumpův plán.
Primátor Minneapolis: Řekněme to zcela jasně. Viděl jsem chování ICE, které je odporné a netolerovatelné. Kdyby se to stalo ve vašem městě, bylo by to také nepřijatelné. A všichni, kdo dnes večer skáčou na návnadu, přestaňte. To nepomáhá. Jděte domů. Nemůžeme čelit chaosu Donalda Trumpa vlastním chaosem."
Reportérka: Trumpův chaos má k dispozici značné zdroje, do města se nahrnulo přes 2 000 agentů ICE a 800 agentů pohraniční stráže, a někteří obyvatelé tvrdí, že Minneapolis nyní připomíná válečnou zónu.
Guvernér Minnesoty: To, co se právě teď děje v Minnesotě, je neuvěřitelné. Zprávy v médiích prostě nedokážou vystihnout míru chaosu, destabilizace a traumatu, které federální vláda přináší našim komunitám. Minulý čtvrtek byl tento 17letý zaměstnanec Targetu zadržen a zatčen za, cituji, napadení a odpor nebo bránění federálním úředníkům, a později propuštěn.
"Nedotýkejte se mě, nedotýkejte se mě."
Reportérka: V neděli byl tento demonstrant terčem úředníků ICE na benzínové stanici, spoután a umístěn do auta. A toto se stalo v úterý. Je slyšet, jak žena říká, že byla na cestě k lékaři.
Pro Trumpovu administrativu to není jen policejní operace. Je to symbol politiky, kterou chce definovat své druhé prezidentství, demonstrace síly proti modrým, demokratickým státům, které se snaží postavit proti jeho hromadným deportacím. A čím více se místní obyvatelé brání, tím větší sílu na ně Trump použije.
