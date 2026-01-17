Trump jmenuje Blaira, Kushnera a Rubia do „mírové rady“ pro Gazu
Bílý dům oznámil, že sedmičlenná rada pod předsednictvím Trumpa bude řídit "další fázi rekonstrukce Gazy"
Donald Trump jmenoval amerického ministra zahraničí Marca Rubia a bývalého britského premiéra Tonyho Blaira do nově vytvořené „rady míru“ pro Gazu, orgánu, který podle něj bude řídit další fázi rekonstrukce a správy válečným zpustošeného území.
Bílý dům uvedl, že sedmičlenná „zakládající výkonná rada“ bude zahrnovat také Trumpova zvláštního vyslance, developera Steva Witkoffa, prezidenta Světové banky Ajaye Bangu a prezidentova zetě a dlouholetého poradce Jareda Kushnera. Trump sám bude působit jako předseda a další jmenování se očekávají v příštích týdnech.
„Každý člen výkonné rady bude dohlížet na definované portfolio, které je klíčové pro stabilizaci a dlouhodobý úspěch Gazy, včetně, ale nejen, budování kapacit správy, regionálních vztahů, rekonstrukce, přilákání investic, rozsáhlého financování a mobilizace kapitálu,“ uvedlo prohlášení Bílého domu.
„Spojené státy zůstávají plně odhodlány podporovat tento přechodný rámec a úzce spolupracovat s Izraelem, klíčovými arabskými národy a mezinárodním společenstvím.“ Ne ale s Palestinci!!
Zařazení Blaira do této skupiny bude v regionu pravděpodobně vyvolávat kontroverze. Bývalý lídr labouristů zůstává v Blízkém východě kontroverzní postavou kvůli své roli v invazi do Iráku vedené USA v roce 2003.
Krátce po odchodu z funkce v roce 2007 se stal zvláštním zástupcem Kvarteta, skupiny složené z USA, EU, Ruska a OSN, která usiluje o mír mezi Izraelem a Palestinci. Byl však vnímán jako příliš blízký Izraelcům a v roce 2015 odstoupil.
Trump uznal, že Blair zůstává kontroverzní postavou, a loni v říjnu připustil: „Tonyho jsem vždy měl rád, ale chci se ujistit, že je pro všechny přijatelnou volbou.“
Prezident také jmenoval Aryeha Lightstonea a Joshe Gruenbauma jako hlavní poradce rady, kteří budou dohlížet na „každodenní strategii a operace“. Nickolay Mladenov, bulharský politik a bývalý vyslanec OSN na Blízkém východě, bude působit jako vysoký představitel pro Gazu.
Seznam byl zveřejněn den poté, co Trump oznámil vytvoření „rady míru“ jako součásti druhé fáze plánu zprostředkovaného USA na ukončení konfliktu v Gaze. Prezident, který je známý svou sebechválouí, ji popsal jako „největší a nejprestižnější radu, jaká kdy byla kdykoli a kdekoli sestavena“.
Její vytvoření navazuje na vznik 15členného palestinského technokratického výboru, jehož úkolem je řídit každodenní záležitosti v poválečné Gaze. V čele tohoto orgánu bude stát Ali Sha'ath, rodák z Gazy a bývalý náměstek ministra v palestinské samosprávě.
Bílý dům uvedl: „Dr. Sha'ath má bohaté zkušenosti ve veřejné správě, ekonomickém rozvoji a mezinárodním zapojení a je široce respektován pro své pragmatické, technokratické vedení a porozumění institucionální realitě Gazy. “
Trump také jmenoval bývalého velitele amerických speciálních sil, generálmajora Jaspera Jefferse, do čela Mezinárodních stabilizačních sil (ISF), které mají dohlížet na bezpečnost na celém území.
Mírový plán podporovaný USA, který byl spuštěn 10. října, vedl k propuštění všech zbývajících rukojmích zadržovaných Hamasem a k zastavení bojů mezi Izraelem a militantní skupinou. Druhá fáze je nyní v plném proudu, i ale zprávy o nedostatku pomoci a sporadickém násilí nadále vrhají stín na celý proces.
Od uzavření příměří Izrael také zboural tisíce budov, které válku přežily, včetně domů a skleníků, v části Gazy, kterou stále kontroluje.
Hamás se dosud veřejně nezavázal k úplnému odzbrojení – což je klíčový požadavek Izraele a jeden z nejspornějších prvků dlouhodobého urovnání.
Rosa DeLauro, demokratická kongresmanka, v pátek řekla: „Úspěch druhé fáze příměří v Gaze závisí na plném provedení první fáze, která stále postrádá několik klíčových prvků, včetně dodávek humanitární pomoci, zastavení izraelských vojenských útoků a návratu posledního zemřelého rukojmí drženého Hamásem, Rana Gviliho ... Válka musí konečně skončit, než bude možné vybudovat mír.“
Seth Masket, politolog z Univerzity v Denveru, naznačil, že jméno rady bylo podkopáno Trumpovými útočnými válečnými akcemi. „Doufám, že si najde čas zúčastnit se zasedání Rady míru mezi schůzkami o invazích do Venezuely, Íránu, Grónska, Kanady a Minneapolis,“ poznamenal Masket na sociálních médiích.
