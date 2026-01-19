Tisková mluvčí Bílého domu vyhrožuje CBS: „Zažalujeme vás“, pokud zkrátíte rozhovor s Trumpem
19. 1. 2026
Tisková mluvčí Bílého domu Donalda Trumpa, Karoline Leavitt, byla nedávno nahrána, jak vyhrožuje CBS News, že musí odvysílat nový rozhovor s Trumpemmv plném znění a bez úprav – jinak „vás zažalujeme“.
Trump „řekl: ‚Ujistěte se, že ten záznam nezkracujete, ujistěte se, že rozhovor bude odvysílán v plném znění‘,“ řekla Leavitt moderátorovi CBS Tony Dokoupilovi poté, co ten nagtočil l rozhovor s Trumpem, podle zvukové nahrávky, o které jako první informoval New York Times. Exkluzivní 13minutový segment byl odvysílán v úterý, několik měsíců poté, co mateřská společnost CBS Paramount souhlasila, že Trumpovi zaplatí 16 milionů dolarů za úpravu nesouvisejícího rozhovoru před volbami v roce 2024, které ho vynesly do druhého prezidentského úřadu.
„Ano, uděláme to, ano,“ ujistil Dokoupil v audio nahrávce. Leavittová odpověděla: „Pokud to nebude zveřejněno v plném znění, zažalujeme vás."
Leavittova výměna s Dokoupilem se odehrála za přítomnosti šéfredaktorky CBS News Bari Weissové – jeho nadřízené –, která je od svého nástupu do funkce v říjnu pod intenzivním veřejným dohledem. Je pravidelně obviňována z protekce a z úcty k Trumpově administrativě, což zpochybňuje redakční nezávislost sítě pod vedením Weissové, která neměla žádné předchozí zkušenosti s televizí.
CBS je nyní oivládána společností Paramount Skydance, kterou založil David Ellison, syn miliardáře Larryho Ellisona, zakladatele společnosti Oracle a přítele Donalda Trumpa. Mezitím, v říjnu, Paramount Skydance koupila společnost Free Press, konzervativní mediální společnost, kterou Weissová založila po svém odchodu z New York Times v roce 2020.
Působení Weissové v pozici šéfredaktorky CBS bylo poznamenáno chaosem a redakčními kontroverzemi. Obzvláště bouřlivou epizodou bylo rozhodnutí Weissové stáhnout segment, který měl být vysílán 21. prosince v pořadu 60 Minutes, o venezuelských mužích deportovaných administrativou, o kterém informovala zkušená korespondentka sítě Sharyn Alfonsi. Weissová uvedla, že k tomuto rozhodnutí ji vedla nedostatečná reakce Trumpovy administrativy ve zmíněném pořadu.
Kromě toho se Paramount v červenci dohodl s Trumpem na mimosoudním vyrovnání ve výši 16 milionů dolarů za úpravu rozhovoru CBS 60 Minutes s Trumpovou soupeřkou v prezidentských volbách v roce 2024, Kamalou Harrisovou, který byl odvysílán před volbami. Trump podal žalobu s tím, že úprava reportáže měla za cíl „zmást, oklamat a uvést veřejnost v omyl“. CBS namítla, že odpovědi byly upraveny pouze z důvodu časové délky, což je v televizní žurnalistice běžná praxe, ale přesto se dohodla na urovnání, které mnozí považovali za mimořádný ústupek.
V nedávném rozhovoru s CBS v úterý Trump varoval, že USA „přijmou velmi tvrdá opatření“, pokud Írán pověsí protestující. Rovněž označil Jeromea Powella za „mizerného“ předsedu Federálního rezervního systému USA a obhajoval jednání agenta ICE, který 7. ledna v Minneapolis zastřelil Renee Goodovou.
CBS odvysílala celý neupravený rozhovor později toho večera, což podle ní bylo od počátku jejím záměrem. „V okamžiku, kdy jsme tento rozhovor domluvili, jsme se nezávisle rozhodli, že jej odvysíláme neupravený a v plném znění,“ uvedla společnost v sobotním prohlášení.
Když ji New York Times požádal o komentář, Leavittová řekla: „Americký lid si zaslouží sledovat celé rozhovory s prezidentem Trumpem, bez úprav a bez střihů.“
