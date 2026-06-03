Rozbor rasistické propagandy z Česka
3. 6. 2026 / Fabiano Golgo
děkuji za další příspěvek do Vašeho nekonečného soukromého seriálu „najdu si mrtvolu a přilepím k ní svůj rasový komentář". Přiznávám, že vytrvalost máte obdivuhodnou. Kdyby existovala olympijská disciplína ve vybírání jednotlivých tragédií, jejich zbavení kontextu a následném natření hnědou barvou, byl byste medailista.
Vražda Henryho Nowaka je odporný zločin. Osmnáctiletý mladý muž byl zabit. Pachatel lhal. Policie na místě selhala způsobem, který je těžké číst bez vzteku. Henry měl být chráněn, ne spoután, když umíral. Na tom se nemusíme přít. Jenže Vy jste nepřišel kvůli Henrymu. Vy jste přišel kvůli své staré hračce: rasovému vysvětlení světa.
A protože rasistická mysl potřebuje méně faktů než starý vysavač elektřiny, začínáte rovnou nepravdou. Vrah, Vickrum Singh Digwa nebyl „imigrant z Indie". Podle soudních dokumentů se narodil a vyrostl ve Spojeném království. Vaši konstrukci to rozbije hned v první větě. Z britského vraha jste si vyrobil indického imigranta, protože bez slova „imigrant" by Vám celá ta Vaše malá ideologická loutkohra spadla na zem.
Soud konstatoval i další věc: Digwa lhal, když tvrdil, že byl Henrym rasisticky napaden. Neexistoval důkaz, že by Henry něco takového řekl. Tedy ano, pachatel cynicky zneužil obvinění z rasismu, aby se pokusil zakrýt vlastní vraždu. To je důležité. To je obludné. To má být řečeno. Jenže z toho neplyne Vaše oblíbené kázání o tom, že Evropané umírají kvůli antirasismu a multikulturalismu. Plyne z toho, že vrah lhal a policisté udělali tragickou chybu.
Vy ale nepotřebujete vraždu vysvětlit. Vy ji potřebujete ideologicky vytěžit. Kdyby Henryho zavraždil bílý Brit jménem Nigel, nenapsal byste dopis o selhání bílé kultury, křesťanství, anglické kuchyně a Shakespeara. Neozval byste se. Nezajímalo by Vás to. Tady se ozýváte proto, že jste v té smrti ucítil barvu kůže, cizí jméno a možnost znovu si namočit pero do starého rasového inkoustu.
To je přesně ten rozdíl. Normální člověk vidí oběť, vraha, policejní selhání a soud. Vy vidíte rasový materiál. Henry Nowak je pro Vás méně člověk než argument. Jeho smrt Vám posloužila jako další věšák na Vaše předsudky. To není morální rozhořčení. To je nekrofilie politického komentáře.
A ještě k těm „nepřeberným množstvím případů", která vždycky vytahujete jako kouzelník mastné králíky z klobouku. Britská ONS sama uvádí, že statistiky kriminality podle migračního nebo azylového statusu nevede. Seriózní analýzy dostupných údajů o občanství ukazují mnohem nudnější obraz, než jaký potřebuje Vaše fantazie: nebritští občané nejsou žádná armáda kriminálních mutantů pochodujících Evropou. V některých kategoriích jsou zastoupeni podobně jako v populaci, v jiných po zohlednění věku a pohlaví dokonce méně. Svět je zkrátka složitější než Vaše poštovní schránka plná hnědých strašidel.
A kdybychom se měli konečně bavit o číslech, ne o Vašem rasovém horoskopu: v Anglii a Walesu tvořili v roce 2024/25 běloši 79 procent všech zatčených podezřelých s uvedenou etnicitou. Asiaté 8 procent, černoši 7 procent, lidé smíšeného původu 4 procenta a ostatní 2 procenta. Jinými slovy: i v zemi, kterou si ve své fantazii představujete jako safari cizinecké kriminality, zůstává většina kriminality v absolutních číslech domácí a bílá.
A pokud chcete mluvit o migrantech, je to ještě horší pro Vaši brožuru. Dostupné britské údaje o občanství ukazují, že neobčané tvořili v roce 2024 přibližně 12 procent dospělé populace, 13 procent odsouzení a 12,4 procenta vězeňské populace. Po zohlednění věku a pohlaví jsou dokonce ve věznicích podreprezentováni. To není obraz hordy cizinců ničící civilizaci. To je obraz nudné reality, která se nevejde do Vaší poštovní xenofobie.
Takže ne, z vraždy Henryho Nowaka nevyplývá, že „nebílí" nebo migranti vraždí Evropu. Vyplývá z ní, že jeden britský vrah zavraždil mladého člověka, lhal policii a policie tragicky selhala. Zbytek je Váš soukromý rasový kolovrátek.
Ještě horší pro Vaši xenofobní brožurku je vězeňská statistika. V roce 2024 bylo v českých věznicích celkem 19 430 osob. Z toho cizinci tvořili 1 597 osob, tedy přibližně 8,2 procenta. Přitom cizinci na konci roku 2024 tvořili asi 10 procent populace České republiky. Takže ve věznicích nebyli „přemnožení". Byli tam zastoupeni méně, než odpovídá jejich podílu na obyvatelstvu.
A ještě jedna drobnost, která kazí Váš rasový kabaret: „cizinec" v Česku neznamená „nebílý". Největší skupiny cizinců tvoří Ukrajinci, Slováci a Vietnamci. Takže když si vezmete česká data a pokusíte se z nich vyrobit pohádku o nebílých hordách, nevznikne statistika. Vznikne jen další díl Vašeho domácího hororu pro lidi, kteří se bojí i vlastního stínu, pokud má cizí přízvuk.
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