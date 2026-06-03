V Moldavsku začali mluvit o sjednocení s Rumunskem
3. 6. 2026
Podle něj by toto téma nemělo být považováno za tabu. Úřady země by měly vést pragmatický dialog s občany, "protože vyhlídka na sjednocení se může stát skutečností," uvedl šéf ministerstva zahraničí.
"Tato diskuse, v kontextu bezpečnosti, ve kterém se nacházíme, stejně jako v kontextu evropské integrace, pochází zejména od občanů. V předvolebním dialogu, který vedeme na setkáních s občany, se tato otázka objevuje velmi často. Až dosud, během těchto 30 let [nezávislosti Moldavska], se to nestalo. Čas ukáže, jak moc se to v blízké budoucnosti může stát," řekl.
Na otázku, zda by hlasoval "pro" nebo "proti" v možném referendu o otázce sjednocení, Popsoi odpověděl, že nemůže hlasovat "proti", protože je "občanem Rumunska".
Šéf kišiněvské diplomacie zopakoval, že evropská integrace zůstává strategickou prioritou Moldavska.
Zdroj v rumunštině: ZDE
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