Brazílie izoluje dva podezřelé případy eboly, zatímco epidemie v Kongu překročila hranici 1 000 infekcí
3. 6. 2026
Dva pacienti, kteří nedávno dorazili do Brazílie z afrických zemí, byli podle úředníků umístěni do izolace poté, co u nich vykazovali příznaky spojené s ebolou, přičemž jeden z nich byl později na virus testován negativně.
Sedmatřicetiletý muž, který nedávno cestoval do Demokratické republiky Kongo (DRK), kam se epidemie soustředí, "vykazoval příznaky jako horečku, což odpovídá definici podezření na případ" eboly, uvedla vláda státu Sao Paulo ve svém prohlášení v sobotu.
Muž byl umístěn do izolace v Institutu infekčních nemocí Emilia Ribase v São Paulu.
Pacientovi byla diagnostikována těžká forma meningitidy a podle úředníků v neděli byly prováděny další testy na vyšetření eboly.
Další muž byl umístěn do izolace v Rio de Janeiru po příjezdu z Ugandy 22. května a s "virovými příznaky jako kašel, zimnice a průjem", uvedli místní úředníci.
Radnice v Riu v neděli sdělila agentuře AFP, že muž měl pozitivní test na malárii, ale že "případ je stále ve vyšetřování".
V neděli brazilské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že testy muže ukázaly "negativní výsledky na ebolu", ačkoli zůstává v izolaci, dokud nebude vyšetřování dokončeno.
Od vyhlášení epidemie 15. května bylo v DRC zaznamenáno více než 1 000 podezření na ebolu, včetně téměř 250 úmrtí, uvedla ve čtvrtek Africká centra pro kontrolu a prevenci nemocí.
V sousední Ugandě bylo potvrzeno několik případů infekcí a jedno úmrtí.
Skutečný dosah epidemie v DRC, kde se předpokládá, že kolovala ještě před jejím zjištěním, však podle Světové zdravotnické organizace pravděpodobně bude mnohem širší.
Vláda São Paula uvedla, že navzdory podezření na případ "technické hodnocení naznačuje, že riziko zavlečení nemoci do Brazílie a Jižní Ameriky zůstává velmi nízké".
Zdroj v angličtině: ZDE
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