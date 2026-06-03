Iracionální nenávist vůči imigrantům byla vražedná za druhé světové války stejně, jako je vražedná dnes
3. 6. 2026
Můj otec, německý uprchlík, který bojoval proti nacistům jako „tajný posluchač“, píše komentátor Robin Lustig
Zatímco britská krajní pravice bouřlivě diskutuje o tom, kdo „patří“ do Británie, vzpomeňme si na Fritze Lustiga, který do Británie dorazil v roce 1939, jen několik měsíců před vypuknutím války. Zpočátku byl uvězněn jako „nepřátelský cizinec“, ale pak sehrál klíčovou roli v přísně tajné jednotce britské vojenské rozvědky
Když se v lednu 1933 dostali nacisté k moci v Německu, byl Fritz Lustig, můj otec, třináctiletý školák vyrůstající v Berlíně. Byl to nadějný hudebník, který snil o kariéře profesionálního violoncellisty, ale když o čtyři roky později opustil školu, bylo jasné, že za nacistů budou jeho možnosti extrémně omezené, i když se jeho rodina z velké části zřekla svého židovského původu.
Ani on, ani žádný z jeho ustaraných příbuzných si nedokázali představit rozsah hrůz, které je čekaly – ale po protižidovském pogromu Křišťálové noci v roce 1938 už nebylo možné ignorovat stahující se bouřkové mraky.
Stejně jako miliony mladých mužů před ním i po něm se tedy rozhodl, že jeho budoucnost leží daleko od domova, a v dubnu 1939, dva týdny po svých 20. narozeninách, se stal uprchlíkem a lodí připlul do Southamptonu, s milovaným violoncellem pevně sevřeným u boku. Muž v bojeschopném věku bez doprovodu, hledající azyl a doufající v šanci na lepší život. Zní vám to povědomě?
Je pravda, že nevylezl na břeh poté, co riskoval život při přeplavbě Lamanšského průlivu v nafukovacím člunu. Byl však cizincem s cizím přízvukem a bez jakýchkoli kvalifikací kromě vysvědčení o ukončení školní docházky. Byl typem nežádoucího cizince, o kterém se zmínil londýnský soudce a který byl v roce 1938 se souhlasem citován v deníku Daily Mail: „ Způsob, jakým se bezdomovečtí židé a Němci hrnou do všech přístavů této země, se stává skandálem …“
Tehdy, stejně jako dnes, byl tento skandál neopodstatněný. V letech před druhou světovou válkou bylo do Velké Británie vpuštěno 70 000 až 80 000 židovských uprchlíků. Vstup však byl odepřen až desetinásobku tohoto počtu. Mezi nimi byla i moje babička z matčiny strany, kterou v roce 1941 zastřelil nacistický popravčí oddíl.
(Pozn. red. Britové takto stejně zabili vynikajícího českého jazzového hudebníka a skladatele Pavla Haase, bratra herce Hugo Haase, protože mu odmítli dát vstupní vízum, takže zahynul v nacistickém koncentráku.)
Při zkoumání historie mé rodiny mě často udivovaly paralely mezi osudy uprchlíků z Německa a Rakouska z 30. let a těmi, kteří dnes přicházejí na naše břehy. Zatímco ve 30. letech byli židovští uprchlíci často démonizováni jako leniví bolševici nebo ještě hůře, dnešní uprchlíci ze zemí jako Súdán, Eritrea, Afghánistán a Írán jsou vykreslováni jako potenciální islamističtí teroristé. Strach z cizinců není nic nového.
V červenci 1940 přišla policie hledat mého otce, jak to očekával, i když se v Británii nacházel zcela legálně. Nacisté se přehnali Evropou a hrozili invazí přes Lamanšský průliv ze severní Francie. Churchill se obával, že mezi britskými uprchlíky mohou být tajní nacističtí sympatizanti, a vydal svůj notoricky známý rozkaz „chytit je všechny“. Můj otec byl zatčen a odvezen na Ostrov Man, kde byl držen jako „nepřátelský cizinec“ v internačním táboře za ostnatým drátem.
Tábor byl ve skutečnosti řada hotelů a penzionů u moře, pozoruhodně podobných hotelům, v nichž se dnes ubytovávají žadatelé o azyl – a první věc, kterou můj otec udělal, když se tam dostal, bylo, že se přihlásil jako dobrovolník do britské armády. Schválení jeho žádosti trvalo pouhých šest týdnů a zatímco čekal, bavil spolu s dalšími zadrženými hudebníky-uprchlíky své spoluvězně sérií improvizovaných koncertů.
Zde je tedy otázka „co kdyby?“. Předpokládejme, že by některým dnešním nezletilým mužským uprchlíkům v bojeschopném věku byla nabídnuta možnost vstoupit do britských ozbrojených sil namísto toho, aby strádali v hotelech nebo na nevyužívaných vojenských základnách. I když Spojené království naštěstí nečelí hrozbě invaze fašistické armády z evropské pevniny, mohlo by to být způsobem, jak zaplnit část nedostatku rekrutů v ozbrojených silách?
A pokud je to příliš radikální krok, co takhle přijímat žadatele o azyl jako učně ve stavebnictví, stejně jako to v roce 1939 musel udělat můj otec jako podmínku pro získání víza? (Někde na silnici A1307, kousek od Cambridge, stále stojí dům, na jehož stavbě se podílel.)
Není přece žádným tajemstvím, že britské stavebnictví zoufale postrádá pracovní sílu a vláda již plánuje investovat 600 milionů liber do výcviku až 60 000 inženýrů, zedníků, elektrikářů a tesařů. Proč část těchto peněz nepoužít na výcvik žadatelů o azyl?
Kariéra mého otce jako stavitele byla krátká. Jakmile byla vyhlášena válka, výstavba domů se zastavila a on nakonec pracoval nejprve jako uklízeč v různých cambridgeských kolejích a poté jako zahradník na škole v East Midlands, kde ho policie našla.
Poté, co byl propuštěn z internačního tábora a narukoval do britské armády, kde strávil tři roky hraním na violoncello v armádním orchestru – což nebylo jeho představou o tom, jak by mohl nejlépe přispět k porážce nacistů –, byl můj otec přijat do přísně tajné vojenské zpravodajské jednotky, kde odposlouchával nahrávané rozhovory německých válečných zajatců a získával tak neocenitelné zpravodajské informace. Byl to docela velký skok od doby, kdy byl klasifikován jako nepřátelský cizinec a označen za potenciální hrozbu pro národní bezpečnost Spojeného království.
Podle historičky druhé světové války Helen Fryové, která o této jednotce napsala mnoho, šlo také o „největší odposlechovou operaci proti nepříteli v britské historii“.
Velitel jednotky, podplukovník Thomas Kendrick, dlouholetý šéf špionáže MI6, řekl mému otci, že práce, kterou vykonával jako „tajný posluchač“, trávící nekonečné hodiny se sluchátky na uších a naslouchající neopatrným výrokům vězňů („Vyšetřovatel chtěl vědět všechno o našem tajném programu vývoje raket v Peenemünde, ale já jsem jim samozřejmě nic neřekl…“) bude mnohem důležitější, než kdyby střílel nebo bojoval na frontě.
Což se ukázalo jako nepřehánění, protože právě neopatrné vězeňské řeči o „tajných zbraních“ vyvíjených v Peenemünde umožnily RAF spustit v srpnu 1943 operaci Hydra proti nacistickým létajícím bombám V1 – známým jako doodlebugs.
Jakmile válka skončila, stal se můj otec britským občanem. Podle definice a podle zákona byl tedy nyní Britem. Ale byl jím? Opravdu? S německým jménem a německým přízvukem?
Ne podle dnešních etnonacionalistů, kteří tvrdí, že abyste se mohli kvalifikovat jako skutečný Brit, musíte být schopni vysledovat své předky z řad drobných šlechticů (yeoman) několik generací zpět. Podle Charlieho Downese, mluvčího strany Restore Britain, krajně pravicové strany, kterou podporuje Elon Musk a vedle níž vypadá Nigel Farageova Reform UK jako banda nerozhodných liberálů: „Británie je národ definovaný původním britským rodokmenem a křesťanskou vírou.“
Což vylučuje, abychom uvedli jen pár náhodných příkladů, Ziu Yusufa z Reform UK, jehož rodiče byli imigranti ze Srí Lanky; bývalého konzervativního premiéra Rishiho Sunaka, jehož rodiče indického původu byli imigranti z východní Afriky; šéfku Konzervativní strany Kemi Badenochovou, jejíž rodiče přišli do Velké Británie z Nigérie; a vicepremiéra Davida Lammyho, jehož rodiče pocházeli z Guyany.
Vyloučilo by to také mě, narozeného a vychovaného v Británii, s rodiči imigranty a mluvícího s bezchybným přízvukem BBC.
Byli moji rodiče nějak méně britští, jakkoli cenná mohla být jejich válečná práce (moje matka Susan, další uprchlice, také pracovala pro MI19, jednotku „tajných posluchačů“, kde se seznámila s mým otcem), jen proto, že jako Evropané slavili Vánoce na Štědrý večer místo na Boží hod?
Kde je hranice mezi ctěním kulturních a náboženských tradic své rodiny a přijetím tradic nové vlasti? Jsou moji v Británii narození přátelé z řeckého Kypru nějak méně britští, protože se jejich děti učily řecky? Jsou britští muslimové méně britští, protože dodržují ramadán?
Rodina mého otce měla dlouhou historii asimilace. Jeho vlastní rodiče se v roce 1903 vzali při civilním obřadu a on i jeho tři sourozenci byli všichni biřmováni v luteránské církvi. Není tedy překvapením, že když jsme se s bratrem objevili na scéně v letech po druhé světové válce, ani jednoho z nás nenaučili mluvit německy. Pro naše rodiče bylo nejdůležitější, abychom zapadli a byli k nerozeznání od našich „etnicky britských“ přátel.
Můj otec ve svých soukromých pamětech napsal: „Ať už jsem se během 77 let, které jsem strávil ve Velké Británii, snažil přizpůsobit a integrovat sebevíc, vždycky budu někdo středoevropského původu, a to zcela bez ohledu na můj přízvuk. Pokud jste se v této zemi nenarodili a nevyrostli, nikdy nebudete Angličanem a nikdo vás tak nebude nazývat. Přesto však nazývám Británii svou ‚vlastí‘, protože se tu cítím jako doma a jsem rád, že jsem tu prožil svůj život.“
Byl tak odhodlaný „se přizpůsobit a integrovat“, že se na čas pokoušel změnit si na pracovišti křestní jméno z Fritze na Franka, protože si bolestně uvědomoval, že pro mnoho Britů byl Fritz obecný, hanlivý název, kterým označovali svého válečného nepřítele. Stále mám živé vzpomínky na své spolužáky z 50. let, jak se proháněli po školním hřišti s rozpaženýma rukama, předstírali, že jsou hrdinští piloti RAF z bitvy o Británii, a křičeli: „Tady máš, Fritzi, ty špinavý Hune…“
Otcův pokus o změnu jména netrval dlouho – všichni jeho hudební přátelé ho vždy znali jako Fritze a bylo to příliš matoucí, když se jeho pracovní svět a hudební svět střetly – a nikdy ho nelákalo jít do toho naplno a změnit si i příjmení. (Jedna australská větev rodiny se skutečně přejmenovala na Lusty, což on považoval za ještě horší než původní jméno. Budu mu vždy vděčný za jeho zdravý rozum.)
Po většinu svého dospělého života by se můj otec dal nejlépe popsat jako skromný a spokojený s tím, že zůstává ve stínu (kromě případů, kdy hrál na violoncello) a nechává mluvit svou mnohem extrovertnější manželku. Když jsem se však v roce 1980 vdala, pronesl před našimi hosty vtipný a dobře přijatý proslov a konečně se rozhodl, že jeho již jen mírný německý přízvuk již není překážkou k tomu, aby o sobě prozradil více.
A když o 20 let později vyšly najevo podrobnosti o jeho tajné válečné práci, už ho nic nemohlo zastavit. Jako jeden z posledních žijících tajných posluchačů byl neustále zván k rozhovorům do rozhlasu a televize. „Znáš mě,“ řekl, když jsem se ho zeptal, jestli toho náhodou nedělá příliš. „Budu mluvit s kýmkoli.“
Jeho poslední televizní rozhovor byl odvysílán den po jeho smrti v roce 2017 ve věku 98 let. O jeho smrti informovala BBC a vzpomínkové články se objevily v denících The Guardian a The Times. Možná to není úplně na stejné úrovni jako u jiných uprchlíků, jako byli Albert Einstein, spoluzakladatel Googlu Sergej Brin, Freddie Mercury, Marc Chagall nebo Madeleine Albrightová – ale přesto je to další uprchlík, který trvale přispěl k rozvoji zemí, které mu poskytly útočiště.
Kniha And the Cello Came Too: A Story of Survival od Robina Lustiga vychází v nakladatelství Marble Hill Publishers (20 liber)
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse