Německo: AfD zvolila generálním tajemníkem bývalého člena mládeže NPD
3. 6. 2026
Kvalifikační profil Daria Seiferta je zcela jasný: neonacistický pohřební pochod v roce 2014, zprávy o úzkých kontaktech s "Národními socialisty Rostock" a bývalé členství v mládežnické organizaci NPD Mladí národní demokraté (JN). Dvaatřicetiletý politik pochází z neonacistické scény a vždy se pohyboval na pravicovém okraji, po vstupu do strany dokonce i uvnitř AfD. Ve zemském sdružení Meklenbursko-Předpomořansko to zřejmě vadí pouze 8 % v AfD. 91 % naopak zvolilo kandidáta s neonacistickým životopisem generálním tajemníkem státního sdružení navzdory rozhodnutí o neslučitelnosti s NPD – mimochodem, bez protikandidátů.
Uvnitř stran jsou generální tajemníci páteří strany – zodpovědní za mnoho stranické práce a velmi vlivní. Na jejich stole se toho hodně děje a pozice má odpovídající moc.
Fakt, že někdo jako Seifert zastává klíčovou pozici ve státní straně, je zásadní: personální záležitost vyvažuje elegantní, umírněnější vzhled hlavního kandidáta Leif-Erika Holma pro státní volby 20. září. Holm popsal Seifertovo členství v JN jako "mladistvou výjimku", sám Seifert mluvil o tom, že "některé věci" jsou dávno pryč.
Na druhou stranu je interpretace, že pravicové extremistické převzetí moci zde již bylo zcela dokončeno, zřetelnější. To zdůraznil také mocný vůdce na spolkové úrovni, Sebastian Münzenmaier, který vystoupil jako hostující řečník se svým výběrem slov: Místopředseda parlamentního klubu jednoduše urazil ministryni práce Bärbel Bas (SPD) jako "zrádkyni lidu". Seifert naopak obdržel upřímné gratulace a nadšené chvály.
Radikální a uzavření
Radikální a jednotní, takto lze recept AfD na úspěch na východě popisovat po léta – jeden delegát dokonce žertoval, že AfD na severozápadě má podmínky podobné těm v "Severní Koreji", jak poznamenal portál t-online. Proto nenastal spor o obsah volebního programu, který byl v Grimmenu jednomyslně přijat.
Program není tak zjevný jako v Sasku-Anhaltsku, ale i v Meklenbursku-Předním Pomořansku nelze minout pravicové extremistické bojové výrazy jako "remigrace" a údajné "Velké nahrazení". "Princip chleba-postel-mýdlo" se vztahuje na žadatele o azyl a existuje také agitace proti muslimům. Krajně pravicová strana chce velké deportační věznice a svou "vlastní hraniční a repatriační policii" uvnitř státní policie – což má pravděpodobně znít jako Trumpovo ICE. Podpora demokracie má být zastavena a ve školách a kultuře dojde k nacionalistickým otřesům, které kromě propagace všech druhů "německosti" také zakazují vyvěšování duhových vlajek.
Co se týče energetické politiky, AfD tančí podle Putinovy melodie: Nord Stream 2 má být znovu uveden do provozu, rozšiřování větrné energie má být zastaveno. Za tímto účelem chce znovu vstoupit do jaderné energie. Pro pracovníky musí AfD nabídnout ukončení Zákona o kolektivním vyjednávání. Jinak jsou tu různé volební dary pro rodiny – jejichž financování je však zcela nejasné. Naposledy byla AfD na 36 %, o deset bodů více než premiérka SPD Manuela Schwesig, ale výrazně pod absolutní většinou. Přesto AfD usiluje o tuto metu tím, že vyhlašuje cíl 45 %.
Boj s nedostatkem bydlení vedený rasismem
Zatímco několik desítek lidí protestovalo proti AfD v Grimmenu, nikdo v Braniborsku neprotestoval proti stranické konferenci AfD Berlín. Sešla se v multifunkčním sále Stahlpalast v Braniborsku na Havelu a v sobotu rozhodla o volebním programu. Hlavní kandidátka Kristin Brinker je zde také kompatibilní s konzervativci – i když program je radikální a rasistický.
Odpovědí AfD na nedostatek bydlení v Berlíně je rasismus: Státní strana plánuje bodový systém pro přidělování veřejného bydlení, který vypadá nelegálně: volá po "prioritě pro místní" s bodovým systémem, který by měl zohledňovat délku pobytu, počet dětí a povolání. Ve skutečnosti jsou imigranti a jejich potomci, ať už Němci nebo ne, na trhu s bydlením vážně znevýhodněni. AfD tak nadále vyvolává konflikty mezi vnitřkem a vnějškem místo nahoře a dole.
Jinak chce AfD zapojit další samozvané skupiny kromě povinné "remigrace": Koneckonců, na stranickém sjezdu probíhala kontroverzní diskuse o "okresní policii" – mimo jiné o prohlídkách a kontrolách totožnosti. Cílem je ulevit státní policii. Poté, co policista AfD argumentoval proti "pomocné policii v orgánech činných v trestním řízení", protože by to vyžadovalo více než "čtrnáctidenní kurz", návrh přesto prošel. AfD Berlín také hlasovala pro větší financování své mládežnické organizace.
A zatímco AfD koketuje s autoritářskými policejními alternativami v této zemi, místopředsedkyně spolkové vlády Kay Gottschalk cestovala do Porta na takzvaný summit o remigraci. Na schůzce krajně pravicové sítě v Portugalsku nebyl jen šéf pravicového extremistického Hnutí identitářů Martin Sellner, ale také bývalý velitel amerického ICE Gregory Bovino.
Na jeho odpovědnost došlo v Minneapolis k zastřelení Renée Good a Alexe Prettiho jednotkami ICE. Místopředseda AfD Gottschalk zveřejnil společnou fotografii a napsal: Byl rád, že se setkal s "legendárním Bovinem".
Zdroj v němčině: ZDE
Diskuse