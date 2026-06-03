Britský premiér vyzývá k zachování klidu, zatímco krajní pravice se snaží zneužít vraždu Henryho Nowaka
3. 6. 2026
Britský premiér se připojil k prosbě rodiny, aby nebyl tento případ využíván k útokům na menšinové komunity
Politici a představitelé komunit vyzývají k zachování klidu uprostřed obav, že populistická pravice využívá vraždu Henryho Nowaka, kterou spáchal sikh, k podněcování rasistické nenávisti proti britským menšinám.
Poté, co Nigel Farage vyzval veřejnost, aby reagovala „čistým, chladným hněvem“, Keir Starmer odsoudil lídra Reform UK s tím, že Nowakova rodina výslovně požádala, aby tento případ nebyl využíván k útokům na konkrétní komunity.
Starmer v televizním rozhovoru v Downing Street řekl: „Nigel Farage se naprosto mýlí, když se tím snaží vyvolat rozkol. Mýlil by se za jakýchkoli okolností, ale když Henryho rodina říká: ‚Prosím, nedělejte to, je to náš syn‘, pak bychom jako politici a jako lidské bytosti měli začít tam, kde začínají oni.“
Nowak, 18letý vysokoškolský student, byl v prosinci 2025 v Southamptonu smrtelně pobodán 23letým Vickrumem Digwou, který použil sikhskou dýku.
Digwa lživě tvrdil, že byl Nowakem rasově urážen a napaden. Záznam z kamery na těle, který zveřejnila policie v Hampshire, ukázal, jak byl Nowak spoután, přestože policistům opakovaně říkal, že byl pobodán. V jednu chvíli mu policista říká: „To si nemyslím, kámo.“
Zacházení s Nowakem ze strany policie opakovaně zdůrazňovali komentátoři z americké krajní pravice, včetně Elona Muska, kteří tvrdili, že to ukazuje na „dvouúrovňovou“ policejní práci, v níž se upřednostňují obvinění z rasismu.
V tom, co popsal jako „nouzové prohlášení“ zaslané v úterý ráno prostřednictvím sociálních médií, Farage tento argument zopakoval a varoval, že to, co označil za nadměrné zaměření na rasovou rovnost, by mohlo vést k „zničení společnosti“.
Řekl: „Dost už těch předsudků proti bílým. Je třeba prosazovat myšlenku, že životy bílých jsou stejně důležité jako životy černých.“ Fráze „white lives matter“ (životy bílých jsou důležité) se původně objevila mezi americkými bílými nacionalisty jako reakce na hnutí Black Lives Matter.
V úterý večer se před policejní stanicí v Southamptonu shromáždil dav stovek lidí poté, co krajně pravicový aktivista a kriminálník Tommy Robinson vyzval lidi, aby se sešli na protestu „Spravedlnost pro Henryho Nowaka“.
Někteří skandovali: „Rasistická policie, pryč z našich ulic“ a „Hanba vám“. Drželi britské vlajky a ručně vyrobené transparenty s nápisy: „Henryho krev je na vašich rukou“, „Zachraňte naše děti“ a „Vězení pro policisty na místě činu“.
Robinson, jehož skutečné jméno je Stephen Yaxley-Lennon, obvinil policii v Hampshire z institucionálního rasismu a vyzval k tomu, aby byla Digwova rodina vyhnána ze Southamptonu. Řekl: „Kdyby Henry nebyl bílý, nebyl by spoután. Henry mohl být vaším synem.“ V reakci na rezignaci jednoho z policistů zapojených do zatčení řekl: „Chceme ho ve vězení“.
Nick Tenconi, předseda Strany nezávislosti Spojeného království, vedl na demonstraci modlitbu za Nowaka, zatímco dav skandoval: „Henry, Henry“. Tenconi řekl: „Zatýkající policisté se domnívali, že jeho [Nowakovo] pronásledování je důležitější než jeho záchrana, protože byl běloch.“ Dodal: „Jsem zde, abych bojoval za konec levicové policejní praxe.“
Starmer uvedl, že záběry z kamery na těle zachycující Nowakovy poslední okamžiky shledal „srdcervoucími“, a řekl: „Je zřejmé, že je třeba řešit závažné otázky, zejména to, jak obvinění z rasismu ovlivnila rozhodování v tomto případě.“
Nezávislý úřad pro policejní chování (IOPC), orgán dohlížející na policejní síly v Anglii a Walesu, případ vyšetřuje, přičemž ministryně vnitra Shabana Mahmoodová sdělila dolní sněmovně, že očekává, že zprávu uvidí do tří měsíců.
Starmer uvedl, že IOPC musí prošetřit, zda v tomto případě hrály roli rasové záležitosti, a dodal: „Je nemožné sledovat ten záznam a neuvědomit si, že na tyto otázky je naprosto nutné odpovědět.“
Snímek Nowakovy spoutané ruky, když ležel na zemi a umíral, pořízený z kamery na polcistově těle, se široce šířil jako mem na sociálních médiích, často prostřednictvím účtů krajní pravice a extrémní pravice, včetně mnoha v USA.
Ve společném prohlášení sikhské skupiny odsoudily to, co nazvaly „chvilkou šílenství“ jednoho člověka, a uvedly, že širší sikhská komunita od té doby čelí značným útokům a nenávisti.
Amandeep Singh z sikhské charitativní organizace Basics of Sikhi uvedl, že mnoho lidí čelí útokům: „Nejméně 15 lidí bylo na ulicích osloveno skupinami bělochů, kteří obklopili sikhy a ptali se: ‚Máš kirpan [sikhský obřadní nůž]?‘, čímž se snažili vyvolat rasové napětí.“
Po nedávných incidentech, při nichž byly starším sikhům při rasistických útocích strženy turbany, se mnozí obávají, že by se totéž mohlo opakovat, uvedl.
Při zodpovídání otázek v Dolní sněmovně ohledně tohoto případu ministryně vnitra Mahmoodová poslancům řekla, že to není „okamžik, kdy by se měli stavět bílí Britové proti nebělošským Britům“. Dodala, že jeden policista byl mylně označen za osobu zapojenou do případu a musel se odstěhovat ze svého domu poté, co obdržel výhrůžky smrtí.
Hampshirská policejní federace, která zastupuje řadové policisty, odsoudila to, co nazvala pokusy o „lynčování“, včetně zveřejňování osobních údajů policistů, kteří s případem nemají žádnou souvislost.
V Dolní sněmovně vystoupil také Tanmanjeet Singh Dhesi, labouristický poslanec za Slough, který obvinil Farage a další z pokusu o „politizaci lidské bolesti“. Uvedl, že je hluboce zarmoucen vraždou Nowaka, a pokračoval: „Velmi dráždivé je, že skupiny jako Reform, Restore a krajní pravice se rozhodly politizovat bolest lidí a útočit na sikhskou komunitu za to, že nosí kirpan, a požadovat jeho zákaz.“
Ačkoli soudce popsal vražednou zbraň jako „velkou sikhskou dýku“, akademici poukázali na to, že tento 21 cm dlouhý nůž by neměl být zaměňován s kirpanem, malým symbolickým nožem, který nosil i Digwa a mnoho praktikujících sikhů.
Šéfka konzervativců Kemi Badenoch rovněž odsoudila Farageův projev. „To, co Nigel Farage dělá, je posilování rozdílů. Musíme najít to, co máme společného,“ řekla.
„Dost už těch nesmyslů, kdy neustále všechny rozdělujeme a rozdělujeme lidi do různých skupin. Upadáme do tribalismu.“
IOPC po šestiměsíčním vyšetřování, které bylo předáno dozorovému orgánu v prosinci, nenašla žádné náznaky disciplinárního nebo trestného činu ze strany zapojených policistů. Hampshirská policie uvedla, že ze čtyř zapojených policistů tři zůstali v plném služebním poměru a jeden rezignoval.
V pondělí při vynesení rozsudku nad Digwou soudce William Mousley uložil trest doživotního vězení s minimální délkou 21 let. Dnes generální prokuratura oznámila, že zvažuje, zda by měl být Digwův trest přezkoumán jako příliš mírný, a uvedla, že obdržela „mnoho žádostí“, aby se tak stalo.
Mark Nowak, otec Marka Nowaka, před soudem odsoudil to, co nazval „nelidským a ponižujícím“ zacházením policie s jeho synem, ale dodal: „Nechceme, aby jeho smrt byla využita k vyvolání dalších rozporů, nenávisti nebo napětí. Chceme, aby jeho příběh pomohl učinit naše ulice bezpečnějšími pro všechny.“
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