Když už ani Milli Vanilli nechce zpívat Trumpovi
3. 6. 2026 / Fabiano Golgo
A v té větě
je možná víc pravdy o dnešní Americe než v celé knihovně think-tanků,
které se už deset let snaží vysvětlit, proč se impérium proměnilo v
nekonečný trailer k reality show. Amerika slaví 250 let své existence, a
místo aby vytáhla z trezoru Lincolna, Whitmana, Ellu Fitzgeraldovou
nebo aspoň nějakou slušnou dechovku z Iowy, ocitne se uprostřed
národního jubilea Donald Trump, opuštěné pódium, Vanilla Ice a duch
Milli Vanilli, který odmítá playback pro MAGA.
Milli Vanilli byli kdysi potrestáni za to, že na pódiu předstírali zpěv. Trump je odměňován za to, že na pódiu předstírá stát. Rozdíl je jen v tom, že popový průmysl měl tehdy ještě dost studu, aby vzal Grammy zpátky. Politický průmysl dnes nemá stud žádný. Ten už pouze prodává VIP vstupenky do vlastního požáru.
Freedom 250 měl být, aspoň podle původního obalu, vlastenecký festival na National Mall. Velká americká narozeninová oslava. Rodiny, vlajky, veteráni, country, nostalgie, hamburgery, pár rapperů z doby, kdy MTV ještě hrála hudbu, a ta stará sladká iluze, že Amerika se umí na chvíli sejít sama se sebou bez toho, aby si u toho rozbila židle o hlavu.
Jenže Trump se neumí dotknout ničeho, aniž by to okamžitě začalo nést jeho pach. V jeho světě není národní svátek národním svátkem, ale konkurzem na loajalitu. Není koncert, je manifestace. Není pódium, je oltář. Není publikum, je dav, který má potvrdit, že stále existuje on, stále největší, stále pronásledovaný, stále jediný muž na planetě, kterému se podařilo proměnit i americké výročí v psychodrama o vlastní návštěvnosti.
A tak začali umělci couvat. Young MC. Martina McBride. Bret Michaels. The Commodores. Morris Day and The Time. A nakonec Fab Morvan. Každý s trochu jinou formulací, ale se stejnou podstatou: bylo nám řečeno, že to není politické; najednou to politické je; děkujeme, nechceme se stát dekorací.
To je pro Trumpa obzvlášť kruté, protože jeho politická osobnost vyrostla na estetice slavnosti. On nikdy nebyl ideolog v klasickém smyslu. Nebyl Burke, nebyl Reagan, nebyl ani obyčejný republikánský obchodník se strachem. Trump byl od začátku konferenciér úpadku. Muž z červeného koberce, který se naučil, že kamera je pravdivější než instituce, potlesk důležitější než zákon a že realita je jen špatně placený zaměstnanec, kterého lze propustit.
Jenže popkultura, která mu kdysi pomohla, ho dnes nechce obejmout. Trump miluje celebrity, ale celebrity milují bezpečnější katastrofy. Katastrofy s parfémem, charitou a dobrým fotografem. Ne katastrofu, která po vystoupení napíše na sociální síť, že jste „třetí liga", nudní a přeplacení, protože jste si dovolili nepřijít k jeho narozeninovému dortu pro republiku.
Tady je ta komická scéna v celé nahotě: prezident Spojených států, muž, který má k dispozici armádu, jaderné kódy, Bílý dům, prezidentskou pečeť a nekonečnou zásobu zlatých rámů, se vzteká, protože mu z večírku mizí interpreti z nostalgického balíčku devadesátých let. To není imperiální majestát. To je manažer kasina, kterému zrušili vystoupení v lounge baru.
Fab Morvan řekl něco jednoduchého: nechci být pěšákem v politické šachové partii. Od muže, jehož kariéra byla kdysi zničena tím, že se stal tváří cizího hlasu, to zní skoro jako pozdní životní esej. Milli Vanilli nebyli jen popový skandál. Byli model.
Trumpismus je Milli Vanilli politiky, jen bez hanby po odhalení. Hlas patří oligarchům, právníkům, televizním producentům, evangelikálním stratégům, rozzlobeným miliardářům, algoritmům, konspiračním kazatelům a zraněnému egu jednoho muže. Na pódiu ale stojí Amerika v blonďaté paruce a předstírá, že to zpívá sama.
A když se páska zadrhne, nikdo nevrací Grammy. Jen se přidá hlasitost.
Trump pochopil jednu věc lépe než jeho protivníci: lidé nechtějí vždy pravdu, často chtějí atmosféru pravdy. Chtějí světlo, rytmus, siluetu, refrén. Chtějí slyšet, že Amerika je zpátky, i když se zpátky vrací jen starý cirkus s novými dluhy. Chtějí muže, který mluví jako reklamní slogan po úrazu hlavy, protože i to zní rozhodněji než nudná věta odborníka.
V tom je celé neštěstí MAGA kultury. Ona neumí slavit nic, co není podřízeno vůdci. Neumí milovat vlast bez požadavku na osobní věrnost. Neumí říci „Amerika" bez toho, aby v pozadí neblikalo jméno Trump jako hotelový nápis na špatně udržovaném kasinu. Patriotismus se tam už dávno neprojevuje péčí o republiku, ale ochotou tleskat muži, který ji používá jako zrcadlo.
Trump nepotřebuje písně. Trump potřebuje potvrzení. Potřebuje, aby někdo zazpíval a tím řekl: všechno je normální. Potřebuje, aby se z chaosu stala show, z pomsty program, z narcisismu státnictví a z únavy davu láska k vlasti. To je jeho největší talent: udělat z degradace produkční hodnotu.
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