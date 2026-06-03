JAR: První zasedání výboru pro odvolání prezidenta
3. 6. 2026
Poprvé v demokratické historii Jihoafrické republiky zasedal v pondělí výbor zřízený k posouzení impeachmentu prezidenta.
Předsedou byl v poměru 19 ku 12 hlasům zvolen Makashule Gana z opoziční strany Rise Mzansi.
Výbor pro impeachment byl zřízen poté, co Ústavní soud v květnu donutil parlament podniknout kroky k projednání obvinění z pochybení vůči prezidentu Cyrilu Ramaphosovi v tzv. případu Phala Phala.
To souvisí s událostmi, které se odehrály na jeho farmě v roce 2020 po krádeži více než půl milionu amerických dolarů, které byly nacpány v gauči.
Rozhodnutí většiny Afrického národního kongresu (ANC) zamítnout zprávu z roku 2022, která naznačovala, že parlament má uspořádat vyšetřování impeachmentu, se nyní této instituci vrací.
Přestože Ramaphosa požádal o soudní přezkum této zprávy, parlament bude dodržovat pokyny Ústavního soudu a pravidla Sněmovny, která vyžadují, aby výbor uspořádal první zasedání do pěti pracovních dnů od svého založení.
Neočekává se však, že by se výbor brzy pustil do vážnějších záležitostí.
Politické strany dosud nepředkládaly návrhy, jak by takový výbor měl vést svou činnost.
Předpisy parlamentu pro impeachment z roku 2017 pouze zhruba popisují tento proces, ale nespecifikují, jak by mělo být vyšetřování provedeno.
Zdroj v angličtině: ZDE
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