Rusko nabídlo Tálibánu opravu starého sovětského vojenského vybavení
3. 6. 2026
Jak řekl zvláštní zástupce prezidenta Ruské federace pro Afghánistán Zamir Kabulov, oprava těchto zbraní bude první fází praktické aplikace smlouvy. Podle něj jsou v budoucnu možné dohody o dodávkách nových vojenských systémů.
Podle afghánského ministerstva obrany jsou v armádě stále desítky sovětských tanků T-55 a T-62, bojových vozidel pěchoty BMP-1 a BMP-2, vrtulníků Mi-17 a Mi-24. V posledních letech se Tálibán snaží část tohoto vybavení vrátit do služby po dlouhodobém skladování. Podle Military Balance má také tři transportní letadla An-26 a jedno An-32, četné dělostřelectvo – houfnice D-30 ráže 122 mm, 122 mm raketomety BM-21 Grad, minomety 2B14 Podnos ráže 82 mm – a stovky tisíc sovětských lehkých a ručních zbraní.
Tálibán převzal moc v Afghánistánu v roce 2021, svrhl vládu uprostřed stažení amerických jednotek a NATO. V létě 2025 bylo Rusko prvním na světě, které uznalo Islámský emirát Afghánistán, čímž skupinu vyřadilo ze seznamu teroristických organizací a přijalo jejího velvyslance v Moskvě.
Během svého působení u moci vedl Tálibán vojenské operace jak proti protivníkům uvnitř Afghánistánu, včetně ISIS, tak proti sousedům – Íránu a Pákistánu. Strany si vyměňovaly dělostřelecké a letecké útoky. Došlo to tak daleko, že Pákistán v únoru 2026 vyhlásil "otevřenou válku" Tálibánu kvůli ukrývání militantů, kteří páchají teroristické útoky na území republiky.
Armáda Tálibánu je stále konglomerátem ozbrojených skupin, v rámci kterého probíhá boj o obnovení pořádku, uvedl Muhammad Omar Nessar, výzkumník z Institutu orientálních studií Ruské akademie věd. Uvedl, že Kábul potřebuje obnovit vrtulníky a kontrolu vzdušného prostoru, aby čelil Pákistánu. Kromě toho Tálibán potřebuje náhradní díly na vybavení, vybavení, levné drony, munici a systémy protivzdušné obrany, uvedl hlavní výzkumník v Centru pro strategie a technologie Jurij Ljamin.
Rusko a Afghánistán podepsaly dohodu o vojensko-technické spolupráci 27. května na Mezinárodním bezpečnostním fóru v moskevské oblasti. Takové dohody obvykle zahrnují výměnu zbraní, licencí, vojenských technologií a společný vývoj.
Historik Ruslan Sulejmanov poznamenal, že ruská dohoda s Tálibánem je spíše "symbolická" a rozhodně nebude existovat "vojenská aliance" jako se Severní Koreou. Moskva však může vyslat vojenské specialisty do Afghánistánu nebo provádět "místní cvičení, brífinky" v zemi, domnívá se expert.
Zdroj v ruštině: ZDE
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