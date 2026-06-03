Rusko nabídlo Tálibánu opravu starého sovětského vojenského vybavení

3. 6. 2026

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Po podpisu dohody o vojenskotechnické spolupráci s vládnoucím Tálibánem v Afghánistánu mu Rusko nabídlo renovaci zbývajícího sovětského vojenského vybavení v zemi.

Jak řekl zvláštní zástupce prezidenta Ruské federace pro Afghánistán Zamir Kabulov, oprava těchto zbraní bude první fází praktické aplikace smlouvy. Podle něj jsou v budoucnu možné dohody o dodávkách nových vojenských systémů.

Podle afghánského ministerstva obrany jsou v armádě stále desítky sovětských tanků T-55 a T-62, bojových vozidel pěchoty BMP-1 a BMP-2, vrtulníků Mi-17 a Mi-24. V posledních letech se Tálibán snaží část tohoto vybavení vrátit do služby po dlouhodobém skladování. Podle Military Balance má také tři transportní letadla An-26 a jedno An-32, četné dělostřelectvo – houfnice D-30 ráže 122 mm, 122 mm raketomety BM-21 Grad, minomety 2B14 Podnos ráže 82 mm – a stovky tisíc sovětských lehkých a ručních zbraní.

Tálibán převzal moc v Afghánistánu v roce 2021, svrhl vládu uprostřed stažení amerických jednotek a NATO. V létě 2025 bylo Rusko prvním na světě, které uznalo Islámský emirát Afghánistán, čímž skupinu vyřadilo ze seznamu teroristických organizací a přijalo jejího velvyslance v Moskvě.

Během svého působení u moci vedl Tálibán vojenské operace jak proti protivníkům uvnitř Afghánistánu, včetně ISIS, tak proti sousedům – Íránu a Pákistánu. Strany si vyměňovaly dělostřelecké a letecké útoky. Došlo to tak daleko, že Pákistán v únoru 2026 vyhlásil "otevřenou válku" Tálibánu kvůli ukrývání militantů, kteří páchají teroristické útoky na území republiky.

Armáda Tálibánu je stále konglomerátem ozbrojených skupin, v rámci kterého probíhá boj o obnovení pořádku, uvedl Muhammad Omar Nessar, výzkumník z Institutu orientálních studií Ruské akademie věd. Uvedl, že Kábul potřebuje obnovit vrtulníky a kontrolu vzdušného prostoru, aby čelil Pákistánu. Kromě toho Tálibán potřebuje náhradní díly na vybavení, vybavení, levné drony, munici a systémy protivzdušné obrany, uvedl hlavní výzkumník v Centru pro strategie a technologie Jurij Ljamin.

Rusko a Afghánistán podepsaly dohodu o vojensko-technické spolupráci 27. května na Mezinárodním bezpečnostním fóru v moskevské oblasti. Takové dohody obvykle zahrnují výměnu zbraní, licencí, vojenských technologií a společný vývoj.

Historik Ruslan Sulejmanov poznamenal, že ruská dohoda s Tálibánem je spíše "symbolická" a rozhodně nebude existovat "vojenská aliance" jako se Severní Koreou. Moskva však může vyslat vojenské specialisty do Afghánistánu nebo provádět "místní cvičení, brífinky" v zemi, domnívá se expert.

Zdroj v ruštině: ZDE

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Obsah vydání | 3. 6. 2026